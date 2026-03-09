Como Marilyn Monroe envelheceria hoje? Projeção por IA revela impacto dos avanços estéticos

Se Marilyn Monroe tivesse acesso aos recursos estéticos disponíveis hoje, ela envelheceria diferente? Simulações feitas por Inteligência Artificial (IA) projetam versões maduras da famosa, além das atrizes Audrey Hepburn e Elizabeth Taylor, sem apagar rugas, sem congelar expressões e sem distorcer traços.

Em vez de um rosto padronizado, o que aparece é identidade preservada, textura real e proporções coerentes com o tempo.

O exercício visual chama atenção justamente pelo que não faz: não elimina marcas de expressão nem cria volumes artificiais. A projeção sugere um envelhecimento assistido, não camuflado. É uma imagem que se distancia da intervenção imediatista e se aproxima de um planejamento estrutural.

Estudo com IA mostra impactos

Para a dermatologista Denise Ozores, especialista em beleza natural, o avanço das tecnologias mudou a lógica da intervenção estética. “A grande diferença é que hoje não trabalhamos para transformar o rosto, mas para sustentá-lo ao longo dos anos. Quando o planejamento respeita estrutura óssea, proporção e textura da pele, o resultado envelhece junto com a pessoa”, afirma.

Segundo a médica, o protagonismo dos bioestimuladores de colágeno está diretamente ligado a essa mudança de mentalidade. “O estímulo de colágeno fortalece a base da pele. Não é uma solução imediata, é uma construção. Você melhora firmeza, melhora qualidade, mas mantém movimento e expressão”, explica.

Nas simulações, o resultado percebido é que a mudança não é na essência das atrizes, mas sim na forma como o tempo se manifesta. O resultado é menos sobre correção e mais sobre estratégia.

Para Denise, o debate atual não é sobre abandonar procedimentos, mas sobre amadurecer a forma de utilizá-los. “A estética precisa acompanhar o tempo, não competir com ele. O que estamos vendo é uma transição para decisões mais conscientes, técnicas e individualizadas”, conclui.

Quem foi Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe foi uma atriz, cantora e modelo norte-americana que se tornou um dos maiores ícones da cultura popular do século XX. Nasceu em 1º de junho de 1926 em Los Angeles e viveu sua carreira principalmente nos anos 1950 e início dos anos 1960, período em que estrelou filmes que marcaram Hollywood e a cultura pop global.

Aos 36 anos, em 5 de agosto de 1962, foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles, vítima de uma overdose de barbitúricos, numa morte oficialmente gerada por autolesão, apesar de outras teorias que contestem essa versão.

A atriz alcançou fama internacional em papéis em clássicos do cinema. Entre os filmes de Marilyn Monroe estão “Os Homens Preferem as Loiras” (1953) e “O Pecado Mora ao Lado” (1955), que consolidaram sua imagem de estrela e símbolo sexual da época. Ela também participou de “Niagara” (1953) e outros filmes que ajudaram a definir sua carreira e presença na indústria cinematográfica.

