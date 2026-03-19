Concurso público sem discursiva: 13 editais abertos em março

Para muitos candidatos, a prova discursiva é o maior obstáculo no caminho rumo à aprovação. No entanto, o mês de março de 2026 traz uma excelente notícia para quem prefere focar apenas nas questões objetivas: pelo menos 13 editais de concurso público estão com inscrições abertas e não exigem redação ou textos técnicos. Ao todo, são mais de 600 vagas imediatas distribuídas por diversas regiões do país, com remunerações que superam os R$ 10 mil.
De acordo com o levantamento realizado pelo portal Direção Concursos, essas oportunidades contemplam níveis médio, técnico e superior de formação. A ausência da etapa discursiva acelera o processo de correção e homologação, permitindo que o aprovado tome posse em um tempo menor comparado aos grandes certames nacionais.
- MP AL
- Prefeitura de Itabaiana (PB)
- Cau CE
- Unificado RN
- Codern
- PM RN
- Gramadotur
- Guarda de Maceió
- IFC
- UFFS
- UFMA
- IFCE
- UFAM
Oportunidades de elite sem redação
Embora não exijam prova escrita, esses editais de concurso público mantêm padrões elevados de remuneração e benefícios, sendo ideais para quem deseja focar 100% no conteúdo programático das disciplinas básicas e específicas.
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Remunerações Elevadas: Alguns editais de prefeituras e conselhos de classe oferecem salários iniciais de até R$ 10.665,96.
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Diversidade de Atuação: As vagas estão espalhadas por todo o Brasil, abrangendo áreas administrativas, técnicas e de fiscalização.
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Estratégia de Estudo: Sem a necessidade de treinar estrutura de texto e coesão, o candidato pode dedicar mais horas à resolução de simulados de múltipla escolha.
Resumo das Seleções: Março sem Prova Discursiva
Confira os dados consolidados para planejar sua inscrição neste mês:
|Categoria do Certame
|Total de Vagas
|Escolaridade
|Salário Máximo
|Editais Abertos (Geral)
|13 seleções
|Médio a Superior
|R$ 10.665,96
|Total de Vagas
|600+ vagas
|Diversas Áreas
|Benefícios Inclusos
|Regiões
|Nacional
|Interior e Capitais
|Estabilidade imediata
|Exigência Escrita
|Isento
|Sem Redação
|Sem Questão Técnica
Para os especialistas do Direção Concursos, a prova discursiva costuma assustar e afastar bons candidatos, o que torna esses 13 editais ainda mais atraentes pela concorrência potencialmente menor. No entanto, a isenção da redação exige que o candidato tenha um desempenho quase perfeito na prova objetiva, já que a nota final dependerá exclusivamente das marcações no cartão-resposta. Com as inscrições encerrando em diferentes datas ao longo de março, a orientação é analisar os editais o quanto antes e garantir a participação naquelas seleções que melhor se alinham ao seu perfil de estudos.