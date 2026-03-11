Com telefone 192 indisponível, Samu disponibiliza número de WhatsApp para atendimento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu um comunicado nesta quarta-feira (11) que informa que o número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está temporariamente indisponível.

A Sesacre afirma que a indisponibilidade é devido ao processo de mudança para um novo endereço da central de atendimento do Samu. O período da indisponibilidade é das 8h às 10h nesta quarta.

Durante esse período, o atendimento será realizado exclusivamente via WhatsApp pelo número (68) 3216-1300.

“Ressaltamos que as equipes do Samu continuarão em funcionamento normal, garantindo o atendimento às ocorrências de urgência e emergência”, disse o comunicado.