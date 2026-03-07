Compre de uma Mamãe realiza Exposição Mulher Empreendedora no Via Verde Shopping

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe realiza a Exposição Mulher Empreendedora, no Via Verde Shopping, reunindo mais de 25 empreendedoras acreanas em um espaço dedicado à valorização do talento, da criatividade e da força do empreendedorismo feminino.

A exposição acontece nos dias 6, 7 e 8 de março, no corredor E do Via Verde Shopping, em frente às lojas Marisa. Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer e adquirir produtos de diversos segmentos, como artesanato, perfumaria, moda, acessórios, produtos naturais, entre outros itens produzidos por mulheres empreendedoras do estado.

A iniciativa busca dar visibilidade aos pequenos negócios liderados por mulheres, incentivando o empreendedorismo feminino e fortalecendo a economia local. Para muitas participantes, eventos como esse representam uma oportunidade importante de ampliar suas vendas, divulgar suas marcas e conquistar novos clientes.

A realização da exposição também marca um momento especial para a Rede Compre de uma Mamãe, que neste ano celebra 12 anos de atuação no Acre, promovendo iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino e à geração de oportunidades para mulheres que conciliam trabalho, família e o sonho de empreender.

Ao longo dessa trajetória, a rede tem promovido feiras, exposições e eventos que valorizam a produção local e incentivam o consumo de produtos feitos por empreendedoras acreanas.

A parceria com o Via Verde Shopping tem sido fundamental para fortalecer essas iniciativas. Ao longo dos anos, o shopping tem apoiado as ações da rede e aberto espaço para eventos que valorizam o empreendedorismo feminino, oferecendo uma importante vitrine para as marcas locais.

A Exposição Mulher Empreendedora segue até o dia 8 de março, convidando o público a conhecer as marcas, prestigiar o trabalho das empreendedoras e celebrar o Dia Internacional da Mulher apoiando negócios liderados por mulheres.

Assessoria