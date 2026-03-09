Com obra do Deracre, nova sede da CGE recebe pavimentação e contenção no pátio

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de limpeza, pavimentação e contenção no pátio da nova sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE), em Rio Branco. Nesta segunda-feira, 9, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, realizou vistoria técnica no local para acompanhar o andamento das frentes de trabalho.

As equipes atuam na organização da área externa, preparação do terreno para aplicação de massa asfáltica no pátio e construção de um muro de arrimo, estrutura necessária para garantir a estabilidade do terreno e melhorar as condições de acesso e circulação no espaço.

Durante a vistoria, a presidente do Deracre destacou a importância das intervenções para a estrutura e funcionamento do prédio público.

“Estamos acompanhando de perto cada etapa desse trabalho para garantir que o espaço esteja preparado para atender bem os servidores e a população. São melhorias importantes que contribuem para a segurança, organização e funcionalidade da nova sede”, afirmou Sula Ximenes.

As intervenções realizadas pelo Deracre contribuem para a adequação da área externa da CGE, reforçando o cuidado do governo do Estado com a manutenção e melhoria das estruturas públicas.