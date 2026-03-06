07/03/2026
Com peixe vindo de Rondônia, mercado de Sena recebe novo carregamento de 2 toneladas

Ao todo, cerca de 2 mil quilos de peixe foram disponibilizados para venda, entre as espécies tambaqui e pirapitinga

Mil quilos de pirapitinga vieram do município de Cruzeiro do Sul, enquanto o restante do pescado foi transportado da cidade de Vilhena/Foto: Reprodução

O mercado do peixe de Sena Madureira recebeu recentemente um novo carregamento de pescado, reforçando a oferta para os consumidores do município. Ao todo, cerca de 2 mil quilos de peixe foram disponibilizados para venda, entre as espécies tambaqui e pirapitinga, bastante procuradas pela população.

Do total, mil quilos de pirapitinga vieram do município de Cruzeiro do Sul, enquanto o restante do pescado foi transportado da cidade de Vilhena. Mesmo com o transporte vindo de outras localidades, o preço tem se mantido estável no mercado local. O quilo da pirapitinga está sendo comercializado a R$ 26, valor que também está sendo praticado para o tambaqui.

Além dos peixes inteiros, os consumidores também encontram outras opções bastante utilizadas na culinária regional. Há grande oferta de cabeça de filhote e dourado, itens muito procurados por quem pretende preparar caldeirada e outros pratos típicos.

Segundo trabalhadores do setor, a comercialização de peixe vindo de outras regiões tem se tornado cada vez mais comum em Sena Madureira. A medida ocorre devido à escassez de algumas espécies nos rios da região, o que tem levado os comerciantes a buscar pescado em outros municípios e estados para garantir o abastecimento do mercado local.

