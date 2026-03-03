Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo

Reconhecido como o maior varejo de beleza do mundo pelo estudo global da Euromonitor, O Boticário consolida quase cinco décadas de trajetória marcada por inovação, proximidade com o consumidor e uma operação capaz de sustentar presença massiva no Brasil e em 16 países. A posição de número 1 em lojas de beleza do mundo reflete a consistência de um modelo que combina excelência na experiência do consumidor em loja, eficiência logística e leitura cultural para criar relevância e expansão em diferentes mercados.

O negócio que nasceu de uma farmácia de manipulação no Centro de Curitiba – cujos primeiros hidratantes eram produzidos em uma batedeira caseira – evoluiu para um ecossistema de negócios internacional de alta tecnologia. Hoje, O Boticário está presente com lojas físicas em 1.655 cidades brasileiras – incluindo todos os grandes centros populacionais e pequenos municípios – e em 16 outros países. Essa capilaridade é suportada por uma estrutura produtiva e logística robusta, composta por três fábricas, além de oito centros de distribuição, localizados estrategicamente em cinco estados brasileiros e em Portugal, bem como unidades administrativas em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), e escritórios nos Estados Unidos, Hong Kong, Colômbia e Portugal. Ao todo, são mais de 21 mil colaboradores diretos no Grupo.

Crescimento internacional e adaptação local

O pioneirismo no modelo de franchising, iniciado pela marca, foi o motor decisivo para a expansão do O Boticário, que esteve entre as primeiras a apostar nesse modelo de negócio e inaugurou sua primeira unidade franqueada em Brasília (DF), em 1980, poucos anos após o início da operação. A estratégia ganhou tração após o sucesso da unidade no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que serviu como vitrine nacional e provocou o potencial de replicabilidade da marca.

“A abertura da loja no aeroporto foi um divisor de águas porque nos colocou em contato com o Brasil inteiro e deixou claro que havia espaço para crescer além do Paraná. Na sequência, demos um passo pioneiro com a primeira franquia, em um momento em que o franchising ainda engatinhava no país. Foi assim que estruturamos uma rede sólida com parceiros locais e aceleramos nossa capilaridade e visibilidade. Se hoje somos a número 1 em lojas de beleza no mundo todo, é porque soubemos trabalhar a excelência na execução do atendimento ao consumidor em nossas lojas, ou como preferimos chamar, nossos templos”, afirma Artur Grynbaum, Vice-Presidente do Conselho do Grupo Boticário. “Hoje, com quase 4 mil lojas em operação, O Boticário consolida uma estratégia de internacionalização baseada em consistência de marca, leitura cultural e construção de relevância local”, conclui o executivo.

No Acre, a história da marca começou em 1984, quando Luiz Figueiredo, fundador do Grupo Banho de Cheiro e franqueado do Boticário no Estado, conheceu a marca por meio do amigo empresário Divino José Dias, primeiro franqueado em Goiânia. Empreendedor visionário, Luiz passou a trazer os produtos para um quiosque instalado dentro de sua loja Banho de Cheiro, especializada em artigos para o lar e cuidados pessoais, localizada na Galeria Meta, em Rio Branco. Em 1992, impulsionado pela receptividade do público, inaugurou a primeira franquia da marca na capital acreana, na maior galeria comercial da cidade à época, no centro.

“Desde o primeiro contato, percebi que O Boticário tinha algo diferente: qualidade, propósito e uma conexão genuína com as pessoas. Acreditamos na marca quando ela ainda estava expandindo pelo Brasil, e ver essa trajetória consolidada no Acre, com a participação da nossa família, é motivo de muito orgulho”, destaca Luiz Figueiredo. Com o crescimento dos filhos Rafael e Beatriz, o negócio consolidou-se como empreendimento familiar. Atualmente, a operação é administrada por Rafael Figueiredo, filho caçula do fundador, que permanece atuante no grupo como mentor e conselheiro estratégico.

Internacionalização: Adaptação Cultural e Performance de Mercado

A estratégia internacional da marca baseia-se na consistência somada à leitura cultural local. Em mercados maduros como Portugal, O Boticário opera com 100% de lojas próprias (61 unidades), enquanto na Colômbia soma cerca de 50. Em outras regiões, especialmente na América Latina e na África, O Boticário atua por meio de lojas parceiras e quiosques com presença em países como Bolívia, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Angola, Moçambique, Guiana e Suriname. A diversidade de formatos reflete a capacidade da marca de adaptar sua operação às particularidades locais sem abrir mão da essência de proximidade com o consumidor. Em 2025, os indicadores de performance reforçaram essa aceitação: Portugal registrou cerca de 1 milhão de tickets, enquanto a Colômbia ultrapassou a marca de 1,7 milhão de clientes que passaram pelas lojas.

A inteligência da marca frente às necessidades e comportamento do mercado externo é outro diferencial competitivo da marca. Nos países em que a marca é vendida, o Boticário busca respeitar as especificidades culturais, mantendo sua identidade brasileira ao mesmo tempo em que traduz seus códigos para estabelecer conexões com o público local. Essa adaptação se reflete tanto no portfólio quanto nas estratégias de comunicação. Exemplo disso foram os lançamentos desenvolvidos para mercados específicos como a linha Nativa Spa Acerola Cherry, criada para os Estados Unidos e Portugal e colaborações com nomes locais, a exemplo da atriz portuguesa, Sara Matos, que ajudou no desenvolvimento para Lily Unique e das ativações da submarca Aura em parceria com a influenciadora Helena Coelho, em Portugal.

Na Colômbia, a marca também avança com iniciativas que reforçam sua vocação inovadora, como o lançamento de Floratta Power of Love, em colaboração com a apresentadora e influenciadora Andrea Serna, e a inauguração da primeira loja com conceito 360º no país, um espaço que vem se destacando por promover experiências sensoriais de beleza e bem-estar.

“Ao mesmo tempo em que buscamos manter a essência da marca que conquistou os brasileiros, também nos dedicamos a ser uma love brand em cada mercado onde atuamos, respeitando as especificidades culturais e criando vínculos emocionais duradouros com nossos consumidores. A carta da Euromonitor confirma nossa capacidade de traduzir vínculos emocionais em resultados de negócio com dimensões globais”, afirma Grynbaum.

