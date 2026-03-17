Concurso público: 4 editais abrem inscrições nesta semana

O ano de 2026 continua sendo um período de ouro para quem busca ingressar na carreira estatal. Nesta terceira semana de março, entre os dias 16 e 20, quatro novos editais de concurso público dão início ao período de inscrições, oferecendo um total de 76 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são democráticas, contemplando candidatos com formação de níveis médio e superior em diferentes áreas de atuação.

De acordo com o levantamento realizado pelo portal Direção Concursos, os certames abrangem diversas regiões do país, com destaque especial para o estado de Goiás, onde os vencimentos iniciais para cargos de nível superior atingem a marca de R$ 10.118,44.

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Destaques da Semana e Salários

A semana é marcada por seleções estratégicas que oferecem não apenas bons salários, mas também pacotes de benefícios atraentes e a tão sonhada estabilidade do regime estatutário.

Nível Superior: As vagas de maior remuneração exigem graduação específica e, em alguns casos, registro em conselhos de classe.

Nível Médio: Excelente porta de entrada para quem busca o primeiro cargo público, com editais focados em áreas administrativas e técnicas.

Foco em Goiás: O estado lidera a semana com os editais mais robustos em termos financeiros, atraindo candidatos de todo o Brasil.

Resumo dos Editais: Semana de 16 a 20 de Março

Confira os detalhes das principais seleções monitoradas pelo Direção Concursos:

Certame / Região Vagas Disponíveis Escolaridade Salário Máximo Prefeituras e Câmaras (GO) Diversas Médio / Superior R$ 10.118,44 Conselhos Regionais Imediatas + CR Médio / Técnico R$ 4.500,00 Institutos Estaduais Específicas Superior R$ 7.200,00 Área Administrativa Gerais Médio R$ 3.800,00

Com a abertura desses processos, especialistas reforçam que a leitura atenta do edital de cada concurso público é o primeiro passo para o sucesso. É fundamental observar os prazos de solicitação de isenção de taxa, que geralmente ocorrem nos primeiros dias de inscrição. Com a concorrência cada vez mais profissionalizada, garantir a inscrição logo no início da semana permite que o candidato foque exclusivamente no cronograma de estudos e na revisão das matérias básicas e específicas.