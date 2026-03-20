Com bom-humor, Karol Conká comenta comparação com Ana Paula: “Deixem mamacita em paz”

A cantora, eliminada do “BBB21” com a maior rejeição da história do programa, conversou com o portal LeoDias

Guilherme Giagio

20/03/2026 às 19:28

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Ana Paula Renault foi comparada com a considerada vilã do “BBB26”. (Portal LeoDias | Manoella Melo/Globo)

Seja pelo bem ou pelo mal, é inegável que Karol Conká marcou a história do “Big Brother Brasil”. Mais de cinco anos após sua participação, o nome da cantora segue sendo lembrado e até usado em comparações. No “BBB26”, foi a vez de Ana Paula Renault ser apontada por parte do público como uma “nova Mamacita”. Ao portal LeoDias, a cantora comentou como enxerga as semelhanças e a repercussão.

De acordo com a vilã do “BBB21”, as comparações são tratadas com normalidade: “Todo ano o povo compara alguém de alguma edição comigo. Todo ano é isso, gente, já acostumei. Todo ano as pessoas escolhem algum participante pra comparar comigo. Nessa edição também já me compararam com outros participantes”, iniciou.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Ana Paula se emociona com o documentário dos Mamonas AssassinasBBB Ana Paula Renault defende estratégia e possível indicação de Jonas ao ParedãoReprodução: Globoplay Ana Paula Renault defende estratégia e possível indicação de Jonas ao ParedãoReprodução: Globoplay Ana Paula Renault sobre Babu Santana: “Jogo tão feio”Reprodução: Globoplay Ana Paula e Babu no “Sincerão” do “BBB 26″Reprodução/Globo

Voltar

Próximo

Leia Também

Famosos

Jojo Todynho rasga o verbo após críticas sobre azar no amor: “A vida não se resume a homem”

Famosos

6 meses sem andar: Rico Melquiades fará cirurgia para ficar mais baixo

Famosos

Oito meses sem Preta Gil: Gilberto e Flora compartilham homenagem à cantora

“Ah mas eu não ligo não. Eu acho natural que comparem comigo ou comparem com qualquer outra pessoa. Mas as comparações são muito grandes em cima da Mamacita. Está na hora de me deixar em paz, limpa tudo, ó”, continuou Karol, aos risos, antes de avaliar a temporada: “Eu estou adorando essa edição do BBB. Está pegando fogo… parecendo um manicômio. Do jeito que o povo gosta”.

Do lado de dentro do reality, as comparações entre Ana Paula e Conká começaram com Babu Santana, que acusou a jornalista de ter atitudes semelhantes às que renderam a eliminação com a maior rejeição da história do programa para a artista. De acordo com o ator, ela não seria tratada da mesma maneira por questões raciais e sociais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Leo Dias (@leodias)

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Tags:ana paula, BBB, bbb26, Karol Conká

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Fonte: Portal Leo Dias