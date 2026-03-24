Com R$ 14 milhões investidos, novo prédio do RBPREV é inaugurado nesta sexta

A Prefeitura de Rio Branco anunciou a data de inauguração do novo prédio do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPREV), localizado no bairro Estação Experimental. O prédio, que vai ser entregue na sexta-feira (27), às 17h, foi construído com recursos próprios do município e recebeu investimento de, aproximadamente, R$ 14 milhões.

O prédio conta com arquitetura moderna e foi projetado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento ao público.

No Instagram oficial da Prefeitura de Rio Branco, a gestão convida a população a participar da entrega. “Um novo espaço preparado para melhor atender nossa população, com mais estrutura, modernidade e cuidado com o servidor público. Participe desse momento importante para nossa cidade!”, disse o convite.

O prédio

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, o prédio conta com quatro pavimentos, estacionamento e uma estrutura preparada para receber outras secretarias do município, além do RBPREV.

De acordo com o secretário, a medida deve gerar economia para o município, já que parte da administração pública funciona atualmente em imóveis alugados.

“Olha só a economia de aluguel que o município vai ter. É importante que essas obras tragam movimentação para a economia e também economia para a prefeitura, mostrando que os recursos e impostos estão sendo bem aplicados”, explicou.