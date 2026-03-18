18/03/2026
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Concurso público: 13 editais fora do radar abertos em março

Mais de 640 vagas disponíveis para todos os níveis de formação

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Concurso Público: 13 editais fora do radar abertos em março
Reprodução

O mês de março de 2026 reserva oportunidades valiosas para os concurseiros que utilizam a estratégia de focar em certames menos badalados.

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Enquanto os grandes concursos nacionais atraem multidões, pelo menos 13 editais de concurso público estão com inscrições abertas “fora do radar” das grandes massas.

Estas seleções somam 640 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, abrangendo prefeituras, conselhos regionais e órgãos técnicos em diversas regiões do Brasil.

De acordo com o levantamento realizado pelo portal Direção Concursos, a grande vantagem dessas seleções é a relação candidato/vaga geralmente menor, sem abrir mão de remunerações atrativas. Em alguns casos, os vencimentos iniciais para cargos de nível superior chegam a R$ 10.665,96.

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Por que focar em editais fora do radar?

Apostar em um concurso público municipal ou de conselhos de classe pode ser o atalho mais rápido para a tão sonhada vaga no serviço público.

  • Concorrência Estratégica: Menos holofotes significam menos candidatos preparados, aumentando as chances de quem estuda com seriedade.

  • Diversidade de Níveis: Há vagas para candidatos com alfabetização, nível fundamental, médio, técnico e superior.

  • Remuneração Competitiva: Muitos municípios estão atualizando seus planos de cargos e salários para atrair profissionais qualificados, equiparando-se a órgãos estaduais.

Resumo dos editais: seleções de março

Confira os destaques monitorados pelo Direção Concursos para quem quer fugir do óbvio:

Tipo de Órgão / Região Vagas Abertas Escolaridade Salário Máximo
Prefeituras do Interior 320 vagas Fundamental a Superior R$ 10.665,96
Conselhos Regionais (Conselhos) 115 vagas Médio e Técnico R$ 5.800,00
Câmaras Municipais 85 vagas Médio e Superior R$ 7.200,00
Institutos e Fundações 120 vagas Técnico e Superior R$ 6.500,00

Estar atento a essas janelas de oportunidade é fundamental para quem deseja garantir um cargo estável ainda no primeiro semestre de 2026. Segundo os especialistas do Direção Concursos, o segredo está em analisar o conteúdo programático, que muitas vezes é mais enxuto que o de grandes seleções federais.

Com a documentação em mãos e foco nas disciplinas básicas, o candidato que escolhe um concurso público fora do radar pode encontrar o caminho mais curto para a sua nomeação e a transformação de sua realidade financeira.

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