11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Concurso Câmara dos Deputados: gabaritos preliminares divulgados; confira!

Cebraspe liberou consulta aos cadernos de provas e respostas nesta terça-feira (10); prazo para interposição de recursos contra questões segue até quinta (12)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução

Os candidatos que realizaram as provas do Concurso Câmara dos Deputados no último domingo (8/3) já podem conferir seu desempenho. O Cebraspe, banca organizadora do certame, disponibilizou os gabaritos preliminares e os cadernos de provas em seu portal oficial. A seleção, uma das mais concorridas do ano, registrou mais de 86 mil inscritos em busca de oportunidades com remunerações que chegam a R$ 30,8 mil.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A consulta individual está aberta desde a noite de ontem e segue disponível até as 18h desta quinta-feira (12/3). Além das provas objetivas, o Cebraspe também publicou o padrão preliminar de respostas da prova discursiva, etapa fundamental para a classificação nos cargos de Analista e Técnico Legislativo.

Prazo para Recursos e Próximas Datas

Para quem discorda de algum item das provas objetivas ou do padrão da discursiva, o período para contestação já está aberto. É fundamental que o candidato apresente argumentos consistentes e baseados na bibliografia do edital do Concurso Câmara dos Deputados.

  • Período de Recursos: Dias 11 e 12 de março, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

  • Gabaritos Oficiais: A divulgação das respostas definitivas, após análise dos recursos, está prevista para o dia 13 de março de 2026.

  • Resultado das Objetivas: A lista final de aprovados na primeira etapa deve ser publicada em 8 de abril.

Panorama do Certame

O Concurso Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As provas foram aplicadas simultaneamente em todas as capitais brasileiras, refletindo a dimensão nacional da seleção.

Detalhes do Concurso Informações Oficiais
Vagas Totais 70 imediatas + 70 CR
Remuneração Inicial Até R$ 30.853,99
Banca Organizadora Cebraspe
Total de Inscritos 86.234 candidatos
Resultado Objetiva 8 de abril de 2026

A expectativa agora gira em torno das possíveis anulações de questões, que podem alterar significativamente a nota de corte para as próximas fases. Especialistas recomendam que os candidatos do Concurso Câmara dos Deputados não percam o prazo de amanhã para garantir que seus pontos sejam computados corretamente.

Panorama concurso Câmara dos Deputados – Técnico e Analista Legislativo

Organizado pelo Cebraspe, o concurso da Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Legislativo, além de 70 oportunidades em cadastro reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

  • Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão: 35 vagas + 35 CR
  • Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo: 35 vagas + 35 CR

As provas serão aplicadas em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, no dia 8 de março de 2026.

Etapas e provas do edital concurso Câmara dos Deputados

O concurso público da Câmara dos Deputados será composto por provas objetivas e prova discursiva, ambas aplicadas no mesmo dia, em uma estrutura que exige preparo técnico e resistência intelectual.

As provas serão aplicadas em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, no dia 8 de março de 2026.

Prova objetiva

A prova objetiva será aplicada no turno da manhã, com duração total de 5 horas. Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório.

  • Total de itens: 180
  • Formato: Julgamento do tipo “Certo” ou “Errado”
  • Distribuição:
    • 90 itens de Conhecimentos Gerais
    • 90 itens de Conhecimentos Específicos
Critérios de aprovação na objetiva

O candidato deverá obter, no mínimo:

  • 18 pontos em Conhecimentos Gerais
  • 27 pontos em Conhecimentos Específicos
  • 54 pontos no conjunto total da prova

Prova discursiva

A prova discursiva será aplicada no turno da tarde, com duração de 3 horas, também com caráter eliminatório e classificatório.

  • Valor total: 60 pontos
  • Estrutura:
    • Duas questões discursivas, cada uma com até 20 linhas, sobre temas específicos
    • Uma peça de natureza técnica, com até 50 linhas

Critério de aprovação na discursiva

  • Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 30 pontos.

Resumo do concurso Câmara dos Deputados

  • Banca: Cebraspe
  • Cargos: Analista e Técnico Legislativo (especialidades)
  • Vagas: 70 + 70 CR
  • Escolaridade: nível superior
  • Salários: até R$ 30.853,99
  • Inscrições: 5 a 26/1/2026
  • Taxa:
    • Analista: R$ 130,00
    • Técnico: R$ 100,00
  • Provas: 8/3/2026
  • Edital

Fonte: Cebraspe / Câmara dos Deputados / Diário Oficial da União / Redação Concursos

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.