O concurso Banco do Brasil 2026 já desponta como uma das maiores oportunidades para quem busca estabilidade e ascensão na carreira bancária. Historicamente conhecido por atrair multidões — ultrapassando a marca de 1 milhão de inscritos em edições passadas —, o certame exige que o candidato comece a sua jornada de estudos muito antes da publicação do edital oficial para garantir uma vantagem competitiva.

Com remuneração inicial que ultrapassa os R$ 6,4 mil (somando salário e benefícios), as vagas para Escriturário devem se dividir novamente entre os perfis de Agente Comercial e Agente de Tecnologia (TI), ambos exigindo apenas o nível médio de escolaridade.

O que estudar antes do edital?

O padrão da banca Fundação Cesgranrio, tradicional organizadora do certame, permite que o estudo para o concurso Banco do Brasil 2026 seja baseado no edital de 2023. As disciplinas básicas e os conhecimentos bancários costumam sofrer poucas alterações.

Conhecimentos Bancários: É o coração da prova. Foque em Sistema Financeiro Nacional, produtos bancários e mercado de capitais.

Vendas e Negociação: Matéria crucial para o perfil de Agente Comercial, focando em ética, atendimento e marketing digital.

Informática e TI: Com o banco cada vez mais digital, temas como segurança da informação e análise de dados ganharam peso dobrado.

Redação: Fundamental para a classificação, exige domínio de temas atuais sobre economia e sociedade.

Planejamento para o Concurso Banco do Brasil 2026

Confira o resumo das principais informações para iniciar sua preparação:

Iniciar a preparação para o concurso Banco do Brasil 2026 agora é a estratégia dos aprovados. Com o tempo extra, o candidato pode revisar conteúdos complexos, como Matemática Financeira, e realizar centenas de questões de provas anteriores. Lembre-se que o banco oferece participação nos lucros (PLR), previdência complementar e auxílio-creche/babá, tornando-se uma das carreiras de nível médio mais completas do Brasil. Mantenha o foco na constância e na resolução de simulados para dominar o tempo de prova da Cesgranrio.

Como funciona a prova do concurso Banco do Brasil?

O concurso Banco do Brasil é composto por duas etapas principais: a prova objetiva e a prova de redação.

Com base no último edital, o candidato já consegue entender a estrutura da seleção e organizar a preparação com mais foco.

Prova objetiva do concurso BB

A prova objetiva costuma ser dividida em duas partes: conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Os conteúdos cobrados variaram conforme o perfil do cargo escolhido.

No último concurso BB (2023), a etapa foi composta por 70 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Agente Comercial

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de Tecnologia

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Critérios de pontuação e eliminação da prova objetiva

Conforme critérios do edital anterior, para continuar na seleção o candidato precisou cumprir os seguintes critérios mínimos:

obteve nota igual ou superior a 50% da pontuação total da prova objetiva;

obteve nota igual ou superior a 50% em Conhecimentos Básicos ou igual ou superio a 50% na parte Específica.

não zerar em nenhuma das disciplinas;

Candidatos que não atingiram essas exigências foram automaticamente eliminados do concurso, independentemente do número de acertos totais.

Como é a redação do concurso Banco do Brasil

Com base no edital passado, a redação do concurso Banco do Brasil seguiu o modelo dissertativo-argumentativo.

Temas recorrentes costumam abordar:

Ética e cidadania

Sustentabilidade e meio ambiente

Inclusão e diversidade

Educação financeira

Tecnologia e inovação nos serviços bancários

Relações humanas no trabalho

Na correção, a banca costuma observar adequação ao tema, coesão, coerência, organização das ideias, domínio da norma-padrão e respeito à estrutura do texto dissertativo.

Erros gramaticais, fuga ao tema e desrespeito às margens ou ao número de linhas acarretam descontos significativos e podem levar à atribuição de nota zero, eliminando o candidato mesmo com bom desempenho na prova objetiva.

Nesta etapa, a avaliação teve pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Por isso, quem se prepara para o concurso Banco do Brasil 2026 também precisa incluir a redação no cronograma desde o início, e não apenas na reta final.

O que os últimos concursos mostram sobre a preparação

Os últimos concursos do Banco do Brasil ajudam a orientar o estudo mesmo sem edital aberto. Nos editais recentes, a organização ficou sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio, banca que costuma cobrar questões contextualizadas e com aplicação prática dos conteúdos.

Outro ponto recorrente foi a manutenção dos dois perfis de escriturário. Esse histórico permite ao candidato direcionar a preparação conforme a área de interesse.

Quem pretende concorrer ao perfil tradicional pode concentrar esforços nas disciplinas do agente comercial. Já quem mira o perfil de TI precisa adaptar a preparação ao bloco específico da área tecnológica.

Além de estudar teoria, o candidato precisa treinar interpretação, leitura atenta e resolução de exercícios no estilo da banca.

Como montar um plano de estudos

Montar um plano de estudos é um dos passos mais importantes para quem quer estudar para o concurso Banco do Brasil 2026 mesmo sem edital.

A organização da rotina deve considerar o peso das disciplinas, o tempo disponível para estudar e o nível de dificuldade de cada matéria para o candidato.

Como dividir o tempo entre as disciplinas

Uma das primeiras decisões ao iniciar a preparação para o concurso do Banco do Brasil é definir quanto tempo será dedicado a cada disciplina.

A divisão deve considerar o peso das matérias na prova, as habilidades pessoais e o tempo disponível para estudar diariamente.

Disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Bancários merecem mais atenção, pois costumam ter um número maior de questões e exigem prática constante.

O ideal é reservar mais tempo para as matérias em que o candidato tem mais dificuldade e equilibrar a carga horária ao longo da semana, alternando conteúdos de exatas com leitura, por exemplo, para evitar a fadiga mental.

Um cronograma semanal bem estruturado evita a sobrecarga e garante constância nos estudos.

Estudo cíclico x estudo por blocos

Existem diferentes métodos para organizar o plano de estudos, e dois dos mais usados são o estudo cíclico e o estudo por blocos.

No estudo cíclico, o candidato segue uma ordem rotativa de disciplinas, independentemente do dia da semana. Após finalizar a meta de uma disciplina, avança para a próxima do ciclo, o que permite flexibilidade e aproveitamento do tempo disponível.

Já o estudo por blocos organiza as matérias em períodos fixos do dia (por exemplo, manhã para Língua Portuguesa, tarde para Matemática), funcionando bem para quem tem uma rotina estável.

A escolha do método ideal depende do estilo do concurseiro. O mais importante é garantir revisões frequentes e resolver questões diariamente.

Dicas para quem está começando do zero

Quem está começando agora pode se sentir sobrecarregado com tantos conteúdos. A dica é começar com uma base sólida em Língua Portuguesa e Matemática, disciplinas cobradas em todos os concursos e com alto peso.

Depois, introduzir gradualmente os temas mais específicos como Conhecimentos Bancários e Atualidades do Mercado Financeiro.

Evitar comparações com candidatos mais avançados e construir uma rotina própria, respeitando o tempo de aprendizado, é essencial.

Utilizar videoaulas, simulados comentados e materiais gratuitos como os do Qconcursos pode acelerar esse processo, além de ajudar a identificar quais conteúdos são prioritários para o perfil de escriturário.

Pode ter concurso Banco do Brasil em 2026?

O Banco do Brasil divulgou nota em fevereiro de 2026 explicando que não há confirmação de novo edital. No entanto, considerando o histórico da instituição, a publicação de concursos pode ocorrer sem aviso prévio, especialmente quando há necessidade de recomposição do quadro de pessoal.

O último concurso permaneceu válido até julho de 2025 e não poderia mais ser prorrogado. Com o encerramento da validade, o banco só pode realizar novas contratações por meio da abertura de um novo edital, o que, por si só, já mantém a expectativa ativa.

Outro ponto relevante é que, segundo apuração do Qconcursos Folha Dirigida, o banco vem trabalhando internamente na possibilidade de abertura de novas vagas há meses. Os estudos para um novo concurso chegaram a ser confirmados pela própria instituição, embora a seleção não tenha sido publicada ao longo de 2025.

Cabe destacar que o contrato com a Fundação Cesgranrio, banca tradicional da seleção, foi encerrado. Para viabilizar um novo edital, o banco precisa formalizar contrato com a mesma organizadora ou definir uma nova instituição responsável pelo certame.

Além disso, o cadastro de reserva para o cargo de agente comercial (escriturário tradicional) foi zerado. Como essa função é a principal porta de entrada e exige nível médio, a tendência é que ela esteja entre as prioridades em um próximo concurso.

Diante desse cenário, embora não haja confirmação oficial, há fundamentos concretos que indicam a possibilidade de um novo concurso Banco do Brasil em 2026.

Fonte: Folha Q Concursos

Redigido por: ContilNet