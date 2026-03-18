Concurso PF: governo prevê mais mil nomeações em 2026

A Polícia Federal (PF) receberá um reforço histórico em seus quadros ainda em 2026. Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17/3), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou a previsão de convocação de mais mil aprovados no Concurso PF.
Com esse novo grupo, a expectativa é que o total de 2 mil novos servidores passem a integrar a corporação ao longo deste ano, auxiliando no combate ao crime organizado e na segurança das fronteiras.
De acordo com o portal Direção Concursos, a movimentação ocorre após a PF encaminhar um pedido oficial ao Ministério da Justiça para o aproveitamento de até 1.456 excedentes. O objetivo é utilizar a lista de aprovados classificados fora das vagas iniciais para suprir o alto déficit de pessoal, que atualmente soma 2.365 cargos vagos nas cinco carreiras principais.
Estrutura, vagas e salários
As novas convocações do Concurso PF visam reequilibrar a força de trabalho da instituição, que enfrenta uma carência acentuada, especialmente na base da corporação.
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Foco no Agente: A carreira de Agente de Polícia Federal é a que possui a situação mais crítica, com 1.441 postos de trabalho em aberto.
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Remuneração Atraente: O último edital ofereceu oportunidades para Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito e Delegado, com salários iniciais que podem chegar a R$ 26,8 mil.
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Melhorias na Carreira: Além das posses, o governo discute a criação de novas gratificações e a instituição do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC), o que promete valorizar ainda mais os servidores.
Panorama das nomeações: concurso PF 2026
Confira os números que balizam o reforço da corporação neste ano:
|Carreira / Detalhe
|Dados Oficiais
|Previsão de Novas Nomeações
|1.000 aprovados
|Total de Convocados em 2026
|2.000 novos policiais
|Cargos em Aberto (Total)
|2.365 vagas
|Vagas para Agente (Déficit)
|1.441 postos
|Salário Inicial Máximo
|R$ 26,8 mil (Delegado/Perito)
A declaração da ministra Esther Dweck traz fôlego para os candidatos que aguardavam na lista de espera. Segundo especialistas do Direção Concursos, o aproveitamento de excedentes é uma estratégia eficiente para recompor a segurança pública sem a necessidade imediata de um novo e custoso processo seletivo.
A medida é vista como fundamental para fortalecer operações de inteligência e repressão ao tráfico e crimes fazendários, garantindo que a Polícia Federal mantenha seu alto padrão de excelência em todo o território nacional.
Resumo do concurso PF
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 1.000
- Cargos:
- Delegado
- Escrivão
- Papiloscopista
- Agente
- Perito
- Escolaridade: nível superior
- Salários iniciais: de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil
- Inscrições: 26/5 a 17/6/2025* data retificada
- Taxa de inscrição:
- R$ 250,00 (Delegado e Perito) e
- R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)
- Provas: 27/7/2025
- Edital