O mês de fevereiro de 2026 encerrou com chave de ouro para quem almeja a carreira de servidor. Ao todo, 42 novos editais de concurso público foram publicados apenas na última semana, entre os dias 23 e 27 de fevereiro. As vagas contemplam candidatos de todos os níveis de escolaridade — fundamental, médio, técnico e superior — com salários que variam entre o piso base e remunerações de elite.

Para que você não perca nenhuma chance de garantir sua vaga, preparamos um resumo das principais seleções que movimentaram o país nos últimos dias. O volume de editais reforça que o ano de 2026 segue como um dos mais promissores para o setor público.

Destaques da Última Semana

Entre as dezenas de seleções publicadas, algumas áreas ganharam destaque pela quantidade de vagas e pelos benefícios oferecidos.

Área Judiciária e Jurídica: Novos editais para tribunais e procuradorias estaduais, com foco em carreiras de apoio e especialistas.

Saúde e Educação: Diversas prefeituras municipais em SP, MG e no Sul do país abriram seleções para médicos, enfermeiros e professores.

Segurança Pública: Publicação de editais para Guardas Municipais e polícias científicas em estados estratégicos.

Conselhos Profissionais: Oportunidades em conselhos regionais de classe, oferecendo estabilidade e planos de carreira.

Organize sua Preparação

Com tantos editais de concurso público surgindo simultaneamente, a organização é o diferencial para a aprovação. É fundamental analisar os requisitos de cada certame e focar nas disciplinas que se repetem, otimizando o tempo de estudo.

Região Número de Editais Níveis de Escolaridade Destaque Salarial Sudeste 15 Todos os níveis Até R$ 15.000,00 Sul 10 Médio e Superior Até R$ 12.500,00 Nordeste 8 Fundamental a Superior Até R$ 9.800,00 Norte / Centro-Oeste 9 Técnico e Superior Até R$ 25.996,16 (PGE-AC)

A lista completa com os 42 editais e os links para as bancas organizadoras pode ser conferida detalhadamente. Março já começa com o pé no acelerador, mantendo o ritmo de convocações e novas oportunidades para quem deseja transformar a vida através do concurso público.

