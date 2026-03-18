Com emenda de Socorro Neri, Ufac lança Olimpíada de Redação sobre Justiça Climática e Democracia

A Universidade Federal do Acre (UFAC) lançou, na terça-feira 17, o projeto de extensão Olimpíadas Temáticas de Redação: Justiça Climática e Democracia, em cerimônia realizada no Teatro Universitário, em Rio Branco. A iniciativa foi viabilizada com emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri, e será desenvolvida em escolas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Voltado a estudantes do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o projeto promove reflexão, aprendizagem e produção textual sobre os desafios da crise climática e o papel da democracia na garantia de direitos e da justiça social e ambiental.

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Para a deputada Socorro Neri, a ação está diretamente alinhada às prioridades do mandato.

“Essa é uma ação que está muito relacionada ao nosso mandato, pois presido uma frente parlamentar em defesa da Justiça Climática desde 2023, além de ser uma grande defensora da Educação no Congresso. São ações como essa que o nosso mandato busca valorizar ao destinar emendas parlamentares.”, destacou.

A coordenadora do projeto, Lorena Costa Irmão Rego, ressaltou a relevância da iniciativa ao priorizar estudantes da EJA.

“A escolha da EJA para esse projeto é estratégica, pois reconhece a diversidade de trajetórias e experiências dos estudantes, possibilitando a ampliação de sua consciência crítica e cidadã”, afirmou.

A ação contará com oficinas de capacitação em produção textual e argumentação, além da premiação dos melhores textos, classificados em 1º, 2º e 3º lugares. A proposta também fortalece a integração entre escolas de diferentes regiões do estado, criando uma rede educativa colaborativa.

Em Rio Branco, participam as escolas Frei Heitor Maria Turrini (Cidade do Povo), Henrique Lima (Calafate) e Prof.ª Marina Vicente Gomes (Boa União/Baixada da Sobral). Já em Cruzeiro do Sul, a iniciativa contempla a escola Dr. Valério Caldas de Magalhães (Centro).

O projeto integra as ações da Frente Parlamentar da Justiça Climática, presidida pela deputada Socorro Neri, reforçando o compromisso com políticas públicas que unem educação, cidadania e sustentabilidade.

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