24/03/2026
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Com R$ 14 milhões investidos, novo prédio do RBPREV é inaugurado nesta sexta

No Instagram oficial da Prefeitura de Rio Branco, a gestão convida a população a participar da entrega

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O prédio foi construído com recursos próprios da Prefeitura/Foto: Val Fernandes/Secom

A Prefeitura de Rio Branco anunciou a data de inauguração do novo prédio do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPREV), localizado no bairro Estação Experimental. O prédio, que vai ser entregue na sexta-feira (27), às 17h, foi construído com recursos próprios do município e recebeu investimento de, aproximadamente, R$ 14 milhões.

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O prédio conta com arquitetura moderna e foi projetado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento ao público.

No Instagram oficial da Prefeitura de Rio Branco, a gestão convida a população a participar da entrega. “Um novo espaço preparado para melhor atender nossa população, com mais estrutura, modernidade e cuidado com o servidor público. Participe desse momento importante para nossa cidade!”, disse o convite.

Prefeitura inaugura novo prédio do RBPREV nesta sexta e convida população

Prefeitura inaugura novo prédio do RBPREV nesta sexta e convida população/Foto: Reprodução

O prédio

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, o prédio conta com quatro pavimentos, estacionamento e uma estrutura preparada para receber outras secretarias do município, além do RBPREV.

De acordo com o secretário, a medida deve gerar economia para o município, já que parte da administração pública funciona atualmente em imóveis alugados.

“Olha só a economia de aluguel que o município vai ter. É importante que essas obras tragam movimentação para a economia e também economia para a prefeitura, mostrando que os recursos e impostos estão sendo bem aplicados”, explicou.

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