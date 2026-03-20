Concurso Diplomata: horários da prova objetiva divulgados; confira!

Os candidatos que buscam o ingresso na prestigiada carreira do Serviço Exterior Brasileiro já podem ajustar seus cronogramas. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20/3) o edital de convocação com os horários oficiais da prova objetiva da Primeira Fase do Concurso Diplomata. O exame, que é o primeiro grande filtro para os futuros diplomatas do país, será aplicado no próximo domingo, dia 29 de março de 2026.
De acordo com o portal Direção Concursos, as provas serão realizadas de forma simultânea em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. A organização confirmou que a aplicação ocorrerá em dois períodos distintos (manhã e tarde), exigindo resistência e foco total dos inscritos.
Cronograma de Acesso e Logística
Com a definição dos horários, o foco dos candidatos ao Concurso Diplomata agora se volta para a logística de deslocamento e identificação dos centros de ensino onde os testes serão aplicados.
-
Locais de Prova: A consulta individual ao local exato de realização do exame estará disponível para os candidatos a partir da próxima segunda-feira (23/3).
-
Dois Períodos: A divisão em dois turnos visa cobrir a vasta grade de conhecimentos exigidos, que inclui História, Geografia, Política Internacional, Economia e Direito.
-
Abrangência Nacional: Por ser um certame de caráter federal, a logística do Concurso Diplomata envolve a coordenação de salas em todo o território nacional, garantindo isonomia aos participantes.
Resumo do Concurso Diplomata: Fase Objetiva 2026
Confira os dados fundamentais para a realização da prova na próxima semana:
|Item do Cronograma
|Data / Informação
|Data da Prova Objetiva
|29 de março de 2026
|Divulgação de Horários
|20 de março de 2026 (Hoje)
|Consulta aos Locais
|23 de março de 2026 (Segunda-feira)
|Locais de Aplicação
|Todas as Capitais + Distrito Federal
|Carreira
|Terceiro-Secretário da Carreira de Diplomata
A carreira diplomática é conhecida por ser uma das mais difíceis e intelectualmente exigentes do serviço público brasileiro. Segundo especialistas do Direção Concursos, a prova de Primeira Fase demanda uma estratégia de tempo muito bem definida, já que o volume de leitura é denso e o nível de profundidade dos temas é elevado. A recomendação agora é que os candidatos utilizem o fim de semana para organizar a logística de transporte e revisar os pontos principais de atualidades, garantindo que nenhum detalhe burocrático prejudique o desempenho no dia do certame.
As provas seguem o horário de Brasília/DF. Confira os dois períodos:
Primeiro período:
- Abertura dos portões: 7h
- Fechamento dos portões: 8h
- Início da prova: 8h30
- Duração: 3h30
Segundo período:
- Abertura dos portões: 13h30
- Fechamento dos portões: 14h30
- Início da prova: 15h
- Duração: 3h30
Os candidatos devem consultar o local de realização da prova no site do Cebraspe a partir da próxima segunda-feira (23/3), por meio de consulta individual. A prova só poderá ser realizada no local designado nessa consulta.
O resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão publicados no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe na data prevista de 17 de abril de 2026. As provas escritas da Segunda Fase estão agendadas para os dias 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio de 2026.
O certame oferece 60 vagas de nível superior para o cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata, com salário inicial de R$ 22.558,56. A seleção é organizada pelo Cebraspe e composta por duas fases: prova objetiva (eliminatória) e provas escritas (eliminatória e classificatória).
O que levar e o que não levar
Itens obrigatórios:
- Caneta esferográfica de tinta preta em material transparente
- Comprovante de inscrição
- Documento de identidade original
Itens proibidos — o candidato será eliminado caso seja surpreendido portando:
- Aparelhos eletrônicos (celular, smartwatch, tablet, calculadora, fone de ouvido, pen drive, mp3 player, gravador, entre outros)
- Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha
- Acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro)
- Recipientes ou embalagens não transparentes (garrafas, biscoitos, barras de cereal, chocolate, balas)
- Armas brancas (faca, tesoura, punhal, canivete)
O Cebraspe recomenda que nenhum desses itens seja levado ao local de prova. A organizadora não se responsabiliza por perdas, extravios ou danos a objetos e equipamentos eletrônicos.
Detalhes de provas
A prova objetiva da Primeira Fase será aplicada em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 8 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas e 30 minutos; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas e 30 minutos.
Prova objetiva
A primeira etapa consiste em uma prova objetiva composta por 240 itens do tipo “CERTO ou ERRADO”. A nota em cada item de cada questão, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a:
- a) 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova;
- b) 0,25 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova;
- c) 0,00 ponto, caso não haja marcação ou caso haja marcação dupla.
As disciplinas cobradas serão as seguintes:
- Língua Portuguesa;
- História do Brasil;
- História Mundial;
- Geografia;
- Língua Inglesa;
- Política Internacional;
- Economia; e
- Direito.
Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota final na prova objetiva inferior a 120,00 pontos (de 240,00 possíveis).
Serão considerados aprovados na prova objetiva, os candidatos não eliminados na forma do especificado anteriormente e mais bem classificados, de acordo com os quantitativos de cada sistema de concorrência especificados no quadro a seguir:
Provas escritas
Os candidatos aprovados na primeira fase são convocados para as provas escritas, que possuem caráter eliminatório e classificatório. Esta fase abrange as mesmas disciplinas da etapa anterior, acrescidas de um idioma adicional (Espanhol ou Francês).
Confira, abaixo, o detalhamento das provas:
As provas escritas de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de Língua Espanhola e de Língua Francesa de cada candidato serão submetidas a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa, da Língua Inglesa e da Língua Espanhola ou da Língua Francesa.
As demais provas escritas da Segunda Fase avaliarão o conteúdo (conhecimento do tema).
A redação e o resumo da prova escrita de Língua Portuguesa valerão um total de 100,00 pontos conforme o quadro a seguir:
A redação e a versão da prova escrita de língua inglesa serão aplicados conforme o quadro a seguir:
As quatro questões discursivas de cada uma das provas escritas de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia e Direito valerão um total de 100,00 pontos e serão aplicadas conforme quadro a seguir:
Os exercícios das provas escritas de língua espanhola (ESP) e de língua francesa (FRA) serão aplicados conforme quadro a seguir:
Resumo
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 60
- Cargo: Terceiro-Secretário
- Escolaridade: nível superior
- Salário inicial: R$ 22.558,56
- Inscrições: de 4 até 25/2
- Taxa de inscrição: R$ 229,00
- Prova Objetiva: 29/3/2026
- Provas Escritas: 25 e 26/4 e 2 e 3/5/2026
- Edital