Com fim dos estaduais, confira a sequência das equipes na temporada

Os principais campeonatos estaduais do país chegaram ao fim neste domingo (8/3), desenhando o novo mapa da hegemonia regional em 2026. Com as conquistas de Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo em seus respectivos estados, as equipes da elite nacional agora mudam o foco para a maratona de jogos que envolve o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e as competições da Conmebol.
A partir de agora, o planejamento físico e tático será testado ao limite, com viagens internacionais e clássicos nacionais ocorrendo em intervalos curtos. Confira como fica a agenda para os principais clubes do país.
Torneios Continentais e Copa do Brasil
O Brasil mantém um domínio numérico nas competições da América do Sul. O sorteio das chaves, previsto para o dia 19 de março, definirá os caminhos rumo à “Glória Eterna”.
Libertadores: Sete representantes (Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Botafogo) iniciam a fase de grupos em 7 de abril.
Sul-Americana: São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG, Santos e Vasco começam sua jornada continental no dia 8 de abril.
Copa do Brasil: Os gigantes da Série A entram apenas na quinta fase do torneio, com previsão de início para o final de abril, aguardando o sorteio dos confrontos.
Agenda do Campeonato Brasileiro: 5ª Rodada
Embora as copas atraiam os holofotes, o Campeonato Brasileiro é a realidade imediata. Esta semana reserva duelos eletrizantes, incluindo o encontro dos campeões carioca e mineiro.
|Jogo
|Dia
|Horário
|Local
|Mirassol x Santos
|Terça (10/3)
|21h30
|José Maria de Campos Maia
|Bahia x Vitória
|Quarta (11/3)
|20h00
|Arena Fonte Nova
|Flamengo x Cruzeiro
|Quarta (11/3)
|21h30
|Maracanã
|Vasco x Palmeiras
|Quinta (12/3)
|19h30
|São Januário
|Grêmio x Bragantino
|Quinta (12/3)
|21h30
|Arena do Grêmio
A sequência de jogos promete definir quem terá fôlego para brigar em múltiplas frentes. Com o Campeonato Brasileiro em curso, cada ponto conquistado antes do início das fases eliminatórias das copas pode ser o diferencial para o título ou para a classificação para a próxima temporada. Prepare o coração, torcedor: o verdadeiro ano do futebol brasileiro começou.
