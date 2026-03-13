Comandante do 8º BPM destaca recebimento de fardamentos e medalhas por tempo de serviço

O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM), capitão Fábio Diniz, destacou a importância do recebimento de novos fardamentos e da entrega de medalhas por tempo de serviço aos policiais militares da corporação. A solenidade ocorreu na manhã desta sexta-feira (13), no auditório do campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Sena Madureira.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata, a presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Taynara Martins, além de outras lideranças e representantes de instituições locais. Durante a cerimônia, policiais militares foram contemplados com novos fardamentos, além de receberem medalhas em reconhecimento aos anos de dedicação e serviços prestados à corporação e à sociedade acreana.

O comandante do 8º BPM ressaltou que iniciativas como essa contribuem para fortalecer a motivação da tropa e valorizam o trabalho desempenhado diariamente pelos profissionais da segurança pública.

“Esse é um momento muito importante para o nosso batalhão. Receber novos fardamentos e ver nossos policiais sendo reconhecidos com medalhas por tempo de serviço demonstra a valorização da tropa. Agradecemos pelo investimento e pelo reconhecimento destinado ao 8º BPM, que fortalece ainda mais o trabalho desenvolvido pelos nossos policiais”, destacou.

Além de reconhecer o empenho dos militares, a solenidade também reforçou o compromisso da Polícia Militar em continuar atuando com dedicação na promoção da segurança pública em Sena Madureira e nos demais municípios atendidos pela unidade.