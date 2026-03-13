13/03/2026
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Comissão do Carnaval relata ameaças após alteração no resultado do concurso de blocos; entenda

Relatos apontam intimidações após mudança no resultado que colocou o bloco Unidos do Fuxico em 1º lugar

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De acordo com um dos relatos obtidos pela reportagem, as intimidações começaram logo após a publicação do novo resultado — Foto: ContilNet/Orna Audiovisual

O imbróglio do Carnaval 2026 acaba de tomar novos rumos. Após a reclassificação do resultado do concurso de blocos do carnaval de Rio Branco, relatos recebidos pela reportagem do ContilNet apontam que pessoas envolvidas na organização do evento estariam sendo alvo de ameaças e intimidações desde a divulgação da mudança no resultado.

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A alteração na classificação foi confirmada pela prefeitura e colocou o bloco Unidos do Fuxico na primeira colocação do concurso de 2026, conforme noticiado anteriormente pelo portal ContilNet.

De acordo com um dos relatos obtidos pela reportagem, as intimidações começaram logo após a publicação do novo resultado. A fonte, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, afirmou que mensagens com tom de ameaça passaram a circular nos últimos dias. “Desde que foi divulgado o resultado, a gente começou a receber algumas ameaças, algumas retaliações”, afirmou.

Segundo o relato, outra pessoa ligada à organização também teria sido intimidada recentemente. “Eu recebi uma ameaça e outra pessoa também recebeu uma ameaça hoje pela manhã”, disse.

Nas mensagens, ainda conforme a denúncia, os autores insinuam que teria havido favorecimento na decisão que resultou na reclassificação. “Eles falam que a gente está passando a mão e dizem para a gente tomar cuidado, que a nossa casa de vidro também pode se quebrar, porque sabem onde a gente mora”, relatou a fonte.

A situação tem causado preocupação entre pessoas que atuam na organização do evento.

“A gente está com medo. Hoje a cidade está muito perigosa”, afirmou.

A reportagem optou por não divulgar detalhes que possam identificar as pessoas que relataram as ameaças, para preservar a segurança dos envolvidos. Até o momento, não há confirmação de investigação oficial sobre as intimidações relatadas.

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