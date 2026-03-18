Concurso PF: governo prevê mais mil nomeações em 2026

A Polícia Federal (PF) receberá um reforço histórico em seus quadros ainda em 2026. Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (17/3), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou a previsão de convocação de mais mil aprovados no Concurso PF.

Com esse novo grupo, a expectativa é que o total de 2 mil novos servidores passem a integrar a corporação ao longo deste ano, auxiliando no combate ao crime organizado e na segurança das fronteiras.

De acordo com o portal Direção Concursos, a movimentação ocorre após a PF encaminhar um pedido oficial ao Ministério da Justiça para o aproveitamento de até 1.456 excedentes. O objetivo é utilizar a lista de aprovados classificados fora das vagas iniciais para suprir o alto déficit de pessoal, que atualmente soma 2.365 cargos vagos nas cinco carreiras principais.

Estrutura, vagas e salários

As novas convocações do Concurso PF visam reequilibrar a força de trabalho da instituição, que enfrenta uma carência acentuada, especialmente na base da corporação.

Foco no Agente: A carreira de Agente de Polícia Federal é a que possui a situação mais crítica, com 1.441 postos de trabalho em aberto.

Remuneração Atraente: O último edital ofereceu oportunidades para Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito e Delegado, com salários iniciais que podem chegar a R$ 26,8 mil.

Melhorias na Carreira: Além das posses, o governo discute a criação de novas gratificações e a instituição do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC), o que promete valorizar ainda mais os servidores.

Panorama das nomeações: concurso PF 2026

Confira os números que balizam o reforço da corporação neste ano:

Carreira / Detalhe Dados Oficiais Previsão de Novas Nomeações 1.000 aprovados Total de Convocados em 2026 2.000 novos policiais Cargos em Aberto (Total) 2.365 vagas Vagas para Agente (Déficit) 1.441 postos Salário Inicial Máximo R$ 26,8 mil (Delegado/Perito)

A declaração da ministra Esther Dweck traz fôlego para os candidatos que aguardavam na lista de espera. Segundo especialistas do Direção Concursos, o aproveitamento de excedentes é uma estratégia eficiente para recompor a segurança pública sem a necessidade imediata de um novo e custoso processo seletivo.

A medida é vista como fundamental para fortalecer operações de inteligência e repressão ao tráfico e crimes fazendários, garantindo que a Polícia Federal mantenha seu alto padrão de excelência em todo o território nacional.

Resumo do concurso PF