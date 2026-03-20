Explorar as profundezas dos oceanos em Minecraft acaba de ficar muito mais dinâmico. O Nautilus (ou Náutilo) se consolidou como um dos mobs mais desejados pelos jogadores que buscam não apenas recursos, mas uma forma eficiente de locomoção subaquática.

Além de fornecer a cobiçada Concha de Náutilo, essencial para criar Condutos, a criatura agora pode servir como uma poderosa montaria.

Nesta sexta-feira (20/03), detalhamos tudo o que você precisa saber para encontrar, domar e equipar seu próprio Nautilus.

Onde encontrar o Nautilus?

O Nautilus habita todos os biomas oceânicos, mas tem uma preferência clara por águas frias. Para encontrá-los, mergulhe entre os níveis Y=38 e Y=58. Eles costumam nadar em pequenos grupos de dois ou três indivíduos. Fique atento: há uma pequena chance de encontrar filhotes, que são ainda mais raros!

Passo a passo para domesticar

O Nautilus é uma criatura neutra, mas pode se tornar arisca se houver baiacus por perto. Para torná-lo seu aliado, siga estes passos:

Com informações do TechTudo.

Prepare a isca: Tenha em mãos Baiacus (em item ou no balde). Alimentação: Aproxime-se com cuidado e alimente o mob até que os ícones de corações apareçam. Sela e Montaria: Após domesticado, equipe uma Sela nele. O Nautilus permite que o jogador respire indefinidamente debaixo d’água enquanto estiver montado, eliminando a dependência de poções de respiração.

O Raro Nautilus Zumbi

Se você encontrar um Nautilus com marcas de musgo ou corais na concha, cuidado: você topou com uma variante Zumbi. Geralmente, ele aparece sendo montado por um Afogado com tridente.

Como conseguir: Derrote o Afogado sem matar o Nautilus. Uma vez “órfão”, o Nautilus Zumbi volta ao estado neutro e pode ser domesticado da mesma forma que o comum. Ele é ligeiramente mais veloz, mas não pode se reproduzir.

Para que serve a Concha?

Se você optar por derrotar o mob em vez de domesticá-lo, ele poderá dropar a Concha de Náutilo. Com oito delas e um Coração do Mar, você fabrica o Conduto — uma estrutura que ataca monstros próximos e concede visão noturna e super mineração subaquática para todos os jogadores ao redor.