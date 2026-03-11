Concurso público: 14 editais em março para ganhar mais de R$ 10 mil!

O mês de março de 2026 consolidou-se como o “mês de ouro” para quem busca a elite do serviço público. Um levantamento exclusivo realizado pelo Direção Concursos reuniu os principais concursos com salários de R$ 10 mil, revelando que há pelo menos 14 grandes editais movimentando o mercado. Ao todo, são 1.028 vagas que oferecem remunerações iniciais extremamente atrativas, chegando ao teto de R$ 32.163,30 em cargos específicos.
As oportunidades contemplam diversas esferas do poder, com destaque para as carreiras jurídicas, fiscais e de controle, que tradicionalmente oferecem os melhores planos de cargos e benefícios do Brasil.
Destaques da Elite dos Concursos
Conquistar uma dessas vagas exige preparação de alto nível, mas a recompensa financeira e a estabilidade são diferenciais que atraem milhares de candidatos.
Iniciais de Impacto: Alguns cargos de auditoria e magistratura já começam com valores superiores a R$ 30 mil.
Diversidade de Áreas: Além do Direito, há vagas para TI, Engenharia e Gestão Pública com salários acima dos cinco dígitos.
Prazos Curtos: Muitos editais encerram inscrições ainda na segunda quinzena de março, exigindo agilidade dos interessados.
Editais em Destaque: Março 2026
Confira o resumo das principais seleções que exigem atenção total dos concurseiros nesta quinzena:
|Órgão / Instituição
|Vagas
|Salário Inicial
|Área de Atuação
|Status
|Tribunal Federal (TRF)
|50
|R$ 37.765,55
|Judiciária
|Em Andamento
|Receita Estadual (SEFAZ)
|120
|R$ 22.450,00
|Fiscal
|Edital Previsto
|Câmara dos Deputados
|70
|R$ 30.853,99
|Legislativa
|Gabarito Divulgado
|Controladoria Geral
|45
|R$ 19.100,00
|Controle
|Edital Aberto
|Polícia Federal (Delegado)
|30
|R$ 25.800,00
|Policial
|Em Estudo
A aprovação em concursos com salários de R$ 10 mil requer uma estratégia focada em revisões de jurisprudência e resolução massiva de questões de bancas como FGV, Cebraspe e FCC. Para quem deseja mudar de vida ainda em 2026, março oferece o volume necessário de editais para que o esforço se transforme em nomeação.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet