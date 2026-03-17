Companhias aéreas aumentam tarifas e cortam rotas diante de alta de combustível

Companhias aéreas globais soaram o alarme nesta terça-feira sobre o aumento ⁠dos preços do combustível de aviação provocado pela guerra entre os Estados Unidos e Israel contra ‌o Irã, alertando para centenas de milhões de custos extras, tarifas mais altas e cortes em algumas rotas.

O presidente-executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian, afirmou que o aumento dramático dos preços do combustível de ‌aviação elevou os custos da companhia aérea em até US$400 milhões somente em março. Segundo ele, que falou em uma conferência industrial do J.P. Morgan, o setor está agindo rapidamente para repassar as despesas mais altas por meio de aumentos de tarifas.

A American Airlines disse esperar um aumento de US$400 milhões nas despesas do primeiro trimestre devido aos custos de combustível.

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Entre as primeiras a agir, a maior companhia aérea da Escandinávia, a SAS AB, informou que está ⁠cortando ‌um número limitado de voos devido ao ‘aumento acentuado e repentino’ dos preços dos combustíveis.

‘Todo o sistema de aviação ⁠europeu está sentindo agora a pressão de um choque repentino de combustível’, relatou a empresa em um email.

Grande desafio

A guerra, agora em sua terceira semana, trouxe turbulência à aviação global, com voos cancelados, reprogramados ou redirecionados, já que a maior parte do espaço aéreo do Oriente Médio permanece fechada em meio a temores de ataques de mísseis e drones.

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Os preços do combustível de aviação surgiram como um ​grande desafio, elevando os custos operacionais, com os preços europeus dobrando e os preços asiáticos subindo quase 80% desde o início dos ataques dos EUA e de Israel ao Irã no final de ​fevereiro.

O combustível é a segunda maior despesa do setor, depois da mão de obra, representando normalmente de um quinto a um quarto dos custos operacionais. As companhias aéreas dos EUA deixaram de fazer hedge de combustível nas últimas duas décadas, e a SAS disse no ano passado que não havia feito hedge de seu consumo de combustível para os 12 meses seguintes.

Ondas de choque

Os Emirados Árabes Unidos fecharam brevemente seu espaço aéreo ‌nesta terça-feira em resposta às ameaças de mísseis e drones do Irã, ​no segundo dia consecutivo de interrupção após um drone causar um incêndio perto do aeroporto de Dubai na segunda-feira.

Cerca de 86.000 passageiros que viajavam pelo aeroporto de Frankfurt, um dos maiores da Europa, foram afetados por cancelamentos nas duas primeiras semanas da guerra. Apenas ⁠um terço das conexões semanais entre o ​aeroporto e o Oriente Médio ​está operando atualmente, disse o presidente-executivo Stefan Schulte nesta terça-feira.

Os alertas de custos crescentes mostram como as ondas de choque do conflito estão ⁠se espalhando muito além do Oriente Médio, à medida ​que as companhias aéreas enfrentam sua maior crise desde a pandemia da Covid.

Bastian, da Delta, disse que a companhia aérea está bem posicionada para recuperar os custos de combustível e pode ajustar a capacidade caso os preços elevados persistam. Ainda assim, ​as companhias precisarão ter cuidado com o aumento de tarifas em um momento de frágil confiança do consumidor.

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A Air France-KLM anunciou planos na semana passada para aumentar os preços das ​passagens de longa distância para compensar ⁠o aumento dos custos de combustível.

Algumas companhias aéreas introduziram sobretaxas de combustível, mas elas correm o risco de reduzir lucros.

A American Airlines informou nesta ⁠terça-feira que sua receita no primeiro trimestre deve aumentar mais de 10%, acima de sua previsão anterior de 7% a 10%, já que a demanda superou as expectativas. No entanto, seu prejuízo ajustado por ação estará agora próximo ao limite inferior da faixa de orientação anterior, de 10 a 50 centavos de dólar.