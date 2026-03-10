Comandante do 8º BPM destaca Operação Pax realizada contra o crime organizado em Sena

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), capitão Fábio Diniz, comentou sobre a Operação Pax, deflagrada na manhã desta terça-feira (10) em Sena Madureira, no interior do Acre. A ação ocorreu nos bairros Centro, Cafezal, Bom Sucesso e Pista, onde foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

Segundo o comandante, a operação faz parte de uma estratégia das forças de segurança para combater a atuação de organizações criminosas que atuam no estado, especialmente no que se refere à estrutura administrativa e financeira desses grupos.

A ação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC), que reúne diferentes instituições de segurança pública em uma atuação conjunta contra o crime organizado. Além da Polícia Militar, participam da força-tarefa a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Penal do Acre, que trabalham de forma integrada para identificar integrantes de facções e desarticular suas atividades.

A Operação Pax também foi realizada simultaneamente em Rio Branco e Rodrigues Alves, ampliando o alcance das investigações. De acordo com as autoridades, as ações fazem parte de um conjunto de medidas voltadas ao enfraquecimento das organizações criminosas e à interrupção de suas fontes de financiamento. O material apreendido durante o cumprimento dos mandados deverá ser analisado pelas autoridades e poderá contribuir para o avanço das investigações em andamento.