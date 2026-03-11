Concurso público: 14 editais em março para ganhar mais de R$ 10 mil!

O mês de março de 2026 consolidou-se como o “mês de ouro” para quem busca a elite do serviço público. Um levantamento exclusivo realizado pelo Direção Concursos reuniu os principais concursos com salários de R$ 10 mil, revelando que há pelo menos 14 grandes editais movimentando o mercado. Ao todo, são 1.028 vagas que oferecem remunerações iniciais extremamente atrativas, chegando ao teto de R$ 32.163,30 em cargos específicos.

As oportunidades contemplam diversas esferas do poder, com destaque para as carreiras jurídicas, fiscais e de controle, que tradicionalmente oferecem os melhores planos de cargos e benefícios do Brasil.

Destaques da Elite dos Concursos

Conquistar uma dessas vagas exige preparação de alto nível, mas a recompensa financeira e a estabilidade são diferenciais que atraem milhares de candidatos.

Iniciais de Impacto: Alguns cargos de auditoria e magistratura já começam com valores superiores a R$ 30 mil.

Diversidade de Áreas: Além do Direito, há vagas para TI, Engenharia e Gestão Pública com salários acima dos cinco dígitos.

Prazos Curtos: Muitos editais encerram inscrições ainda na segunda quinzena de março, exigindo agilidade dos interessados.

Editais em Destaque: Março 2026

Confira o resumo das principais seleções que exigem atenção total dos concurseiros nesta quinzena:

Órgão / Instituição Vagas Salário Inicial Área de Atuação Status Tribunal Federal (TRF) 50 R$ 37.765,55 Judiciária Em Andamento Receita Estadual (SEFAZ) 120 R$ 22.450,00 Fiscal Edital Previsto Câmara dos Deputados 70 R$ 30.853,99 Legislativa Gabarito Divulgado Controladoria Geral 45 R$ 19.100,00 Controle Edital Aberto Polícia Federal (Delegado) 30 R$ 25.800,00 Policial Em Estudo

A aprovação em concursos com salários de R$ 10 mil requer uma estratégia focada em revisões de jurisprudência e resolução massiva de questões de bancas como FGV, Cebraspe e FCC. Para quem deseja mudar de vida ainda em 2026, março oferece o volume necessário de editais para que o esforço se transforme em nomeação.

