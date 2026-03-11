11/03/2026
ContilPop
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem
Advogada de celebridades estreia coleção focada em “roupas para divórcio”
Faustão aparece sorridente ao lado do genro Julinho Casares em foto rara
Mãe de Oruam, vira foragida da justiça após comemorar nascimento da neta
Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo
BBB26: Babu faz revelação sobre relação com Chaiany no reality
Modelo Pauline Tantot e Neymar Jr reagem a polêmica de curtida no Instagram
Do bullying ao sucesso: conheça a jovem que transformou condição rara em fama na internet

Com telefone 192 indisponível, Samu disponibiliza número de WhatsApp para atendimento

Durante esse período, o atendimento será realizado exclusivamente via WhatsApp pelo número (68) 3216-1300

Para acionar o socorro através do Samu, será preciso entrar em contato pelo WhatsApp
Para acionar o socorro através do Samu, será preciso em contato pelo WhatsApp/Foto: Odair Leal/Secom

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) emitiu um comunicado nesta quarta-feira (11) que informa que o número 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) está temporariamente indisponível.

A Sesacre afirma que a indisponibilidade é devido ao processo de mudança para um novo endereço da central de atendimento do Samu. O período da indisponibilidade é das 8h às 10h nesta quarta.

LEIA TAMBÉM: Deracre executa asfaltamento no pátio da nova sede do Samu, em Rio Branco

Para acionar o socorro através do Samu, será preciso entrar em contato pelo WhatsApp

O comunicado informa que o atendimento será pelo WhatsApp/Foto: Reprodução

Durante esse período, o atendimento será realizado exclusivamente via WhatsApp pelo número (68) 3216-1300.

“Ressaltamos que as equipes do Samu continuarão em funcionamento normal, garantindo o atendimento às ocorrências de urgência e emergência”, disse o comunicado.

