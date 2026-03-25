Concurso público: 29 editais com inscrições abertas em março; até R$ 21,7 mil

Março de 2026 está chegando ao fim, mas as oportunidades para ingressar na carreira pública continuam a todo vapor. Para os candidatos que buscam estabilidade e altos rendimentos, o cenário é altamente favorável: estão abertas, simultaneamente, 2.073 vagas imediatas distribuídas em 29 editais estratégicos por todo o Brasil. As seleções abrangem desde prefeituras e conselhos regionais até grandes tribunais e órgãos de fiscalização, garantindo opções para todos os perfis de concurseiros.
De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, o grande atrativo desta lista é o teto salarial. Algumas carreiras jurídicas e de auditoria oferecem remunerações iniciais impressionantes de até R$ 21.793,10, colocando esses certames entre os mais desejados do ano.
- TCE SC
- PGE RN
- PM RN
- CAU CE
- Unificado RN
- Codern
- Gramadotur
- Guarda de Maceió
- IFC
- UFFS
- UFMA
- UFAM
- Prefeitura de Vitória
- Cefet MG
- Adab (republicado)
- Seplag AL
- SES GO
- SEED AP
- CAU RO
- PGM Porto Alegre
- Funserv (SP)
- IFCE
- Guarda de Manaus
- BADESUL
- InvestSC
- UFMS
- UFT
- UNEAL
- MP ES
Diversidade de Cargos e Oportunidades
O atual momento do concurso público no país reflete uma necessidade urgente de recomposição de quadros em diversas esferas, o que beneficia candidatos de níveis médio, técnico e superior.
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Vagas Imediatas: São 2.073 chances reais de contratação, além da formação de cadastro de reserva em quase todos os editais.
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Salários de Elite: As remunerações partem de valores competitivos e chegam ao topo do funcionalismo, superando os R$ 21 mil em cargos específicos.
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Áreas de Atuação: A lista contempla setores como educação, saúde, segurança pública, administrativo, fiscal e controle.
Resumo dos Editais Abertos: Concurso Público (Março 2026)
Confira os dados consolidados para planejar suas inscrições antes que os prazos expirem:
|Categoria
|Dados Consolidados
|Total de Editais
|29 seleções ativas
|Vagas Imediatas
|2.073 postos
|Salário Máximo
|R$ 21.793,10
|Escolaridade
|Fundamental, Médio, Técnico e Superior
|Abrangência
|Nacional (Esferas Federal, Estadual e Municipal)
Para os especialistas do Direção Concursos, a reta final de março exige foco total na organização do calendário de provas, já que muitos desses 29 editais possuem datas de aplicação próximas umas das outras. A recomendação é que o candidato analise não apenas o salário, mas também os benefícios e a localização da vaga para tomar a melhor decisão estratégica. Com tantas oportunidades abertas ao mesmo tempo, 2026 promete ser o ano da nomeação para quem mantiver a constância nos estudos e não deixar passar os prazos de inscrição nestes últimos dias do mês.