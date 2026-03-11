Concurso Câmara dos Deputados: gabaritos preliminares divulgados; confira!

Os candidatos que realizaram as provas do Concurso Câmara dos Deputados no último domingo (8/3) já podem conferir seu desempenho. O Cebraspe, banca organizadora do certame, disponibilizou os gabaritos preliminares e os cadernos de provas em seu portal oficial. A seleção, uma das mais concorridas do ano, registrou mais de 86 mil inscritos em busca de oportunidades com remunerações que chegam a R$ 30,8 mil.
A consulta individual está aberta desde a noite de ontem e segue disponível até as 18h desta quinta-feira (12/3). Além das provas objetivas, o Cebraspe também publicou o padrão preliminar de respostas da prova discursiva, etapa fundamental para a classificação nos cargos de Analista e Técnico Legislativo.
Prazo para Recursos e Próximas Datas
Para quem discorda de algum item das provas objetivas ou do padrão da discursiva, o período para contestação já está aberto. É fundamental que o candidato apresente argumentos consistentes e baseados na bibliografia do edital do Concurso Câmara dos Deputados.
Período de Recursos: Dias 11 e 12 de março, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.
Gabaritos Oficiais: A divulgação das respostas definitivas, após análise dos recursos, está prevista para o dia 13 de março de 2026.
Resultado das Objetivas: A lista final de aprovados na primeira etapa deve ser publicada em 8 de abril.
Panorama do Certame
O Concurso Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As provas foram aplicadas simultaneamente em todas as capitais brasileiras, refletindo a dimensão nacional da seleção.
|Detalhes do Concurso
|Informações Oficiais
|Vagas Totais
|70 imediatas + 70 CR
|Remuneração Inicial
|Até R$ 30.853,99
|Banca Organizadora
|Cebraspe
|Total de Inscritos
|86.234 candidatos
|Resultado Objetiva
|8 de abril de 2026
A expectativa agora gira em torno das possíveis anulações de questões, que podem alterar significativamente a nota de corte para as próximas fases. Especialistas recomendam que os candidatos do Concurso Câmara dos Deputados não percam o prazo de amanhã para garantir que seus pontos sejam computados corretamente.
Panorama concurso Câmara dos Deputados – Técnico e Analista Legislativo
Organizado pelo Cebraspe, o concurso da Câmara dos Deputados oferece 70 vagas imediatas para os cargos de Técnico e Analista Legislativo, além de 70 oportunidades em cadastro reserva, com remuneração inicial de até R$ 30.853,99.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
- Analista Legislativo – Processo Legislativo e Gestão: 35 vagas + 35 CR
- Técnico Legislativo – Assistente Legislativo e Administrativo: 35 vagas + 35 CR
As provas serão aplicadas em todas as capitais dos estados e no Distrito Federal, no dia 8 de março de 2026.
Etapas e provas do edital concurso Câmara dos Deputados
O concurso público da Câmara dos Deputados será composto por provas objetivas e prova discursiva, ambas aplicadas no mesmo dia, em uma estrutura que exige preparo técnico e resistência intelectual.
Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada no turno da manhã, com duração total de 5 horas. Essa etapa possui caráter eliminatório e classificatório.
- Total de itens: 180
- Formato: Julgamento do tipo “Certo” ou “Errado”
- Distribuição:
- 90 itens de Conhecimentos Gerais
- 90 itens de Conhecimentos Específicos
Critérios de aprovação na objetiva
O candidato deverá obter, no mínimo:
- 18 pontos em Conhecimentos Gerais
- 27 pontos em Conhecimentos Específicos
- 54 pontos no conjunto total da prova
Prova discursiva
A prova discursiva será aplicada no turno da tarde, com duração de 3 horas, também com caráter eliminatório e classificatório.
- Valor total: 60 pontos
- Estrutura:
- Duas questões discursivas, cada uma com até 20 linhas, sobre temas específicos
- Uma peça de natureza técnica, com até 50 linhas
Critério de aprovação na discursiva
- Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 30 pontos.
Resumo do concurso Câmara dos Deputados
- Banca: Cebraspe
- Cargos: Analista e Técnico Legislativo (especialidades)
- Vagas: 70 + 70 CR
- Escolaridade: nível superior
- Salários: até R$ 30.853,99
- Inscrições: 5 a 26/1/2026
- Taxa:
- Analista: R$ 130,00
- Técnico: R$ 100,00
- Provas: 8/3/2026
- Edital
Fonte: Cebraspe / Câmara dos Deputados / Diário Oficial da União
