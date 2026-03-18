Como começar o dia com o pé direito? Veja como criar hábitos matinais para treinar o cérebro

A influenciadora e criadora do método de treinamento mental “Treine Sua Mente” participou do “Entre Astros”, da LeoDias TV

A influenciadora Larissa Michelin, criadora do método de treinamento mental “Treine Sua Mente”, foi a convidada do “Entre Astros”, da LeoDias TV. No bate-papo com o astrólogo Thiago Cordeiro, ela explicou como faz para manter uma rotina mentalmente saudável. De acordo com a especialista, tudo começa com os hábitos corretos logo no início do dia, como oração, meditação e visualização magnética.

“Eu adoro fazer isso. Eu já fiquei muito tempo com esses hábitos, eu não sou a mesma pessoa sem fazer a minha rotina matinal. Meu dia não começa enquanto eu não fizer a minha oração, meditação e a afirmação magnética. Eu também gosto muito de fazer yoga. Eu vario muito a cada dia, às vezes priorizo a limpeza energética, em outras prefiro visualizar meus objetivos”, iniciou.

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Abrir em tela cheia Larissa Michelin participou do “Entre Astros”, da LeoDias TV.LeoDias TV Larissa Michelin participou do “Entre Astros”, da LeoDias TV.LeoDias TV A treinadora mental Larissa Michelin conversou com Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDias TV.LeoDias TV

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Outro ponto destacado por Larissa é a importância de emanar coisas boas. A tática abrange desde o pensamento até as ações. Segundo a especialista, tudo começa com o significado “oculto” das palavra. Como exemplo, ela cita: agradecer, fazer a graça descer; reclamar, clamar duas vezes a reclamação que você emanou.

“Eu tinha que economizar sempre no mercado, não tinha amigos, estava com dúvida sobre a minha faculdade… eu não tinha clareza do meu caminho. Foi quando eu assisti ao documentário ‘O Segredo’. Eu assisti e entendi tudo! Eu tinha criado aquela realidade e aqueles pensamentos. Meus pensamentos negativos criavam essa realidade negativa sobre amizades, condição financeira e estudos”.

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Tags:Entre Astros, Laari Michelin, Larissa Michelin

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Fonte: Portal Leo Dias