18/03/2026
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Com entrada gratuita, Rio Branco recebe Mostra de Cinema Japonês neste final de semana

A programação da Mostra de Cinema Japonês inclui quatro filmes legendados em português

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Nekonin é um filme de drama e comédia
Nekonin é um filme de drama e comédia/Foto: ©2017 Neko Ninja Production Committee

Aos amantes de filme japonês, preparem-se! O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão e a Fundação de Cultura Elias Mansour, realiza a Mostra de Cinema Japonês na Filmoteca Acreana, nos dias 20 e 21 de março.

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LEIA TAMBÉM: Filmoteca Acreana recebe exibição do curta “Minha Pele Preta em Terra Verde”

A programação inclui quatro filmes legendados em português, com gêneros entre drama, comédia, juventude e fantasia. A entrada é gratuita.

Os filmes exibidos serão:

  • Neko Ninja: aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares;
  • Oshin: a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades;
  • Lanchonete Kamome: um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana;
  • Kappa: o duende do Rio e o Sanpei: uma aventura fantástica com yokais, duendes e descobertas mágicas.

Data e horário:

Dia 20/03/2026 (sexta-feira)

  • 18h – Neko Ninja
  • 20h – Oshin

Dia 21/03/2026 (sábado)

  • 14h – Lanchonete Kamome
  • 17h – Kappa: o duende do Rio e o Sanpei

filmes japoneses programacao

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