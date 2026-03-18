Concurso público: 13 editais fora do radar abertos em março

O mês de março de 2026 reserva oportunidades valiosas para os concurseiros que utilizam a estratégia de focar em certames menos badalados.

Enquanto os grandes concursos nacionais atraem multidões, pelo menos 13 editais de concurso público estão com inscrições abertas “fora do radar” das grandes massas.

Estas seleções somam 640 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, abrangendo prefeituras, conselhos regionais e órgãos técnicos em diversas regiões do Brasil.

De acordo com o levantamento realizado pelo portal Direção Concursos, a grande vantagem dessas seleções é a relação candidato/vaga geralmente menor, sem abrir mão de remunerações atrativas. Em alguns casos, os vencimentos iniciais para cargos de nível superior chegam a R$ 10.665,96.

Por que focar em editais fora do radar?

Apostar em um concurso público municipal ou de conselhos de classe pode ser o atalho mais rápido para a tão sonhada vaga no serviço público.

Concorrência Estratégica: Menos holofotes significam menos candidatos preparados, aumentando as chances de quem estuda com seriedade.

Diversidade de Níveis: Há vagas para candidatos com alfabetização, nível fundamental, médio, técnico e superior.

Remuneração Competitiva: Muitos municípios estão atualizando seus planos de cargos e salários para atrair profissionais qualificados, equiparando-se a órgãos estaduais.

Resumo dos editais: seleções de março

Confira os destaques monitorados pelo Direção Concursos para quem quer fugir do óbvio:

Tipo de Órgão / Região Vagas Abertas Escolaridade Salário Máximo Prefeituras do Interior 320 vagas Fundamental a Superior R$ 10.665,96 Conselhos Regionais (Conselhos) 115 vagas Médio e Técnico R$ 5.800,00 Câmaras Municipais 85 vagas Médio e Superior R$ 7.200,00 Institutos e Fundações 120 vagas Técnico e Superior R$ 6.500,00

Estar atento a essas janelas de oportunidade é fundamental para quem deseja garantir um cargo estável ainda no primeiro semestre de 2026. Segundo os especialistas do Direção Concursos, o segredo está em analisar o conteúdo programático, que muitas vezes é mais enxuto que o de grandes seleções federais.

Com a documentação em mãos e foco nas disciplinas básicas, o candidato que escolhe um concurso público fora do radar pode encontrar o caminho mais curto para a sua nomeação e a transformação de sua realidade financeira.