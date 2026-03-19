19/03/2026
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Concurso da Educação: Governo convoca aprovados para nova etapa; confira lista

Essa etapa é considerada decisiva, já que o não comparecimento ou a ausência de documentos pode resultar na perda da vaga

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Aprovados em concurso foram chamados para uma nova etapa
Aprovados em concurso foram chamados para uma nova etapa/Foto: ContilNet

O governo do Acre avançou em mais uma etapa do concurso público da Educação ao publicar, na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação de candidatos aprovados para procedimentos admissionais.

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O chamamento foi oficializado por meio do Edital nº 074/2026, assinado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A medida leva em conta as nomeações já realizadas por decreto publicado no dia 17 de março deste ano.

De acordo com o edital, os candidatos convocados deverão passar pela inspeção médica e realizar a entrega da documentação exigida, conforme previsto no edital de abertura do certame, lançado em setembro de 2024. Essa fase é obrigatória para a efetivação da posse nos cargos.

Essa etapa é considerada decisiva, já que o não comparecimento ou a ausência de documentos pode resultar na perda da vaga. Por isso, a orientação é que os convocados fiquem atentos aos prazos e às exigências detalhadas no edital.

VEJA LISTA: 

DIARIO

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