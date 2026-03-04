04/03/2026
Com título de MVP, acreano de 15 anos é contratado pelo time de basquete do Corinthians

O atleta disputou o Campeonato Brasileiro Interclubes e se destacou, recebendo propostas de times de Minas Gerais e São Paulo

João Lucas, ala/pivô acreano do Corinthians
João Lucas, ala/pivô acreano do Corinthians/Foto: Arquivo pessoal/Marcel Mourão

O jovem João Lucas Nascimento Mourão, de 15 anos, tem se destacado como uma das promessas do basquete acreano, e foi contratado recentemente pelo Corinthians para disputar competições de base.

Segundo o GE, o jovem atleta é filho de Marcel Mourão, ala acreano de 50 anos, com títulos no Mundial e Pan-Americano de Basquete Master.

A história do atleta de 15 anos com o basquete iniciou ainda pequeno, aos oito anos, em Rio Branco. Em Brasília, João Lucas foi federado e foi aprovado em uma peneira e passou a defender o Brasília Basquete aos 14 anos.

O atleta disputou o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) e se destacou, recebendo propostas de times de Minas Gerais e São Paulo. João Lucas foi MVP, MVP que significa Most Valuable Player (Jogador Mais Valioso), do distrital sub-16 e também das finais, levando o troféu de líder de rebotes.

Agora, no Corinthians, João Lucas deve transitar entre as categorias sub-16 e sub-17 do time paulista, podendo ser aproveitado ainda no sub-18.

