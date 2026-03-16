Com entrada gratuita, Rio Branco recebe Mostra de Cinema Japonês neste final de semana

Aos amantes de filme japonês, preparem-se! O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão e a Fundação de Cultura Elias Mansour, realiza a Mostra de Cinema Japonês na Filmoteca Acreana, nos dias 20 e 21 de março.

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A programação inclui quatro filmes legendados em português, com gêneros entre drama, comédia, juventude e fantasia. A entrada é gratuita.

Os filmes exibidos serão:

Neko Ninja: aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares;

aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares; Oshin: a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades;

a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades; Lanchonete Kamome: um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana;

um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana; Kappa: o duende do Rio e o Sanpei: uma aventura fantástica com yokais, duendes e descobertas mágicas.

Data e horário:

Dia 20/03/2026 (sexta-feira)

18h – Neko Ninja

20h – Oshin

Dia 21/03/2026 (sábado)

14h – Lanchonete Kamome

17h – Kappa: o duende do Rio e o Sanpei

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