Com fratura na mão, Paquetá seguirá atuando pelo Flamengo com proteção

O Flamengo informou, nesta quinta-feira (12/3), que o meia Lucas Paquetá sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão direita. A lesão foi identificada após exame de imagem realizado no CT George Helal, centro de treinamento do clube no Rio de Janeiro. Apesar do diagnóstico, o jogador seguirá à disposição da comissão técnica. De acordo com a comunicação oficial do clube, o atleta continuará treinando e participando das partidas utilizando uma imobilização específica na região afetada.

VEJA O ATUALIZA JÁ ESPORTE DE HOJE (12/03)

A lesão ocorreu durante a partida contra o Cruzeiro, disputada na quarta-feira (11/3), pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo após sentir o problema físico, o meia permaneceu em campo por cerca de 75 minutos no confronto que terminou com vitória rubro-negra por 2 a 0, com gols de Pedro e Jorge Carrascal.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Paquetá vai usar a camisa 20 no retorno ao Rubro-Negro. Adriano Fontes/Flamengo O meio-campista está com a Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Reprodução/@lucaspaqueta Paquetá volta ao Flamengo, veste a 20 e recebe homenagem de Vini Jr.Paquetá volta ao Flamengo, veste a 20 e recebe homenagem de Vini Jr. Reprodução/X: @Flamengo Voltar

Próximo

Leia Também Esportes A conversa que manteve Paquetá na Seleção Brasileira para a Copa América Esportes Absolvido, Paquetá descreve peso psicológico do processo e promete revelar detalhes do caso Esportes Acusado por envolvimento com apostas, Paquetá corre risco de ser banido do futebol Esportes Advertência e fim de inquérito: Paquetá tem caso de apostas oficialmente finalizado

Durante o jogo, Paquetá participou de diversas jogadas ofensivas e esteve envolvido em ações que resultaram nas principais oportunidades da equipe. O atleta também colaborou nas fases defensivas ao longo da partida.

Segundo o relatório divulgado pelo clube, a condição física do jogador não é considerada uma preocupação imediata para os próximos compromissos da equipe. A tendência é que ele esteja disponível para o clássico diante do Botafogo, marcado para sábado (14/3), às 20h30, no estádio Estádio Nilton Santos.

Retorno ao clube

O retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo foi oficializado nesta temporada após negociação com o West Ham United, da Inglaterra. O clube carioca desembolsou 42 milhões de euros pela contratação do jogador.

Desde que voltou ao time rubro-negro, o meia disputou 11 partidas e marcou três gols. Todos os tentos foram anotados no Campeonato Carioca, competição conquistada pela equipe no último domingo (8/3).