25/03/2026
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Concurso público: 29 editais com inscrições abertas em março; até R$ 21,7 mil

Levantamento reúne 2.073 vagas imediatas em diversas áreas e níveis de escolaridade

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Concurso público: 29 editais com inscrições abertas em março; até R$ 21,7 mil
Reprodução

Março de 2026 está chegando ao fim, mas as oportunidades para ingressar na carreira pública continuam a todo vapor. Para os candidatos que buscam estabilidade e altos rendimentos, o cenário é altamente favorável: estão abertas, simultaneamente, 2.073 vagas imediatas distribuídas em 29 editais estratégicos por todo o Brasil. As seleções abrangem desde prefeituras e conselhos regionais até grandes tribunais e órgãos de fiscalização, garantindo opções para todos os perfis de concurseiros.

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De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, o grande atrativo desta lista é o teto salarial. Algumas carreiras jurídicas e de auditoria oferecem remunerações iniciais impressionantes de até R$ 21.793,10, colocando esses certames entre os mais desejados do ano.

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Diversidade de Cargos e Oportunidades

O atual momento do concurso público no país reflete uma necessidade urgente de recomposição de quadros em diversas esferas, o que beneficia candidatos de níveis médio, técnico e superior.

  • Vagas Imediatas: São 2.073 chances reais de contratação, além da formação de cadastro de reserva em quase todos os editais.

  • Salários de Elite: As remunerações partem de valores competitivos e chegam ao topo do funcionalismo, superando os R$ 21 mil em cargos específicos.

  • Áreas de Atuação: A lista contempla setores como educação, saúde, segurança pública, administrativo, fiscal e controle.

Resumo dos Editais Abertos: Concurso Público (Março 2026)

Confira os dados consolidados para planejar suas inscrições antes que os prazos expirem:

Categoria Dados Consolidados
Total de Editais 29 seleções ativas
Vagas Imediatas 2.073 postos
Salário Máximo R$ 21.793,10
Escolaridade Fundamental, Médio, Técnico e Superior
Abrangência Nacional (Esferas Federal, Estadual e Municipal)

Para os especialistas do Direção Concursos, a reta final de março exige foco total na organização do calendário de provas, já que muitos desses 29 editais possuem datas de aplicação próximas umas das outras. A recomendação é que o candidato analise não apenas o salário, mas também os benefícios e a localização da vaga para tomar a melhor decisão estratégica. Com tantas oportunidades abertas ao mesmo tempo, 2026 promete ser o ano da nomeação para quem mantiver a constância nos estudos e não deixar passar os prazos de inscrição nestes últimos dias do mês.

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