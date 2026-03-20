Concurso TCU: resultado final das provas objetivas divulgado; confira classificação

O Tribunal de Contas da União deu um passo decisivo em seu cronograma de seleção. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20/3) o resultado final das provas objetivas do Concurso TCU. A lista, organizada pelo Cebraspe, traz a pontuação definitiva dos candidatos que concorrem ao cargo de Auditor Federal de Controle Externo (AUFC), uma das carreiras mais prestigiosas e concorridas da administração pública federal.

De acordo com o portal Direção Concursos, o certame registrou um total de 10.471 inscrições para as 20 vagas imediatas oferecidas, além da formação de cadastro de reserva. As provas, aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, exigiram alto nível de preparação técnica dos candidatos em áreas como Direito, Contabilidade e Auditoria.

Detalhes da Seleção e Próximos Passos

Com a divulgação do resultado das objetivas, o Concurso TCU entra em uma fase ainda mais rigorosa, onde o funil de seleção se estreita para identificar os futuros auditores da Corte de Contas.

Vagas e Reserva: São 20 vagas diretas para o cargo de AUFC, mas a expectativa de convocações do cadastro de reserva é alta devido à vacância no órgão.

Organização Cebraspe: A banca aplicou seu tradicional modelo de avaliação, que costuma punir erros com a anulação de acertos, elevando o grau de dificuldade da classificação.

Impacto na Carreira: O cargo de Auditor Federal de Controle Externo é fundamental para a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, exigindo integridade e conhecimento multidisciplinar.

Resumo do Concurso TCU: Dados Consolidados

Confira os números que marcam a disputa pelas vagas de Auditor em 2026:

Item do Certame Informações Oficiais Banca Organizadora Cebraspe Cargo Auditor Federal de Controle Externo (AUFC) Vagas Imediatas 20 vagas Total de Inscritos 10.471 candidatos Data do Resultado Objetiva 20 de março de 2026 Local da Publicação Diário Oficial da União (DOU)

A publicação do resultado hoje permite que os candidatos verifiquem sua posição na ampla concorrência e nas vagas reservadas. Segundo especialistas do Direção Concursos, este é o momento de focar nos recursos e preparativos para as provas discursivas e demais fases eliminatórias previstas no edital. O Concurso TCU é conhecido por seu alto nível de exigência, e a divulgação da lista de hoje separa os candidatos que seguirão na disputa pelo salário inicial de elite e pela estabilidade vitalícia no coração do controle externo brasileiro.

Confira o resultado final aqui!

Junto ao resultado das provas objetivas, o edital também traz o resultado provisório do procedimento de análise documental para a caracterização da deficiência, com a relação dos candidatos reconhecidos como pessoas com deficiência (PCD) nessa etapa.

Candidatos PCD que desejarem contestar o resultado provisório devem observar os seguintes prazos, no site do Cebraspe:

Visualização do parecer: 23/3/2026 (a partir das 10h) até 26/3/2026 (até 18h)

23/3/2026 (a partir das 10h) até 26/3/2026 (até 18h) Interposição de recurso: 25/3/2026 (a partir das 10h) até 26/3/2026 (até 18h)

Próximas etapas do concurso TCU

27/3/2026 (data provável): disponibilização das justificativas de alteração/anulação de gabaritos das provas objetivas

disponibilização das justificativas de alteração/anulação de gabaritos das provas objetivas 8/4/2026 (data provável): publicação do resultado final da análise documental PCD e convocação para os procedimentos de heteroidentificação (candidatos negros) e verificação documental complementar (indígenas e quilombolas)

Panorama do concurso TCU

Organizado pelo Cebraspe, o concurso TCU oferta 20 vagas imediatas, além de 20 oportunidades em cadastro reserva para Auditor Federal de Controle Externo na área de Tecnologia da Informação. O salário inicial é de R$ 26.159,01.

Para ocupar o cargo, os candidatos devem comprovar nível superior em qualquer área de formação, mediante diploma devidamente registrado, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos são avaliados por meio das etapas seguintes:

Primeira etapa: Provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda etapa: Programa de formação, de caráter eliminatório.



As provas foram aplicadas em Brasília/DF, no dia 22 de fevereiro de 2026.

Resumo do concurso TCU