Com 6 times brasileiros, Libertadores terá sorteio da fase de grupos nesta quinta-feira (19/3)

Sorteio da Libertadores e da Copa Sul-Americana ocorre nesta noite em Luque, no Paraguai

João Victor

19/03/2026 às 11:48

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(Reprodução (X))

Nesta quinta-feira, 19 de março de 2026, a Conmebol realiza os sorteios das fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, na sede da entidade, em Luque, Paraguai, às 20h (horário de Brasília).

Local e Transmissão

Os eventos ocorrem simultaneamente na sede da Conmebol, em Luque. A transmissão ao vivo está disponível por ESPN, Disney+, Paramount+ e canais oficiais no YouTube.

Dinâmica do Sorteio

Os 32 clubes de cada competição são divididos em quatro potes de oito times, formando oito grupos com um representante de cada pote. O sorteio inicia pelo Pote 1 para cabeças de chave (Grupos B a H), segue pelos demais potes; restrições evitam confrontos entre times do mesmo país, exceto para classificados das preliminares.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Léo Pereira com o troféu da Libertadores, conquistado contra o Palmeiras.Reprodução/@leopereira4 Flamengo conquista o título de tetracampeão da LibertadoresFoto: Divulgação/Conmebol Taça LibertadoresReprodução/Conmebol Taça LibertadoresDivulgação Divulgação/CONMEBOL Reprodução (X) Reprodução (X)

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Potes Libertadores 2026

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense (BRA); Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (EQU), Independiente del Valle (EQU).

Pote 2: Corinthians, Cruzeiro (BRA); Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Bolívar (BOL), Universitario (PER).

Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Pote 4: Mirassol (BRA); Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Independiente Medellín (COL)*, Tolima (COL)*, Sporting Cristal (PER)*, Barcelona de Guayaquil (EQU)*. (*podem enfrentar adversários do mesmo país).

Potes Sul-Americana 2026

Pote 1: River Plate (ARG), Atlético-MG, São Paulo, Racing (ARG), Grêmio, Olimpia (PAR), Santos, América de Cali (COL).

Pote 2: San Lorenzo (ARG), Red Bull Bragantino, Palestino (CHI), Millonarios (COL), Caracas (VEN), Vasco, Cienciano (PER), Tigre (ARG).

Pote 3: Audax Italiano (CHI), Blooming (BOL), Academia Puerto Cabello (VEN), Boston River (URU), Montevideo City Torque (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Independiente Petrolero (BOL), Macará (ECU).

Pote 4: Alianza Atlético (PER), Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Recoleta (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN), O’Higgins (CHI), Juventud de Las Piedras (URU).

Times Brasileiros Envolvidos

Na Libertadores, seis clubes: Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Pote 1); Corinthians, Cruzeiro (Pote 2); Mirassol (Pote 4). Na Sul-Americana, sete: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos (Pote 1); RB Bragantino, Vasco (Pote 2); Botafogo (Pote 4). Sem duelos nacionais na fase de grupos.

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Tags:Esportes, Futebol, libertadores, Sorteio, Sul-Americana

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Fonte: Portal Leo Dias