23/03/2026
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Concurso Diplomata: consulta individual ao local de prova está disponível

Candidatos devem acessar o site do Cebraspe para verificar onde realizarão o exame no dia 29 de março

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O caminho rumo ao Itamaraty ganhou um novo e importante passo nesta segunda-feira (23/3). Os candidatos inscritos no Concurso Diplomata 2026 já podem realizar a consulta individual aos locais de prova da Primeira Fase.

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O acesso deve ser feito diretamente pelo portal oficial do Cebraspe, banca organizadora do certame. As provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo, 29 de março, abrangendo todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal.

De acordo com o portal Folha Q Concursos, o cronograma segue rigorosamente o que foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira, exigindo atenção redobrada dos concurseiros quanto aos horários de fechamento dos portões e à logística de deslocamento.

Horários e estrutura da primeira fase

Diferente de seleções comuns, o Concurso Diplomata exige fôlego dos participantes, com uma jornada de avaliações dividida em dois períodos distintos no mesmo dia.

  • Período Matutino: Os portões serão abertos às 7h e fechados pontualmente às 8h. A prova terá início às 8h30.

  • Período Vespertino: No segundo turno, a abertura ocorre às 13h30, com fechamento às 14h30 e início do exame às 15h.

  • Duração: Ambos os turnos possuem duração de 3h30 minutos, seguindo rigorosamente o fuso horário de Brasília/DF.

Resumo do Cronograma: concurso Diplomata 2026

Fique atento às datas fundamentais para as próximas etapas do CACD (Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata):

Etapa / Evento Data Oficial (2026)
Consulta ao Local de Prova 23 de março (Disponível)
Aplicação da Prova Objetiva 29 de março
Divulgação do Resultado (1ª Fase) 17 de abril
Convocação para a 2ª Fase 17 de abril
Banca Organizadora Cebraspe

A primeira fase é eliminatória e classifica os candidatos para as etapas discursivas de línguas e conhecimentos específicos. Segundo especialistas do Folha Q Concursos, a recomendação nesta reta final é evitar grandes deslocamentos no dia da prova e conferir com antecedência a rota até o local indicado pelo Cebraspe.

Como o Concurso Diplomata atrai candidatos de diversas regiões, a pontualidade é crucial, especialmente em capitais com trânsito intenso. O resultado final desta etapa será o divisor de águas para quem deseja ingressar na classe inicial de Terceiro-Secretário da carreira diplomática brasileira.

Os candidatos ao concurso Diplomata já podem consultar o local de realização da prova objetiva da Primeira Fase a partir desta segunda-feira (23/3), por meio de consulta individual no site do Cebraspe.

A aplicação está marcada para o dia 29 de março de 2026, nas capitais e no Distrito Federal, em dois períodos.

  • No primeiro, a abertura dos portões ocorre às 7h, com fechamento às 8h e início da prova às 8h30.
  • No segundo período, os portões abrem às 13h30, fecham às 14h30, e a prova começa às 15h. Ambos os turnos têm duração de 3h30. Todos os horários seguem o fuso de Brasília/DF.

Os horários foram publicados no Diário Oficial da União na última sexta-feira (20/3).

O resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão divulgados no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe em 17 de abril de 2026.

As provas escritas da Segunda Fase estão agendadas para os dias 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio de 2026.

O certame oferece 60 vagas para o cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata, com salário inicial de R$ 22.558,56. A seleção é organizada pelo Cebraspe e composta por prova objetiva (eliminatória) e provas escritas (eliminatórias e classificatórias).

Provas do edital concurso Diplomata

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

  • Primeira Fase: prova objetiva, de caráter eliminatório;
  • Segunda Fase: provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório.

A Primeira Fase será realizada em todas as capitais e no Distrito Federal, no dia 29 de março de 2026. Já a Segunda Fase será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que haja candidatos aprovados na Primeira Fase nessas cidades, nos dias 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio de 2026.

A prova objetiva da Primeira Fase será aplicada em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 8 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas e 30 minutos; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas e 30 minutos.

Prova objetiva

A primeira etapa consiste em uma prova objetiva composta por 240 itens do tipo “CERTO ou ERRADO”. A nota em cada item de cada questão, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a:

  • a) 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova;
  • b) 0,25 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova;
  • c) 0,00 ponto, caso não haja marcação ou caso haja marcação dupla.

As disciplinas cobradas serão as seguintes:

  • Língua Portuguesa;
  • História do Brasil;
  • História Mundial;
  • Geografia;
  • Língua Inglesa;
  • Política Internacional;
  • Economia; e
  • Direito.

Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota final na prova objetiva inferior a 120,00 pontos (de 240,00 possíveis).

Serão considerados aprovados na prova objetiva, os candidatos não eliminados na forma do especificado anteriormente e mais bem classificados, de acordo com os quantitativos de cada sistema de concorrência especificados no quadro a seguir:

Provas escritas

Os candidatos aprovados na primeira fase são convocados para as provas escritas, que possuem caráter eliminatório e classificatório. Esta fase abrange as mesmas disciplinas da etapa anterior, acrescidas de um idioma adicional (Espanhol ou Francês).

Confira, abaixo, o detalhamento das provas:

As provas escritas de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de Língua Espanhola e de Língua Francesa de cada candidato serão submetidas a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa, da Língua Inglesa e da Língua Espanhola ou da Língua Francesa.

As demais provas escritas da Segunda Fase avaliarão o conteúdo (conhecimento do tema).

A redação e o resumo da prova escrita de Língua Portuguesa valerão um total de 100,00 pontos conforme o quadro a seguir:

A redação e a versão da prova escrita de língua inglesa serão aplicados conforme o quadro a seguir:

As quatro questões discursivas de cada uma das provas escritas de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia e Direito valerão um total de 100,00 pontos e serão aplicadas conforme quadro a seguir:

Os exercícios das provas escritas de língua espanhola (ESP) e de língua francesa (FRA) serão aplicados conforme quadro a seguir:

Resumo

  • Banca: Cebraspe
  • Vagas: 60
  • Cargo: Terceiro-Secretário
  • Escolaridade: nível superior
  • Salário inicial: R$ 22.558,56
  • Inscrições: de 4 até 25/2
  • Taxa de inscrição: R$ 229,00
  • Prova Objetiva: 29/3/2026
  • Provas Escritas: 25 e 26/4 e 2 e 3/5/2026
  • Edital

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