Como baixar Roblox Studio no celular? Veja se é possível usar a ferramenta de criação

O Roblox consolidou-se como uma das maiores plataformas de conteúdo gerado pelo usuário no mundo, servindo de base para sucessos como Blox Fruits e Steal a Brainrot. No entanto, uma dúvida persistente entre a comunidade é: como baixar o Roblox Studio no celular? Oficialmente, a ferramenta de desenvolvimento da Roblox Corporation está disponível apenas para computadores, mas uma solução alternativa chamada “Roblox Studio Lite” tem ganhado destaque entre usuários mobile.

Criado pelo desenvolvedor ScottSpiritWalker, o Roblox Studio Lite funciona como uma experiência dentro do próprio aplicativo, permitindo que usuários de Android e iOS experimentem a criação de mundos diretamente da palma da mão.

O que é o Roblox Studio Lite?

Diferente da versão para computador, o Roblox Studio no celular (versão Lite) é uma adaptação simplificada. Ela foi projetada para que tablets, iPhones e smartphones Android consigam processar a geração de elementos em 3D sem o peso do software original.

Acessibilidade: Projetado especificamente para telas sensíveis ao toque (touchscreen).

Portabilidade: Permite rascunhar ideias de mapas e mecânicas básicas enquanto você está longe do PC.

Funcionalidade: Funciona como um “jogo dentro do jogo”, utilizando o motor gráfico da versão mobile do Roblox.

Onde o Roblox Studio está disponível oficialmente?

Confira a tabela de compatibilidade para não ter dúvidas na hora de instalar:

Plataforma Suporta Jogo (Player) Suporta Roblox Studio (Editor) Windows 10 / 11 Sim Sim (Oficial) macOS (10.14+) Sim Sim (Oficial) Android Sim Apenas via “Studio Lite” iOS (iPhone/iPad) Sim Apenas via “Studio Lite” Consoles (Xbox/PS5) Sim Não

É seguro utilizar a versão Lite?

Por se tratar de uma criação de um usuário e não de uma ferramenta oficial da Roblox Corp, é importante ter cautela. Embora o Roblox Studio no celular via “Lite” seja amplamente utilizado, ele não oferece todos os recursos de codificação em Luau (a linguagem do Roblox) e proteção de dados da versão para desktop.

Para desenvolvedores que buscam publicar jogos profissionais e monetizar suas criações, o uso do software oficial em sistemas Windows ou macOS continua sendo o único caminho recomendado. A versão mobile serve primordialmente como uma ferramenta de aprendizado e prototipagem rápida para jovens criadores.

Como baixar Roblox Studio no celular? Veja como criar jogos no roblox via mobile

O que é o Roblox Studio Lite? Como baixar o Roblox Studio Lite? O Roblox Studio Lite é seguro? Requisitos mínimos do Roblox Studio

O que é o Roblox Studio Lite?

Apesar de o nome dar a entender que ele é uma versão do Roblox Studio, o Roblox Studio Lite é um projeto separado de fã, não oficial e não relacionado com o Roblox Studio verdadeiro. Ele permite a usuários nos smartphones aprenderem como criar uma experiência em Roblox, adicionando personagens, inimigos, armas, cenários e mais. É até mesmo possível publicar seu jogo, porém isso exige abrir uma chave de segurança, algo que não é recomendado.

O Roblox Studio Lite funciona como se fosse o Roblox Studio normal, mas com uma interface simplificada — Foto: Reprodução/Rafael Montei

Como baixar o Roblox Studio Lite?

O Roblox Studio Lite não precisa ser baixado, ele pode ser jogado como qualquer experiência tradicional em Roblox. Basta usar a busca de Roblox para procurar pelo nome “Roblox Studio Lite” e apertar o botão de jogar para começar a usá-lo. Caso usuários encontrem um download do Roblox Studio Lite, seja em formato “.exe” para PC ou “.apk” para Android, devem evitar baixá-lo pois pode se tratar de um aplicativo malicioso fingindo ser o programa.

Não é preciso fazer download do Roblox Studio Lite para usá-lo, basta “jogá-lo” como qualquer outro game em Roblox — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O Roblox Studio Lite é seguro?

Até certo ponto sim, o Roblox Studio Lite é seguro, mas há uma brecha de segurança na publicação de jogos. Usuários podem usar o Roblox Studio Lite sem se preocupar para criar projetos, adicionar personagens, programar formas para que eles se movam e mais. Nesta camada superficial, o editor não é capaz de fazer mais mal do que qualquer experiência em Roblox. O problema acontece ao tentar publicar seu jogo pelo Roblox Studio Lite. O editor pedirá por sua Chave API, o que na prática dá ao editor acesso ao conteúdo da sua conta para publicar o projeto. Caso a Chave API chegue a um usuário mal-intencionado, é possível acessar o conteúdo de sua conta, violando sua segurança.

O Roblox Studio Lite permite testar como é criar um jogo para Roblox mesmo em smartphones — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Requisitos mínimos do Roblox Studio

Enquanto o Roblox Studio Lite é uma experiência razoável para começar a aprender como criar seus próprios jogos, em algum momento é necessário realizar o upgrade para o Roblox Studio oficial. Confira os requisitos mínimos para rodar o aplicativo em dispositivos Windows e Mac e iniciar sua carreira criando games em Roblox.

Roblox Studio – Requisitos mínimos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 ou macOS 10.14 Windows 11 ou macOS 14 ou superior Memória RAM: 3 GB 8 GB Resolução da tela: Não definida 1600×900 ou superior

Fonte: TechTudo

Redigido por: ContilNet