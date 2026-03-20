Concurso Diplomata: horários da prova objetiva divulgados; confira!

Os candidatos que buscam o ingresso na prestigiada carreira do Serviço Exterior Brasileiro já podem ajustar seus cronogramas. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20/3) o edital de convocação com os horários oficiais da prova objetiva da Primeira Fase do Concurso Diplomata. O exame, que é o primeiro grande filtro para os futuros diplomatas do país, será aplicado no próximo domingo, dia 29 de março de 2026.

De acordo com o portal Direção Concursos, as provas serão realizadas de forma simultânea em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. A organização confirmou que a aplicação ocorrerá em dois períodos distintos (manhã e tarde), exigindo resistência e foco total dos inscritos.

Cronograma de Acesso e Logística

Com a definição dos horários, o foco dos candidatos ao Concurso Diplomata agora se volta para a logística de deslocamento e identificação dos centros de ensino onde os testes serão aplicados.

Locais de Prova: A consulta individual ao local exato de realização do exame estará disponível para os candidatos a partir da próxima segunda-feira (23/3).

Dois Períodos: A divisão em dois turnos visa cobrir a vasta grade de conhecimentos exigidos, que inclui História, Geografia, Política Internacional, Economia e Direito.

Abrangência Nacional: Por ser um certame de caráter federal, a logística do Concurso Diplomata envolve a coordenação de salas em todo o território nacional, garantindo isonomia aos participantes.

Resumo do Concurso Diplomata: Fase Objetiva 2026

Confira os dados fundamentais para a realização da prova na próxima semana:

Item do Cronograma Data / Informação Data da Prova Objetiva 29 de março de 2026 Divulgação de Horários 20 de março de 2026 (Hoje) Consulta aos Locais 23 de março de 2026 (Segunda-feira) Locais de Aplicação Todas as Capitais + Distrito Federal Carreira Terceiro-Secretário da Carreira de Diplomata

A carreira diplomática é conhecida por ser uma das mais difíceis e intelectualmente exigentes do serviço público brasileiro. Segundo especialistas do Direção Concursos, a prova de Primeira Fase demanda uma estratégia de tempo muito bem definida, já que o volume de leitura é denso e o nível de profundidade dos temas é elevado. A recomendação agora é que os candidatos utilizem o fim de semana para organizar a logística de transporte e revisar os pontos principais de atualidades, garantindo que nenhum detalhe burocrático prejudique o desempenho no dia do certame.

As provas seguem o horário de Brasília/DF. Confira os dois períodos:

Primeiro período:

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início da prova: 8h30

Duração: 3h30

Segundo período:

Abertura dos portões: 13h30

Fechamento dos portões: 14h30

Início da prova: 15h

Duração: 3h30

Os candidatos devem consultar o local de realização da prova no site do Cebraspe a partir da próxima segunda-feira (23/3), por meio de consulta individual. A prova só poderá ser realizada no local designado nessa consulta.

O resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão publicados no Diário Oficial da União e no site do Cebraspe na data prevista de 17 de abril de 2026. As provas escritas da Segunda Fase estão agendadas para os dias 25 e 26 de abril e 2 e 3 de maio de 2026.

O certame oferece 60 vagas de nível superior para o cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata, com salário inicial de R$ 22.558,56. A seleção é organizada pelo Cebraspe e composta por duas fases: prova objetiva (eliminatória) e provas escritas (eliminatória e classificatória).

O que levar e o que não levar

Itens obrigatórios:

Caneta esferográfica de tinta preta em material transparente

Comprovante de inscrição

Documento de identidade original

Itens proibidos — o candidato será eliminado caso seja surpreendido portando:

Aparelhos eletrônicos (celular, smartwatch, tablet, calculadora, fone de ouvido, pen drive, mp3 player, gravador, entre outros)

Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha

Acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro)

Recipientes ou embalagens não transparentes (garrafas, biscoitos, barras de cereal, chocolate, balas)

Armas brancas (faca, tesoura, punhal, canivete)

O Cebraspe recomenda que nenhum desses itens seja levado ao local de prova. A organizadora não se responsabiliza por perdas, extravios ou danos a objetos e equipamentos eletrônicos.

Detalhes de provas

A prova objetiva da Primeira Fase será aplicada em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 8 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas e 30 minutos; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas e 30 minutos.

Prova objetiva

A primeira etapa consiste em uma prova objetiva composta por 240 itens do tipo “CERTO ou ERRADO”. A nota em cada item de cada questão, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a:

a) 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo da prova;

b) 0,25 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo da prova;

c) 0,00 ponto, caso não haja marcação ou caso haja marcação dupla.

As disciplinas cobradas serão as seguintes:

Língua Portuguesa;

História do Brasil;

História Mundial;

Geografia;

Língua Inglesa;

Política Internacional;

Economia; e

Direito.

Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota final na prova objetiva inferior a 120,00 pontos (de 240,00 possíveis).

Serão considerados aprovados na prova objetiva, os candidatos não eliminados na forma do especificado anteriormente e mais bem classificados, de acordo com os quantitativos de cada sistema de concorrência especificados no quadro a seguir:

Provas escritas

Os candidatos aprovados na primeira fase são convocados para as provas escritas, que possuem caráter eliminatório e classificatório. Esta fase abrange as mesmas disciplinas da etapa anterior, acrescidas de um idioma adicional (Espanhol ou Francês).

Confira, abaixo, o detalhamento das provas:

As provas escritas de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de Língua Espanhola e de Língua Francesa de cada candidato serão submetidas a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa, da Língua Inglesa e da Língua Espanhola ou da Língua Francesa.

As demais provas escritas da Segunda Fase avaliarão o conteúdo (conhecimento do tema).

A redação e o resumo da prova escrita de Língua Portuguesa valerão um total de 100,00 pontos conforme o quadro a seguir:

A redação e a versão da prova escrita de língua inglesa serão aplicados conforme o quadro a seguir:

As quatro questões discursivas de cada uma das provas escritas de História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Economia e Direito valerão um total de 100,00 pontos e serão aplicadas conforme quadro a seguir:

Os exercícios das provas escritas de língua espanhola (ESP) e de língua francesa (FRA) serão aplicados conforme quadro a seguir:

Resumo