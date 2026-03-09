09/03/2026
ContilPop
Com fim dos estaduais, confira a sequência das equipes na temporada

Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo celebram títulos e agora voltam atenções para o Campeonato Brasileiro e torneios continentais; 5ª rodada do Brasileirão acontece nesta semana

Gilvan de Souza / Flamengo

Os principais campeonatos estaduais do país chegaram ao fim neste domingo (8/3), desenhando o novo mapa da hegemonia regional em 2026. Com as conquistas de Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo em seus respectivos estados, as equipes da elite nacional agora mudam o foco para a maratona de jogos que envolve o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e as competições da Conmebol.

A partir de agora, o planejamento físico e tático será testado ao limite, com viagens internacionais e clássicos nacionais ocorrendo em intervalos curtos. Confira como fica a agenda para os principais clubes do país.

Torneios Continentais e Copa do Brasil

O Brasil mantém um domínio numérico nas competições da América do Sul. O sorteio das chaves, previsto para o dia 19 de março, definirá os caminhos rumo à “Glória Eterna”.

  • Libertadores: Sete representantes (Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo) iniciam a fase de grupos em 7 de abril.

  • Sul-Americana: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco começam sua jornada continental no dia 8 de abril.

  • Copa do Brasil: Os gigantes da Série A entram apenas na quinta fase do torneio, com previsão de início para o final de abril, aguardando o sorteio dos confrontos.

Agenda do Campeonato Brasileiro: 5ª Rodada

Embora as copas atraiam os holofotes, o Campeonato Brasileiro é a realidade imediata. Esta semana reserva duelos eletrizantes, incluindo o encontro dos campeões carioca e mineiro.

Jogo Dia Horário Local
Mirassol x Santos Terça (10/3) 21h30 José Maria de Campos Maia
Bahia x Vitória Quarta (11/3) 20h00 Arena Fonte Nova
Flamengo x Cruzeiro Quarta (11/3) 21h30 Maracanã
Vasco x Palmeiras Quinta (12/3) 19h30 São Januário
Grêmio x Bragantino Quinta (12/3) 21h30 Arena do Grêmio

A sequência de jogos promete definir quem terá fôlego para brigar em múltiplas frentes. Com o Campeonato Brasileiro em curso, cada ponto conquistado antes do início das fases eliminatórias das copas pode ser o diferencial para o título ou para a classificação para a próxima temporada. Prepare o coração, torcedor: o verdadeiro ano do futebol brasileiro começou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

