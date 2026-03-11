Com prêmios de até R$ 20 mil, Governo realiza novo sorteio do Nota Premiada; veja ganhadores

O programa Nota Premiada Acre, iniciativa do governo do Acre que contempla cidadãos que solicitam o CPF em notas no momento da compra, divulgou a lista de novos sorteados nesta quarta-feira (11).

Em cada regional do Acre — Alto Acre, Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira — três participantes foram sorteados. Os valores distribuídos são de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, conforme os bilhetes gerados automaticamente a partir das notas fiscais emitidas no mês de fevereiro.

Para participar, o consumidor precisa fazer apenas um cadastro no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, selecionar uma entidade para apoiar e continuar solicitando o CPF na nota em todas as compras. Não é necessário inserir manualmente os documentos fiscais, já que os pontos e bilhetes são computados automaticamente pelo sistema.

A relação completa dos vencedores está disponível nas redes sociais do governo do Acre e da Sefaz, além do portal oficial do programa: notapremiadaacreana.ac.gov.br.

Confira os ganhadores: