Como você pode usar o Telegram sem um número de telefone celular?

O Telegram é um serviço de mensagens instantâneas que você pode acessar gratuitamente. Lançado em 2013, uma das razões por trás de sua popularidade é sua criptografia de ponta a ponta.

Mas se você deseja minimizar o uso de seu número privado no mundo online, provavelmente hesita em usá-lo. Embora Telegram requer um número para registro, existem maneiras de contornar isso. Saiba mais sobre eles neste post.

Por que o Telegram exige um número de telefone para inscrições?

Como a maioria dos sites e aplicativos que lidam principalmente com comunicação, um número de telefone é obrigatório hoje em dia. O Telegram, em particular, perguntará a um de vocês pelos seguintes motivos:

1. Contas de spam são um perigo constante para aplicativos de comunicação

Para ser claro, nenhum aplicativo é perfeito. Algumas contas de spam ainda entrarão no sistema. E graças aos recursos de segurança integrados do Telegram, bem como ao seuRelatóriofunção, eles são eliminados da plataforma.

Mas a razão pela qual seus números são gerenciáveis ​​sem muita intervenção é que os números de telefone são necessários. Isso permite que o Telegram autentique sua identidade. Também impede que qualquer outra pessoa estabeleça sua identidade no Telegram usando o mesmo número.

2. É essencialmente um telefone virtual por conta própria

E com um telefone, você precisa de um número virtual. Pense nisso como se você precisasse de um cartão SIM para fazer chamadas locais. A mesma lógica ainda se aplica a este software.

O Telegram permite que você ligue, envie mensagens de texto, faça chamadas de vídeo e muito mais! Ao usar o aplicativo, você pode ver como eles estão ampliando os usos existentes de seu telefone comum, oferecendo funções mais poderosas.

3. É um pequeno pedido pela conveniência que oferece

O Telegram é mais do que apenas um aplicativo. Você sabia que também pode enviar mensagens de texto usando o navegador da Web ou o software instalado em seu laptop? Dessa forma, você poderá se comunicar com seus contatos do Telegram mesmo que não esteja com seu telefone.

Além disso, é gratuito para usar. Contanto que você tenha uma conexão com a Internet e esteja conectado ao Telegram, poderá enviar mensagens de texto para quem quiser.

Como você pode obter uma conta do Telegram sem um número de telefone?

Existem três maneiras principais pelas quais você pode entrar no Telegram sem usar seu número de telefone. Aqui, também explicaremos por que obter um número temporário de provedores de telecomunicações como Telnum é a sua melhor opção ao fazê-lo:

Use seu número de telefone fixo

Embora ainda seja tecnicamente um número de telefone, o termo número de telefone em si tem sido usado principalmente para significar apenas números de telefone celular. Além disso, quem pensa em telefones fixos quando pensa em vinculá-los a aplicativos?

O uso destes apresenta certos desafios:

Os números de telefone fixo são ainda mais preciosos do que o número do seu celular. É relativamente mais fácil alterar o número do seu celular ou colocá-lo no modo silencioso para não ser incomodado por chamadas e mensagens de texto. Por isso, seu número de telefone fixo deve ficar ainda mais protegido.

É relativamente mais fácil alterar o número do seu celular ou colocá-lo no modo silencioso para não ser incomodado por chamadas e mensagens de texto. Por isso, seu número de telefone fixo deve ficar ainda mais protegido. Ninguém mais usa telefone fixo. Se você faz parte das gerações mais jovens, é provável que não tenha telefone fixo em sua casa ou apartamento. Não faz sentido conseguir um só para o Telegram.

Se você faz parte das gerações mais jovens, é provável que não tenha telefone fixo em sua casa ou apartamento. Não faz sentido conseguir um só para o Telegram. Você pode estar apenas esperando a assinatura do telefone fixo expirar.Isso significa que, se você trocar de telefone após o fato, não poderá voltar à sua conta.

2. Use um aplicativo de número gratuito

Outra abordagem que as pessoas usam é se inscrever em um aplicativo de número gratuito. Há muitos para escolher, portanto, se você quiser escolher essa opção, será fácil concluir sua inscrição.

Mas com qualquer produto ou serviço gratuito, isso significa que você é o produto. Além disso, eles não têm a responsabilidade de mantê-lo seguro porque você não está pagando por isso. Mais importante, você tem certeza de que conseguirá acessar o mesmo número se mudar de telefone?

Devido a esses problemas, eles se tornam uma opção menos do que ideal para verificar sua conta.

3. Números SMS de uso único

Os números de uso único são como números descartáveis, exceto que você não precisa comprar o telefone que vem com ele. É muito barato, mas depois de usá-lo, o número expira.

Pode haver vários métodos pelos quais os provedores fazem isso acontecer. Mas para Telnum, o código de verificação seria enviado para a plataforma web. Não há necessidade de fazer ou baixar mais nada.

Se você perder seu dispositivo, também poderá reativar o mesmo número para verificação por uma pequena taxa. Você pode obter um número tão baixo quanto um dólar.

Definitivamente, um número VoIP temporário é sua melhor opção se você deseja acessar o Telegram e tudo o que ele tem a oferecer. É seguro, barato e conveniente. Se você já usou seu número regular para sua conta, não é tarde demais! Basta ir nas configurações e escolher Alterar Número. Desfrute de maior privacidade e segurança a partir de hoje!