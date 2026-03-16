Com Independência e Galvez do Acre, CBF detalha primeira fase da Copa Verde 2026; confira tabela

A 13ª edição da Copa Verde contará com 24 clubes das regiões Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última sexta-feira (13), a tabela detalhada da primeira fase da Copa Verde 2026.

O Independência estreia no dia 25 de março, às 19h, no Estádio Arena da Floresta, contra o Guaporé Futebol Clube, de Rondônia.

O Galvez entra em campo no dia 26 de março, às 16h30, no Estádio Florestão. A partida será contra o Amazonas Futebol Clube.

As equipes foram divididas em dois blocos com 12 clubes cada: Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Na rodada de abertura, os confrontos serão entre Paysandu Sport Club x Grêmio Atlético Sampaio (GAS-RR), no estádio Estádio da Curuzu, pela Copa Norte; e Rio Branco Atlético Clube x Vila Nova Futebol Clube, no estádio Estádio Kleber Andrade, pela Copa Centro-Oeste.

Ao todo, serão 70 partidas distribuídas em dez datas. Cada clube vai disputar, pelo menos, seis jogos, enquanto os finalistas podem chegar a 10 partidas. A competição será realizada entre os dias 25 de março e 7 de junho. O campeão de cada bloco garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Confira a tabela divulgada pela CBF:

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