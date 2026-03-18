Como chegar ao Lollapalooza 2026?

O Lollapalooza 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março

Camila Lutfi

18/03/2026 19h00

•

Atualizado 7 horas atrás

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A edição de 2026 do festival Lollapalooza ocorre neste final de semana, entre os dias 20 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os espectadores podem chegar de transporte público, carros e até mesmo transfers e trens especiais do festival.

Os portões do Lollapalooza 2026 se abrem às 11h ao longo do final de semana, com as primeiras apresentações iniciando às 12h. Neste ano o evento traz artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Chappell Roan, Lorde, Tyler The Creator e mais para agitar os fãs.

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Se você é daqueles que gosta de aproveitar cada minuto do evento, é bom se programar para chegar cedo e evitar filas.

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Como chegar ao Lollapalooza 2026?

Metrô e CPTM

Para ir até o Autódromo de Interlagos, a opção mais recomendada é optar pelo transporte público.

No final de semana do Lollapalooza, o metrô de São Paulo e os trens da CPTM terão operação 24h, garantindo que todos cheguem em casa após o evento.

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A estação mais perto do evento é a estação Autódromo, localizada na Linha 9 – Esmeralda, cerca de 15 minutos a pé do local do evento. A passagem custa R$ 5,40.

Transporte individual e carro de aplicativo

O Lollapalooza 2026 não oferece estacionamento aos espectadores, mas quem quiser ir ao Autódromo de carro também consegue acesso ao festival.

Vale lembrar que, devido a alta demanda, o transporte por aplicativo pode ter trajetos com valores altos.

Devido ao evento, algumas ruas dos entornos estarão fechadas, mas a recomendação é para solicitar o destino final na Avenida Interlagos, no portão A do Autódromo.

Trem Expresso e Lolla Transfer

Além da passagem normal, a ViaMobilidade também oferece o serviço de Trem Expresso. A opção custa R$ 35 e engloba a ida e a volta. O embarque é feito nas estações Pinheiros e Morumbi-Claro a cada 30 minutos, com destino final na estação Cidade Dutra — mais perto do festival (4 minutos a pé) e reativada para os dias de evento no Autódromo.

A vantagem dessa opção é que o trem só faz paradas nas duas estações, possibilitando um trajeto mais rápido para o festival. O horário do retorno começa às 23h e segue até 1h com retorno entre 23h e 1h, mas é necessário comprar a passagem antecipadamente pelo site da Via Mobilidade.

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O festival também oferece alguns ônibus que podem ser contratados para facilitar o percurso, o Lolla Transfer. Além do conforto de um ônibus executivo, o Transfer é o único transporte que desembarca dentro do Autódromo.

Para facilitar o acesso ao festival, a organização recomenda o uso do Lolla Transfer, o serviço oficial de ônibus climatizados.

Esta é a única modalidade de transporte que desembarca o público diretamente dentro do Autódromo, oferecendo maior conforto com assentos reclináveis e banheiros a bordo, sem paradas intermediárias durante o trajeto.

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Os ingressos, no entanto, devem ser comprados com antecedência nesse site e já estão esgotados. Os bilhetes neste ano custaram entre R$ 239 e R$ 299 (valor de ida e volta).

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Fonte: InfoMoney