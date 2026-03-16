Com entrada gratuita, Rio Branco recebe Mostra de Cinema Japonês neste final de semana

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Aos amantes de filme japonês, preparem-se! O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão e a Fundação de Cultura Elias Mansour, realiza a Mostra de Cinema Japonês na Filmoteca Acreana, nos dias 20 e 21 de março.
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A programação inclui quatro filmes legendados em português, com gêneros entre drama, comédia, juventude e fantasia. A entrada é gratuita.
Os filmes exibidos serão:
- Neko Ninja: aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares;
- Oshin: a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades;
- Lanchonete Kamome: um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana;
- Kappa: o duende do Rio e o Sanpei: uma aventura fantástica com yokais, duendes e descobertas mágicas.
Data e horário:
Dia 20/03/2026 (sexta-feira)
- 18h – Neko Ninja
- 20h – Oshin
Dia 21/03/2026 (sábado)
- 14h – Lanchonete Kamome
- 17h – Kappa: o duende do Rio e o Sanpei