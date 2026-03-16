Como baixar Roblox Studio no celular? Veja se é possível usar a ferramenta de criação

O Roblox consolidou-se como uma das maiores plataformas de conteúdo gerado pelo usuário no mundo, servindo de base para sucessos como Blox Fruits e Steal a Brainrot. No entanto, uma dúvida persistente entre a comunidade é: como baixar o Roblox Studio no celular? Oficialmente, a ferramenta de desenvolvimento da Roblox Corporation está disponível apenas para computadores, mas uma solução alternativa chamada “Roblox Studio Lite” tem ganhado destaque entre usuários mobile.
Criado pelo desenvolvedor ScottSpiritWalker, o Roblox Studio Lite funciona como uma experiência dentro do próprio aplicativo, permitindo que usuários de Android e iOS experimentem a criação de mundos diretamente da palma da mão.
O que é o Roblox Studio Lite?
Diferente da versão para computador, o Roblox Studio no celular (versão Lite) é uma adaptação simplificada. Ela foi projetada para que tablets, iPhones e smartphones Android consigam processar a geração de elementos em 3D sem o peso do software original.
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Acessibilidade: Projetado especificamente para telas sensíveis ao toque (touchscreen).
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Portabilidade: Permite rascunhar ideias de mapas e mecânicas básicas enquanto você está longe do PC.
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Funcionalidade: Funciona como um “jogo dentro do jogo”, utilizando o motor gráfico da versão mobile do Roblox.
Onde o Roblox Studio está disponível oficialmente?
Confira a tabela de compatibilidade para não ter dúvidas na hora de instalar:
|Plataforma
|Suporta Jogo (Player)
|Suporta Roblox Studio (Editor)
|Windows 10 / 11
|Sim
|Sim (Oficial)
|macOS (10.14+)
|Sim
|Sim (Oficial)
|Android
|Sim
|Apenas via “Studio Lite”
|iOS (iPhone/iPad)
|Sim
|Apenas via “Studio Lite”
|Consoles (Xbox/PS5)
|Sim
|Não
É seguro utilizar a versão Lite?
Por se tratar de uma criação de um usuário e não de uma ferramenta oficial da Roblox Corp, é importante ter cautela. Embora o Roblox Studio no celular via “Lite” seja amplamente utilizado, ele não oferece todos os recursos de codificação em Luau (a linguagem do Roblox) e proteção de dados da versão para desktop.
Para desenvolvedores que buscam publicar jogos profissionais e monetizar suas criações, o uso do software oficial em sistemas Windows ou macOS continua sendo o único caminho recomendado. A versão mobile serve primordialmente como uma ferramenta de aprendizado e prototipagem rápida para jovens criadores.
Como baixar Roblox Studio no celular? Veja como criar jogos no roblox via mobile
- O que é o Roblox Studio Lite?
- Como baixar o Roblox Studio Lite?
- O Roblox Studio Lite é seguro?
- Requisitos mínimos do Roblox Studio
O que é o Roblox Studio Lite?
Apesar de o nome dar a entender que ele é uma versão do Roblox Studio, o Roblox Studio Lite é um projeto separado de fã, não oficial e não relacionado com o Roblox Studio verdadeiro. Ele permite a usuários nos smartphones aprenderem como criar uma experiência em Roblox, adicionando personagens, inimigos, armas, cenários e mais. É até mesmo possível publicar seu jogo, porém isso exige abrir uma chave de segurança, algo que não é recomendado.
Como baixar o Roblox Studio Lite?
O Roblox Studio Lite não precisa ser baixado, ele pode ser jogado como qualquer experiência tradicional em Roblox. Basta usar a busca de Roblox para procurar pelo nome “Roblox Studio Lite” e apertar o botão de jogar para começar a usá-lo. Caso usuários encontrem um download do Roblox Studio Lite, seja em formato “.exe” para PC ou “.apk” para Android, devem evitar baixá-lo pois pode se tratar de um aplicativo malicioso fingindo ser o programa.
O Roblox Studio Lite é seguro?
Até certo ponto sim, o Roblox Studio Lite é seguro, mas há uma brecha de segurança na publicação de jogos. Usuários podem usar o Roblox Studio Lite sem se preocupar para criar projetos, adicionar personagens, programar formas para que eles se movam e mais. Nesta camada superficial, o editor não é capaz de fazer mais mal do que qualquer experiência em Roblox. O problema acontece ao tentar publicar seu jogo pelo Roblox Studio Lite. O editor pedirá por sua Chave API, o que na prática dá ao editor acesso ao conteúdo da sua conta para publicar o projeto. Caso a Chave API chegue a um usuário mal-intencionado, é possível acessar o conteúdo de sua conta, violando sua segurança.
Requisitos mínimos do Roblox Studio
Enquanto o Roblox Studio Lite é uma experiência razoável para começar a aprender como criar seus próprios jogos, em algum momento é necessário realizar o upgrade para o Roblox Studio oficial. Confira os requisitos mínimos para rodar o aplicativo em dispositivos Windows e Mac e iniciar sua carreira criando games em Roblox.
Roblox Studio – Requisitos mínimos
|Requisitos mínimos
|Configuração recomendada
|Sistema operacional:
|Windows 10 ou macOS 10.14
|Windows 11 ou macOS 14 ou superior
|Memória RAM:
|3 GB
|8 GB
|Resolução da tela:
|Não definida
|1600×900 ou superior
Fonte: TechTudo
Redigido por: ContilNet