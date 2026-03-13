13/03/2026
Concurso RJ define banca para 110 vagas de todos os níveis; edital em 2026!

Instituto Avalia foi homologado como responsável pela seleção nesta quinta-feira (12); edital é aguardado ainda para o primeiro semestre de 2026 sob autorização do governo estadual

Reprodução

O aguardado Concurso Theatro Municipal RJ deu um passo decisivo rumo à sua realização. Nesta quinta-feira (12/3), o Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção foi oficialmente homologado como a banca organizadora do certame. A confirmação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), encerrando a fase de licitação iniciada por meio de pregão eletrônico em fevereiro.

Com a banca definida, a expectativa entre os concurseiros aumenta. O governo do estado já havia sinalizado a intenção de publicar o edital ainda em 2026, cumprindo o cronograma de reposição de pessoal autorizado pelo governador Cláudio Castro em maio do ano passado.

Próximos Passos e Expectativas

A contratação do Instituto Avalia marca o fim da burocracia licitatória e o início da elaboração do cronograma oficial de provas e inscrições para o Concurso Theatro Municipal RJ.

  • Publicação do Edital: Prevista para os próximos meses, a estrutura do edital deve contemplar cargos técnicos, artísticos e administrativos.

  • Histórico da Seleção: O certame é visto como uma medida urgente para fortalecer o quadro da Fundação Theatro Municipal, que não realiza seleções de grande porte há anos.

  • Preparação: Especialistas recomendam foco em legislações estaduais e conhecimentos específicos de cultura e artes, além das disciplinas básicas de concursos do Rio de Janeiro.

Resumo do Certame

Confira os detalhes confirmados até o momento para a nova seleção:

Item do Concurso Informação Oficial
Órgão Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Banca Organizadora Instituto Avalia
Status Atual Banca Homologada (12/03/2026)
Autorização Governador Cláudio Castro (Maio/2025)
Previsão do Edital 1º Semestre de 2026

A escolha do Instituto Avalia indica que o Concurso Theatro Municipal RJ seguirá padrões modernos de avaliação, com foco na inovação. Candidatos interessados devem manter a rotina de estudos intensificada, já que concursos vinculados à Secretaria de Cultura do Rio costumam atrair um alto número de inscritos devido ao prestígio institucional e à localização privilegiada de trabalho no Centro da capital fluminense.

Cargos e vagas do concurso RJ

O concurso oferecerá 110 vagas distribuídas da seguinte maneira:

  • Corpos Artísticos (Nível Superior)
    • Bailarino: 27 vagas (distribuídas em 17 para moças e 10 para rapazes),.
    • Músico Instrumentista: 24 vagas, contemplando diversos instrumentos: Violino (2), Viola (4), Violoncelo (2), Contrabaixo (3), Flauta/Piccolo (1), Oboé (1), Clarinete/Clarone (1), Fagote (2), Trompa Aguda (1), Trompa Grave (1), Trompete (1), Trombone (1), Trombone Baixo (1), Tuba (1), Harpa (1) e Tímpano/Percussão (1),.
    • Músico Corista: 18 vagas, divididas por naipes: Soprano (4), Mezzo-Soprano (3), Contralto (3), Tenor (4), Barítono (2) e Baixo (2),.
  • Setor Operacional
    • Assistente de Montagem Teatral: 13 vagas (Exige Nível Fundamental),.
    • Assistente de Manutenção Teatral: 7 vagas (Exige Nível Fundamental),.
    • Técnico de Produção Teatral: 6 vagas (Exige Nível Médio),.
  • Setor Administrativo
    • Assistente Administrativo: 5 vagas (Exige Nível Médio),.
    • Técnico de Nível Superior: 3 vagas,.
    • Auxiliar Administrativo: 3 vagas (Exige Nível Fundamental),.
    • Auxiliar de Serviços Gerais: 3 vagas (Exige Nível Elementar),.
    • Auxiliar de Prevenção: 1 vaga (Exige Nível Fundamental),.

O edital prevê a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), Negros/Índios e candidatos com Hipossuficiência Econômica para a maioria dos cargos,. Além das 110 vagas imediatas, o concurso também visa a formação de cadastro de reserva para aproveitamento conforme a necessidade da Fundação,.

Etapas e provas do concurso RJ

Abaixo estão detalhadas as avaliações por grupo de cargos:

1. Setor Administrativo

As provas para este setor ocorrerão preferencialmente aos domingos, no turno vespertino (das 14h às 18h).

  • Nível Fundamental (Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Administrativo): Composto apenas por prova objetiva (múltipla escolha) com 80 questões, sendo 60 de conhecimentos gerais (Português, Matemática, Informática e Atualidades) e 20 de conhecimentos específicos.
  • Nível Médio (Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral): Composto por prova objetiva de 80 questões e prova de redação com tema sugerido sobre cultura.
  • Nível Superior (Técnico de Nível Superior): Composto por prova objetiva de 80 questões (40 gerais e 40 específicas) e prova de redação sobre cultura.
  • Auxiliar de Prevenção (Nível Fundamental): Possui duas etapas: a primeira é a prova objetiva e a segunda é uma prova prática de Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio.

2. Setor Operacional

  • Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: O processo seletivo consiste em uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório.
  • A avaliação abordará temas de manutenção elétrica e montagem, com duração sugerida de dois dias, das 9h às 18h.

3. Corpos Artísticos (Nível Superior)

As provas práticas para os artistas ocorrerão de segunda a sexta-feira e serão realizadas nas dependências da própria FTMRJ.

  • Bailarino: Dividido em três etapas práticas:
    1. Aula clássica completa (eliminatória), com uso de sapatilha de ponta para mulheres.
    2. Aula clássica e combinações coreográficas (eliminatória e classificatória).
    3. Variação de repertório (classificatória).
  • Músico Corista: Dividido em duas etapas práticas:
    1. Prova de canto (três árias em idiomas diferentes), vocalize e memória auditiva.
    2. Prática coral acompanhada por membros do coro do teatro e leitura à primeira vista.
  • Músico Instrumentista: Dividido em duas etapas práticas que devem ser gravadas em vídeo:
    1. Execução de duas obras estabelecidas por instrumento, realizada com o uso de biombo para garantir o sigilo do candidato perante a banca.
    2. Execução de trechos orquestrais escolhidos pela banca no momento da prova.

4. Prova de Títulos

  • Para todos os cargos do concurso, haverá a etapa de comprovação de títulos, que terá caráter exclusivamente classificatório (soma de pontos ao final do concurso).

Todas as etapas de provas objetivas, redação e práticas serão realizadas obrigatoriamente na cidade do Rio de Janeiro. O conteúdo programático completo inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Ética e conhecimentos específicos da área de cada cargo.

Requisitos do concurso RJ

Os requisitos variam de acordo com o nível de escolaridade e a especialidade do cargo, conforme detalhado a seguir:

Cargos de Nível Superior

  • Técnico de Nível Superior: Exige curso superior completo, registro nos órgãos de classe e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 anos.
  • Bailarino: Requer curso de formação específica, registro profissional, apresentação de currículo e fotos específicas (rosto, 1ª posição e arabesque).
  • Músico Corista: Exige curso superior de formação específica, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.
  • Músico Instrumentista: Necessita de curso superior de formação específica para a execução do instrumento musical, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.

Cargos de Nível Médio

  • Assistente Administrativo: Exige ensino médio completo, curso especializado, experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos e domínio de língua estrangeira (caso haja necessidade específica do setor).
  • Técnico de Produção Teatral: Requer ensino médio completo, conhecimentos técnicos específicos e experiência comprovada de, no mínimo, 5 anos e/ou cursos especializados.

Cargos de Nível Fundamental

  • Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: Exigem ensino fundamental completo, além de curso especializado e/ou experiência profissional mínima de 2 anos.
  • Auxiliar Administrativo: Requer ensino fundamental, cursos especializados e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos.
  • Auxiliar de Prevenção: Exige ensino fundamental e treinamento específico (a prova prática incluirá Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio).

Cargos de Nível Elementar

  • Auxiliar de Serviços Gerais: Exige ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª série).

Remuneração do concurso RJ

Os salários variam de acordo com o nível de escolaridade e o grupo do cargo, conforme detalhado abaixo:

  • Nível Superior (Grupo IV): Para os cargos de Bailarino, Técnico de Nível Superior, Músico Corista e Músico Instrumentista, o vencimento-base é de R$ 3.790,43.
  • Nível Médio (Grupo III): Para Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral, o valor é de R$ 1.895,16.
  • Nível Fundamental (Grupo II): Para os cargos de Assistente de Montagem Teatral, Auxiliar de Prevenção, Assistente de Manutenção Teatral e Auxiliar Administrativo, o vencimento-base é de R$ 1.421,48.
  • Nível Elementar (Grupo I): Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o valor fixado é de R$ 1.077,73.

Observação importante sobre o Salário Mínimo: Os valores que estiverem abaixo do salário mínimo nacional (como nos casos de nível fundamental e elementar) serão corrigidos por meio de um Complemento Remuneratório, sendo ajustados conforme o salário mínimo vigente no ano de exercício.

Resumo

  • Situação: banca definida
  • Banca: Instituto Avalia
  • Vagas: 110
  • Cargos: diversos
  • Salários: até R$ 3.790,43
  • Último edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet

