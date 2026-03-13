Concurso RJ define banca para 110 vagas de todos os níveis; edital em 2026!

O aguardado Concurso Theatro Municipal RJ deu um passo decisivo rumo à sua realização. Nesta quinta-feira (12/3), o Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção foi oficialmente homologado como a banca organizadora do certame. A confirmação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), encerrando a fase de licitação iniciada por meio de pregão eletrônico em fevereiro.

Com a banca definida, a expectativa entre os concurseiros aumenta. O governo do estado já havia sinalizado a intenção de publicar o edital ainda em 2026, cumprindo o cronograma de reposição de pessoal autorizado pelo governador Cláudio Castro em maio do ano passado.

Próximos Passos e Expectativas

A contratação do Instituto Avalia marca o fim da burocracia licitatória e o início da elaboração do cronograma oficial de provas e inscrições para o Concurso Theatro Municipal RJ.

Publicação do Edital: Prevista para os próximos meses, a estrutura do edital deve contemplar cargos técnicos, artísticos e administrativos.

Histórico da Seleção: O certame é visto como uma medida urgente para fortalecer o quadro da Fundação Theatro Municipal, que não realiza seleções de grande porte há anos.

Preparação: Especialistas recomendam foco em legislações estaduais e conhecimentos específicos de cultura e artes, além das disciplinas básicas de concursos do Rio de Janeiro.

Resumo do Certame

Confira os detalhes confirmados até o momento para a nova seleção:

Item do Concurso Informação Oficial Órgão Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro Banca Organizadora Instituto Avalia Status Atual Banca Homologada (12/03/2026) Autorização Governador Cláudio Castro (Maio/2025) Previsão do Edital 1º Semestre de 2026

A escolha do Instituto Avalia indica que o Concurso Theatro Municipal RJ seguirá padrões modernos de avaliação, com foco na inovação. Candidatos interessados devem manter a rotina de estudos intensificada, já que concursos vinculados à Secretaria de Cultura do Rio costumam atrair um alto número de inscritos devido ao prestígio institucional e à localização privilegiada de trabalho no Centro da capital fluminense.

Cargos e vagas do concurso RJ

O concurso oferecerá 110 vagas distribuídas da seguinte maneira:

Corpos Artísticos (Nível Superior) Bailarino: 27 vagas (distribuídas em 17 para moças e 10 para rapazes),. Músico Instrumentista: 24 vagas , contemplando diversos instrumentos: Violino (2), Viola (4), Violoncelo (2), Contrabaixo (3), Flauta/Piccolo (1), Oboé (1), Clarinete/Clarone (1), Fagote (2), Trompa Aguda (1), Trompa Grave (1), Trompete (1), Trombone (1), Trombone Baixo (1), Tuba (1), Harpa (1) e Tímpano/Percussão (1),. Músico Corista: 18 vagas , divididas por naipes: Soprano (4), Mezzo-Soprano (3), Contralto (3), Tenor (4), Barítono (2) e Baixo (2),.

Setor Operacional Assistente de Montagem Teatral: 13 vagas (Exige Nível Fundamental),. Assistente de Manutenção Teatral: 7 vagas (Exige Nível Fundamental),. Técnico de Produção Teatral: 6 vagas (Exige Nível Médio),.

Setor Administrativo Assistente Administrativo: 5 vagas (Exige Nível Médio),. Técnico de Nível Superior: 3 vagas ,. Auxiliar Administrativo: 3 vagas (Exige Nível Fundamental),. Auxiliar de Serviços Gerais: 3 vagas (Exige Nível Elementar),. Auxiliar de Prevenção: 1 vaga (Exige Nível Fundamental),.



O edital prevê a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), Negros/Índios e candidatos com Hipossuficiência Econômica para a maioria dos cargos,. Além das 110 vagas imediatas, o concurso também visa a formação de cadastro de reserva para aproveitamento conforme a necessidade da Fundação,.

Etapas e provas do concurso RJ

Abaixo estão detalhadas as avaliações por grupo de cargos:

1. Setor Administrativo

As provas para este setor ocorrerão preferencialmente aos domingos, no turno vespertino (das 14h às 18h).

Nível Fundamental (Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Administrativo): Composto apenas por prova objetiva (múltipla escolha) com 80 questões, sendo 60 de conhecimentos gerais (Português, Matemática, Informática e Atualidades) e 20 de conhecimentos específicos.

Composto apenas por (múltipla escolha) com 80 questões, sendo 60 de conhecimentos gerais (Português, Matemática, Informática e Atualidades) e 20 de conhecimentos específicos. Nível Médio (Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral): Composto por prova objetiva de 80 questões e prova de redação com tema sugerido sobre cultura .

Composto por de 80 questões e com tema sugerido sobre . Nível Superior (Técnico de Nível Superior): Composto por prova objetiva de 80 questões (40 gerais e 40 específicas) e prova de redação sobre cultura.

Composto por de 80 questões (40 gerais e 40 específicas) e sobre cultura. Auxiliar de Prevenção (Nível Fundamental): Possui duas etapas: a primeira é a prova objetiva e a segunda é uma prova prática de Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio.

2. Setor Operacional

Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: O processo seletivo consiste em uma prova prática de caráter eliminatório e classificatório.

O processo seletivo consiste em uma de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação abordará temas de manutenção elétrica e montagem, com duração sugerida de dois dias, das 9h às 18h.

3. Corpos Artísticos (Nível Superior)

As provas práticas para os artistas ocorrerão de segunda a sexta-feira e serão realizadas nas dependências da própria FTMRJ.

Bailarino: Dividido em três etapas práticas : Aula clássica completa (eliminatória), com uso de sapatilha de ponta para mulheres. Aula clássica e combinações coreográficas (eliminatória e classificatória). Variação de repertório (classificatória).

Dividido em : Músico Corista: Dividido em duas etapas práticas : Prova de canto (três árias em idiomas diferentes), vocalize e memória auditiva. Prática coral acompanhada por membros do coro do teatro e leitura à primeira vista .

Dividido em : Músico Instrumentista: Dividido em duas etapas práticas que devem ser gravadas em vídeo : Execução de duas obras estabelecidas por instrumento, realizada com o uso de biombo para garantir o sigilo do candidato perante a banca. Execução de trechos orquestrais escolhidos pela banca no momento da prova.

Dividido em que devem ser :

4. Prova de Títulos

Para todos os cargos do concurso, haverá a etapa de comprovação de títulos, que terá caráter exclusivamente classificatório (soma de pontos ao final do concurso).

Todas as etapas de provas objetivas, redação e práticas serão realizadas obrigatoriamente na cidade do Rio de Janeiro. O conteúdo programático completo inclui disciplinas como Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Ética e conhecimentos específicos da área de cada cargo.

Requisitos do concurso RJ

Os requisitos variam de acordo com o nível de escolaridade e a especialidade do cargo, conforme detalhado a seguir:

Cargos de Nível Superior

Técnico de Nível Superior: Exige curso superior completo, registro nos órgãos de classe e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 5 anos .

Exige curso superior completo, e . Bailarino: Requer curso de formação específica, registro profissional , apresentação de currículo e fotos específicas (rosto, 1ª posição e arabesque).

Requer curso de formação específica, , apresentação de currículo e fotos específicas (rosto, 1ª posição e arabesque). Músico Corista: Exige curso superior de formação específica, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.

Exige curso superior de formação específica, e currículo profissional. Músico Instrumentista: Necessita de curso superior de formação específica para a execução do instrumento musical, registro profissional na Ordem dos Músicos e currículo profissional.

Cargos de Nível Médio

Assistente Administrativo: Exige ensino médio completo, curso especializado, experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos e domínio de língua estrangeira (caso haja necessidade específica do setor).

Exige ensino médio completo, curso especializado, e domínio de língua estrangeira (caso haja necessidade específica do setor). Técnico de Produção Teatral: Requer ensino médio completo, conhecimentos técnicos específicos e experiência comprovada de, no mínimo, 5 anos e/ou cursos especializados.

Cargos de Nível Fundamental

Assistente de Montagem Teatral e Assistente de Manutenção Teatral: Exigem ensino fundamental completo, além de curso especializado e/ou experiência profissional mínima de 2 anos .

e Exigem ensino fundamental completo, além de curso especializado e/ou . Auxiliar Administrativo: Requer ensino fundamental, cursos especializados e experiência profissional comprovada de, no mínimo, 2 anos .

Requer ensino fundamental, cursos especializados e . Auxiliar de Prevenção: Exige ensino fundamental e treinamento específico (a prova prática incluirá Primeiros Socorros e Brigada de Incêndio).

Cargos de Nível Elementar

Auxiliar de Serviços Gerais: Exige ensino fundamental incompleto (1ª a 4ª série).

Remuneração do concurso RJ

Os salários variam de acordo com o nível de escolaridade e o grupo do cargo, conforme detalhado abaixo:

Nível Superior (Grupo IV): Para os cargos de Bailarino, Técnico de Nível Superior, Músico Corista e Músico Instrumentista , o vencimento-base é de R$ 3.790,43 .

Para os cargos de , o vencimento-base é de . Nível Médio (Grupo III): Para Assistente Administrativo e Técnico de Produção Teatral , o valor é de R$ 1.895,16 .

Para , o valor é de . Nível Fundamental (Grupo II): Para os cargos de Assistente de Montagem Teatral, Auxiliar de Prevenção, Assistente de Manutenção Teatral e Auxiliar Administrativo , o vencimento-base é de R$ 1.421,48 .

Para os cargos de , o vencimento-base é de . Nível Elementar (Grupo I): Para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, o valor fixado é de R$ 1.077,73.

Observação importante sobre o Salário Mínimo: Os valores que estiverem abaixo do salário mínimo nacional (como nos casos de nível fundamental e elementar) serão corrigidos por meio de um Complemento Remuneratório, sendo ajustados conforme o salário mínimo vigente no ano de exercício.

