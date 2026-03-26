Concurso TSE Unificado: Senado aprova criação de 474 cargos efetivos

O Senado Federal deu o sinal verde definitivo para o reforço da estrutura da Justiça Eleitoral brasileira. Em votação realizada nesta quarta-feira (25/3), os senadores aprovaram o Projeto de Lei 4/2024, de autoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que autoriza a criação de 794 novos postos de trabalho, entre cargos efetivos e funções comissionadas. A medida é celebrada por milhares de candidatos do Concurso TSE Unificado, que agora veem o caminho livre para o aumento real no número de convocações.
De acordo com o portal Direção Concursos, o projeto não sofreu alterações em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2025, o que permitiu que a matéria seguisse diretamente para a sanção do presidente da República.
Distribuição e Preenchimento das Vagas
A aprovação do PL garante que a Justiça Eleitoral possa suprir a carência de servidores em um ano de eleições municipais, fortalecendo tanto a sede em Brasília quanto os tribunais regionais.
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Cargos Efetivos: Do total de postos criados, 474 são cargos de provimento efetivo (Analistas e Técnicos) que devem ser preenchidos exclusivamente por concurso público.
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Nomeações Imediatas: A expectativa do tribunal é que as vagas sejam imediatamente ocupadas pelos candidatos aprovados no Concurso TSE Unificado que estão aguardando no cadastro de reserva.
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Funções de Confiança: O projeto também cria 75 cargos em comissão e 245 funções comissionadas para suporte administrativo e jurídico.
Cargos criados pelo PL 4/2024
O texto estabelece a criação de:
- 232 cargos de analista judiciário
- 242 cargos de técnico judiciário
- 75 cargos em comissão
- 245 funções comissionadas
No total, são 794 cargos e funções. Os 474 efetivos — de analista e técnico judiciário — são os que exigem aprovação em concurso público.
Distribuição entre os órgãos
Do total de cargos e funções criados:
- 117 destinados ao TRE do Distrito Federal
- 85 destinados ao TSE
- O restante distribuído pelos TREs dos demais estados
O PL responde à defasagem crônica de servidores na Justiça Eleitoral, setor que enfrenta aumento constante de demandas.
O relator no Senado, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), destacou a importância do texto para o bom andamento das eleições municipais deste ano e ressaltou que já há 474 candidatos aprovados em concurso aguardando nomeação.
Com a aprovação no Senado, o PL 4/2024 segue para sanção presidencial. A expectativa do setor é de que as nomeações dos aprovados no concurso TSE Unificado avancem na sequência.
Panorama do concuso público TSE Unificado
Organizado pelo Cebraspe, o concurso TSE Unificado foi destinado à oferta de 412 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas especialidades.
Confira, abaixo, a distribuição das vagas:
Técnico judiciário:
- Área Administrativa: 208 vagas + CR;
- Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;
- Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.
Analista judiciário:
- Área Administrativa: 12 vagas + CR;
- Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;
- Apoio especializado – Arquitetura: CR;
- Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;
- Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;
- Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;
- Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;
- Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;
- Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;
- Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;
- Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;
- Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;
- Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vaga + CR;
- Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;
- Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;
- Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;
- Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;
- Área Judiciária: 41 vagas + CR.
Em relação à remuneração, os aprovados receberão os salários iniciais seguintes:
- Técnico Judiciário: R$ 8.529,65;
- Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56; e
- Analista Judiciário: R$ 13.994,78.
Os candidatos foram avaliados por meio da realização das seguintes etapas:
- Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário;
- Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;
- Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.
As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 8 de dezembro de 2024, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.
O resultado final para o cargo de Técnico Judiciário foi homologado em 26 de maio. Já para o cargo de Analista Judiciário, o resultado foi homologado no dia 2 de julho.
Resumo da Aprovação: Concurso TSE Unificado (2026)
Confira os números consolidados do projeto que agora segue para a mesa da Presidência:
|Categoria do Posto
|Quantidade Criada
|Destinação Principal
|Cargos Efetivos (Concurso)
|474
|TSE e os 27 TREs
|Cargos em Comissão
|75
|Estrutura de Chefia
|Funções Comissionadas
|245
|Servidores de Carreira
|Total Geral
|794
|Justiça Eleitoral
|Próxima Etapa
|Sanção Presidencial
|Prazo de 15 dias úteis
Para os especialistas do Direção Concursos, a aprovação célere no Senado demonstra a urgência institucional em profissionalizar a gestão das eleições. Com a sanção presidencial, os tribunais regionais terão maior margem orçamentária para convocar os novos servidores, garantindo que o Concurso TSE Unificado atinja seu potencial máximo de nomeações em 2026. Para quem está na lista de espera, o momento é de preparar a documentação, pois o fluxo de convocações deve ser intensificado logo após a publicação da nova lei no Diário Oficial.