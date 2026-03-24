Com Gladson, Mailza e Sula, Dias Martins ganha asfalto, dignidade e nova realidade para mais de 500 famílias

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), entregou nesta terça-feira, 24, a pavimentação de dois quilômetros da Estrada Dias Martins, no Conjunto Universitário, em Rio Branco, com investimento total de R$ 12.034.928,75, sendo R$ 5.844.930,67 de contrapartida do Estado e R$ 6.189.998,08 provenientes de emenda parlamentar da bancada federal.

A obra garante ligação direta entre os bairros Ipê e Universitário e assegura acesso asfaltado para 500 famílias que vivem na região, transformando uma realidade marcada por poeira e lama em um novo cenário de mobilidade e segurança.

Na entrega, o governador Gladson Camelí destacou a importância da via para o trânsito da capital e reforçou o papel das parcerias institucionais no avanço da infraestrutura no estado.

“Essa é uma via essencial para a mobilidade urbana de Rio Branco. Ao longo desses sete anos, temos trabalhado com todos os municípios, sem olhar bandeiras ou ideologias, porque o nosso compromisso é com as pessoas. Uma obra como essa melhora o tráfego, garante mais segurança e representa desenvolvimento para o Acre”, afirmou.

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O governador também agradeceu à equipe do Deracre, à bancada federal e aos deputados estaduais pelo apoio na viabilização de investimentos.

“Meus agradecimentos a todos os servidores que contribuíram para que essa obra se tornasse realidade. É assim que seguimos construindo um Acre mais estruturado e com mais oportunidades”, acrescentou.

Camelí ainda ressaltou que a pavimentação da Dias Martins já impulsiona o crescimento da região.

“Essa obra traz dignidade e já estimula novos investimentos, como empreendimentos habitacionais. É preciso preparar a infraestrutura para garantir o desenvolvimento que está chegando”, pontuou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou a execução desde o início e enfatizou o alcance social da intervenção.

“Esse é o tipo de obra que muda o dia a dia das pessoas. Antes, a população enfrentava atoleiros e dificuldades para sair de casa. Hoje, pode transitar com segurança, dignidade e qualidade. É um trabalho que leva desenvolvimento e também cria novos espaços de convivência”, destacou.

A vice-governadora Mailza Assis também participou da entrega e destacou o impacto direto da obra no cotidiano da população.

“Essa via representa muito para quem mora aqui e para quem utiliza esse espaço para lazer e prática esportiva. É mais infraestrutura, mais segurança e mais qualidade de vida para todos”, afirmou.

Além da pavimentação, a intervenção organizou os acessos às residências e incluiu a construção de calçadas, ampliando a segurança de pedestres e motoristas.

A entrega marca também a transição da responsabilidade pela via. A partir de agora, a Prefeitura de Rio Branco passa a responder pela manutenção, iluminação e eventuais reparos.

O governo do Acre segue avançando com novas obras em diferentes regiões do estado. Entre as próximas entregas previstas pelo Deracre estão a pavimentação da Rua Pedro Alexandrino, em Feijó, a construção da Casa do Mototaxista, em Porto Acre, e a implantação da Casa do Produtor, em Sena Madureira.

Assessoria