Concurso RJ define banca para 110 vagas de todos os níveis; edital em 2026!

O aguardado Concurso Theatro Municipal RJ deu um passo decisivo rumo à sua realização. Nesta quinta-feira (12/3), o Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção foi oficialmente homologado como a banca organizadora do certame. A confirmação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), encerrando a fase de licitação iniciada por meio de pregão eletrônico em fevereiro.
Com a banca definida, a expectativa entre os concurseiros aumenta. O governo do estado já havia sinalizado a intenção de publicar o edital ainda em 2026, cumprindo o cronograma de reposição de pessoal autorizado pelo governador Cláudio Castro em maio do ano passado.
Próximos Passos e Expectativas
A contratação do Instituto Avalia marca o fim da burocracia licitatória e o início da elaboração do cronograma oficial de provas e inscrições para o Concurso Theatro Municipal RJ.
-
Publicação do Edital: Prevista para os próximos meses, a estrutura do edital deve contemplar cargos técnicos, artísticos e administrativos.
-
Histórico da Seleção: O certame é visto como uma medida urgente para fortalecer o quadro da Fundação Theatro Municipal, que não realiza seleções de grande porte há anos.
-
Preparação: Especialistas recomendam foco em legislações estaduais e conhecimentos específicos de cultura e artes, além das disciplinas básicas de concursos do Rio de Janeiro.
Resumo do Certame
Confira os detalhes confirmados até o momento para a nova seleção:
|Item do Concurso
|Informação Oficial
|Órgão
|Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro
|Banca Organizadora
|Instituto Avalia
|Status Atual
|Banca Homologada (12/03/2026)
|Autorização
|Governador Cláudio Castro (Maio/2025)
|Previsão do Edital
|1º Semestre de 2026
A escolha do Instituto Avalia indica que o Concurso Theatro Municipal RJ seguirá padrões modernos de avaliação, com foco na inovação. Candidatos interessados devem manter a rotina de estudos intensificada, já que concursos vinculados à Secretaria de Cultura do Rio costumam atrair um alto número de inscritos devido ao prestígio institucional e à localização privilegiada de trabalho no Centro da capital fluminense.
Cargos e vagas do concurso RJ
O concurso oferecerá 110 vagas distribuídas da seguinte maneira:
- Corpos Artísticos (Nível Superior)
- Bailarino: 27 vagas (distribuídas em 17 para moças e 10 para rapazes),.
- Músico Instrumentista: 24 vagas, contemplando diversos instrumentos: Violino (2), Viola (4), Violoncelo (2), Contrabaixo (3), Flauta/Piccolo (1), Oboé (1), Clarinete/Clarone (1), Fagote (2), Trompa Aguda (1), Trompa Grave (1), Trompete (1), Trombone (1), Trombone Baixo (1), Tuba (1), Harpa (1) e Tímpano/Percussão (1),.
- Músico Corista: 18 vagas, divididas por naipes: Soprano (4), Mezzo-Soprano (3), Contralto (3), Tenor (4), Barítono (2) e Baixo (2),.
- Setor Operacional
- Assistente de Montagem Teatral: 13 vagas (Exige Nível Fundamental),.
- Assistente de Manutenção Teatral: 7 vagas (Exige Nível Fundamental),.
- Técnico de Produção Teatral: 6 vagas (Exige Nível Médio),.
- Setor Administrativo
- Assistente Administrativo: 5 vagas (Exige Nível Médio),.
- Técnico de Nível Superior: 3 vagas,.
- Auxiliar Administrativo: 3 vagas (Exige Nível Fundamental),.
- Auxiliar de Serviços Gerais: 3 vagas (Exige Nível Elementar),.
- Auxiliar de Prevenção: 1 vaga (Exige Nível Fundamental),.
O edital prevê a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), Negros/Índios e candidatos com Hipossuficiência Econômica para a maioria dos cargos,. Além das 110 vagas imediatas, o concurso também visa a formação de cadastro de reserva para aproveitamento conforme a necessidade da Fundação,.
Etapas e provas do concurso RJ
Abaixo estão detalhadas as avaliações por grupo de cargos:
1. Setor Administrativo
As provas para este setor ocorrerão preferencialmente aos domingos, no turno vespertino (das 14h às 18h).
- Nível Fundamental (Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Administrativo): Composto apenas por prova objetiva (múltipla escolha) com 80 questões, sendo 60 de conhecimentos gerais (Português, Matemática, Informática e Atualidades) e 20 de conhecimentos específicos.
- Nível Médio (Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral): Composto por prova objetiva de 80 questões e prova de redação com tema sugerido sobre cultura.
- Nível Superior (Técnico de Nível Superior): Composto por prova objetiva de 80 questões (40 gerais e 40 específicas) e prova de redação sobre cultura.
- Auxiliar de Prevenção (Nível Fundamental): Possui duas etapas: a primeira é a prova objetiva e a segunda é uma prova prática de Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio.
2. Setor Operacional
- Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: O processo seletivo consiste em uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório.
- A avaliação abordará temas de manutenção elétrica e montagem, com duração sugerida de dois dias, das 9h às 18h.
3. Corpos Artísticos (Nível Superior)
As provas práticas para os artistas ocorrerão de segunda a sexta-feira e serão realizadas nas dependências da própria FTMRJ.
- Bailarino: Dividido em três etapas práticas:
- Aula clássica completa (eliminatória), com uso de sapatilha de ponta para mulheres.
- Aula clássica e combinações coreográficas (eliminatória e classificatória).
- Variação de repertório (classificatória).
- Músico Corista: Dividido em duas etapas práticas:
- Prova de canto (três árias em idiomas diferentes), vocalize e memória auditiva.
- Prática coral acompanhada por membros do coro do teatro e leitura à primeira vista.
- Músico Instrumentista: Dividido em duas etapas práticas que devem ser gravadas em vídeo:
- Execução de duas obras estabelecidas por instrumento, realizada com o uso de biombo para garantir o sigilo do candidato perante a banca.
- Execução de trechos orquestrais escolhidos pela banca no momento da prova.
4. Prova de Títulos
- Para todos os cargos do concurso, haverá a etapa de comprovação de títulos, que terá caráter exclusivamente classificatório (soma de pontos ao final do concurso).
Todas as etapas de provas objetivas, redação e práticas serão realizadas obrigatoriamente na cidade do Rio de Janeiro. O conteúdo programático completo inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Ética e conhecimentos específicos da área de cada cargo.
Requisitos do concurso RJ
Os requisitos variam de acordo com o nível de escolaridade e a especialidade do cargo, conforme detalhado a seguir:
Cargos de Nível Superior
- Técnico de Nível Superior: Exige curso superior completo, registro nos órgãos de classe e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 anos.
- Bailarino: Requer curso de formação específica, registro profissional, apresentação de currículo e fotos específicas (rosto, 1ª posição e arabesque).
- Músico Corista: Exige curso superior de formação específica, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.
- Músico Instrumentista: Necessita de curso superior de formação específica para a execução do instrumento musical, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.
Cargos de Nível Médio
- Assistente Administrativo: Exige ensino médio completo, curso especializado, experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos e domínio de língua estrangeira (caso haja necessidade específica do setor).
- Técnico de Produção Teatral: Requer ensino médio completo, conhecimentos técnicos específicos e experiência comprovada de, no mínimo, 5 anos e/ou cursos especializados.
Cargos de Nível Fundamental
- Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: Exigem ensino fundamental completo, além de curso especializado e/ou experiência profissional mínima de 2 anos.
- Auxiliar Administrativo: Requer ensino fundamental, cursos especializados e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos.
- Auxiliar de Prevenção: Exige ensino fundamental e treinamento específico (a prova prática incluirá Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio).
Cargos de Nível Elementar
- Auxiliar de Serviços Gerais: Exige ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª série).
Remuneração do concurso RJ
Os salários variam de acordo com o nível de escolaridade e o grupo do cargo, conforme detalhado abaixo:
- Nível Superior (Grupo IV): Para os cargos de Bailarino, Técnico de Nível Superior, Músico Corista e Músico Instrumentista, o vencimento-base é de R$ 3.790,43.
- Nível Médio (Grupo III): Para Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral, o valor é de R$ 1.895,16.
- Nível Fundamental (Grupo II): Para os cargos de Assistente de Montagem Teatral, Auxiliar de Prevenção, Assistente de Manutenção Teatral e Auxiliar Administrativo, o vencimento-base é de R$ 1.421,48.
- Nível Elementar (Grupo I): Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o valor fixado é de R$ 1.077,73.
Observação importante sobre o Salário Mínimo: Os valores que estiverem abaixo do salário mínimo nacional (como nos casos de nível fundamental e elementar) serão corrigidos por meio de um Complemento Remuneratório, sendo ajustados conforme o salário mínimo vigente no ano de exercício.
Resumo
- Situação: banca definida
- Banca: Instituto Avalia
- Vagas: 110
- Cargos: diversos
- Salários: até R$ 3.790,43
- Último edital
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet