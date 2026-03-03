O mês de fevereiro de 2026 encerrou com chave de ouro para quem almeja a carreira de servidor. Ao todo, 42 novos editais de concurso público foram publicados apenas na última semana, entre os dias 23 e 27 de fevereiro. As vagas contemplam candidatos de todos os níveis de escolaridade — fundamental, médio, técnico e superior — com salários que variam entre o piso base e remunerações de elite.
Para que você não perca nenhuma chance de garantir sua vaga, preparamos um resumo das principais seleções que movimentaram o país nos últimos dias. O volume de editais reforça que o ano de 2026 segue como um dos mais promissores para o setor público.
- Nacional
- Alagoas (AL)
- Bahia (BA)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Santa Catarina (SC)
- São Paulo (SP)
Destaques da Última Semana
Entre as dezenas de seleções publicadas, algumas áreas ganharam destaque pela quantidade de vagas e pelos benefícios oferecidos.
-
Área Judiciária e Jurídica: Novos editais para tribunais e procuradorias estaduais, com foco em carreiras de apoio e especialistas.
-
Saúde e Educação: Diversas prefeituras municipais em SP, MG e no Sul do país abriram seleções para médicos, enfermeiros e professores.
-
Segurança Pública: Publicação de editais para Guardas Municipais e polícias científicas em estados estratégicos.
-
Conselhos Profissionais: Oportunidades em conselhos regionais de classe, oferecendo estabilidade e planos de carreira.
Organize sua Preparação
Com tantos editais de concurso público surgindo simultaneamente, a organização é o diferencial para a aprovação. É fundamental analisar os requisitos de cada certame e focar nas disciplinas que se repetem, otimizando o tempo de estudo.
|Região
|Número de Editais
|Níveis de Escolaridade
|Destaque Salarial
|Sudeste
|15
|Todos os níveis
|Até R$ 15.000,00
|Sul
|10
|Médio e Superior
|Até R$ 12.500,00
|Nordeste
|8
|Fundamental a Superior
|Até R$ 9.800,00
|Norte / Centro-Oeste
|9
|Técnico e Superior
|Até R$ 25.996,16 (PGE-AC)
A lista completa com os 42 editais e os links para as bancas organizadoras pode ser conferida detalhadamente. Março já começa com o pé no acelerador, mantendo o ritmo de convocações e novas oportunidades para quem deseja transformar a vida através do concurso público.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet