Comediante Tatá Mendonça denuncia tentativa de beijo forçado após apresentação de stand-up

A comediante Tatá Mendonça, conhecida nas redes sociais como “Cega na Comédia”, relatou ter sido vítima de importunação sexual após uma apresentação de stand-up realizada em Franca, no interior de São Paulo.

Segundo a artista, um homem teria tentado beijá-la à força após o fim do espetáculo. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira (13), mas foi tornado público apenas neste sábado (14), quando a humorista publicou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido.

No desabafo, Tatá afirmou que o suspeito teria se aproveitado do fato de ela ser deficiente visual para tentar se aproximar de forma abusiva.

“Minha arte é pública. Minha dignidade não. Minha arte não oferece sexualidade. Ela fala às vezes sobre sexualidade. Eu não me vendo. Eu trabalho”, declarou a comediante.

De acordo com o relato, a tentativa de beijo aconteceu durante a fila de fotos com o público, organizada após o show. O noivo da artista teria percebido a situação e corrido atrás do homem antes de acionar a polícia.

Nos comentários da própria publicação, a humorista afirmou que o suspeito passou por audiência de custódia e permaneceu preso por decisão judicial. Até o momento, a informação ainda não havia sido confirmada oficialmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Durante o mesmo relato, Tatá também relembrou outro episódio de assédio ocorrido em setembro de 2024, durante uma apresentação no bairro Capão Redondo, na zona sul da capital paulista. Na ocasião, segundo ela, um homem teria passado a mão em seu corpo enquanto ela se apresentava no palco.

A comediante afirmou que o episódio anterior teve impacto em sua saúde mental e criticou a falta de apoio dentro do próprio meio artístico. “Notícia ruim para a comédia seria proteger criminosos”, declarou. O espaço segue aberto para manifestação das autoridades citadas.

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