27/03/2026
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Concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss viraliza em universidade

Vídeos mostram alunos imitando casal nas redes sociais

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Concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss viraliza
Concurso de sósias de Marina Sena e Juliano Floss viraliza/Foto: Reprodução

Um concurso de sósias inspirado na cantora Marina Sena e no influenciador Juliano Floss viralizou nas redes sociais após ser realizado por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Os vídeos mostram participantes caracterizados como o casal, reproduzindo figurinos, expressões e até coreografias conhecidas. A performance dos alunos chamou atenção pela criatividade e pelo nível de dedicação, o que rapidamente impulsionou o conteúdo nas plataformas digitais.

Além disso, a dinâmica do concurso premiou os participantes que mais se aproximaram dos artistas. O vencedor recebeu o título simbólico de “Twink do Ano”, enquanto a vencedora foi coroada com uma faixa em referência ao álbum “De Primeira”, trabalho de estreia de Marina Sena.

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Na ocasião, o evento também chamou atenção por unir entretenimento e descontração no ambiente acadêmico, reforçando a presença da cultura pop entre os estudantes. Registros do concurso foram compartilhados por perfis de grande alcance, ampliando ainda mais a repercussão.

Portanto, a iniciativa evidencia como ações simples dentro das universidades podem ganhar projeção nacional, sobretudo quando conectadas a nomes populares e tendências das redes sociais.

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