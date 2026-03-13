13/03/2026
ContilPop
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série

Comandante do 8º BPM destaca recebimento de fardamentos e medalhas por tempo de serviço

Além de reconhecer o empenho dos militares, a solenidade também reforçou o compromisso da PM

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Comandante do 8º BPM destaca recebimento de fardamentos e medalhas por tempo de serviço
Foto: ContilNet

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM), capitão Fábio Diniz, destacou a importância do recebimento de novos fardamentos e da entrega de medalhas por tempo de serviço aos policiais militares da corporação. A solenidade ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), no auditório do campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Sena Madureira.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Taynara Martins, além de outras lideranças e representantes de instituições locais. Durante a cerimônia, policiais militares foram contemplados com novos fardamentos, além de receberem medalhas em reconhecimento aos anos de dedicação e serviços prestados à corporação e à sociedade acreana.

O comandante do 8º BPM ressaltou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer a motivação da tropa e valorizam o trabalho desempenhado diariamente pelos profissionais da segurança pública.

“Esse é um momento muito importante para o nosso batalhão. Receber novos fardamentos e ver nossos policiais sendo reconhecidos com medalhas por tempo de serviço demonstra a valorização da tropa. Agradecemos pelo investimento e pelo reconhecimento destinado ao 8º BPM, que fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido pelos nossos policiais”, destacou.

Além de reconhecer o empenho dos militares, a solenidade também reforçou o compromisso da Polícia Militar em continuar atuando com dedicação na promoção da segurança pública em Sena Madureira e nos demais municípios atendidos pela unidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.