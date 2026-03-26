Concurso TSE Unificado: Senado aprova criação de 474 cargos efetivos

O Senado Federal deu o sinal verde definitivo para o reforço da estrutura da Justiça Eleitoral brasileira. Em votação realizada nesta quarta-feira (25/3), os senadores aprovaram o Projeto de Lei 4/2024, de autoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que autoriza a criação de 794 novos postos de trabalho, entre cargos efetivos e funções comissionadas. A medida é celebrada por milhares de candidatos do Concurso TSE Unificado, que agora veem o caminho livre para o aumento real no número de convocações.

De acordo com o portal Direção Concursos, o projeto não sofreu alterações em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2025, o que permitiu que a matéria seguisse diretamente para a sanção do presidente da República.

Distribuição e Preenchimento das Vagas

A aprovação do PL garante que a Justiça Eleitoral possa suprir a carência de servidores em um ano de eleições municipais, fortalecendo tanto a sede em Brasília quanto os tribunais regionais.

Cargos Efetivos: Do total de postos criados, 474 são cargos de provimento efetivo (Analistas e Técnicos) que devem ser preenchidos exclusivamente por concurso público.

Nomeações Imediatas: A expectativa do tribunal é que as vagas sejam imediatamente ocupadas pelos candidatos aprovados no Concurso TSE Unificado que estão aguardando no cadastro de reserva.

Funções de Confiança: O projeto também cria 75 cargos em comissão e 245 funções comissionadas para suporte administrativo e jurídico.

Cargos criados pelo PL 4/2024

O texto estabelece a criação de:

232 cargos de analista judiciário

de analista judiciário 242 cargos de técnico judiciário

de técnico judiciário 75 cargos em comissão

em comissão 245 funções comissionadas

No total, são 794 cargos e funções. Os 474 efetivos — de analista e técnico judiciário — são os que exigem aprovação em concurso público.

Distribuição entre os órgãos

Do total de cargos e funções criados:

117 destinados ao TRE do Distrito Federal

destinados ao TRE do Distrito Federal 85 destinados ao TSE

destinados ao TSE O restante distribuído pelos TREs dos demais estados

O PL responde à defasagem crônica de servidores na Justiça Eleitoral, setor que enfrenta aumento constante de demandas.

O relator no Senado, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), destacou a importância do texto para o bom andamento das eleições municipais deste ano e ressaltou que já há 474 candidatos aprovados em concurso aguardando nomeação.

Com a aprovação no Senado, o PL 4/2024 segue para sanção presidencial. A expectativa do setor é de que as nomeações dos aprovados no concurso TSE Unificado avancem na sequência.

Panorama do concuso público TSE Unificado

Organizado pelo Cebraspe, o concurso TSE Unificado foi destinado à oferta de 412 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas especialidades.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Técnico judiciário:

Área Administrativa: 208 vagas + CR;

Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;

Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário:

Área Administrativa: 12 vagas + CR;

Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;

Apoio especializado – Arquitetura: CR;

Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vaga + CR;

Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;

Área Judiciária: 41 vagas + CR.

Em relação à remuneração, os aprovados receberão os salários iniciais seguintes:

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65;

Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56; e

Analista Judiciário: R$ 13.994,78.

Os candidatos foram avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário.

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 8 de dezembro de 2024, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

O resultado final para o cargo de Técnico Judiciário foi homologado em 26 de maio. Já para o cargo de Analista Judiciário, o resultado foi homologado no dia 2 de julho.

Resumo da Aprovação: Concurso TSE Unificado (2026)

Confira os números consolidados do projeto que agora segue para a mesa da Presidência:

Categoria do Posto Quantidade Criada Destinação Principal Cargos Efetivos (Concurso) 474 TSE e os 27 TREs Cargos em Comissão 75 Estrutura de Chefia Funções Comissionadas 245 Servidores de Carreira Total Geral 794 Justiça Eleitoral Próxima Etapa Sanção Presidencial Prazo de 15 dias úteis

Para os especialistas do Direção Concursos, a aprovação célere no Senado demonstra a urgência institucional em profissionalizar a gestão das eleições. Com a sanção presidencial, os tribunais regionais terão maior margem orçamentária para convocar os novos servidores, garantindo que o Concurso TSE Unificado atinja seu potencial máximo de nomeações em 2026. Para quem está na lista de espera, o momento é de preparar a documentação, pois o fluxo de convocações deve ser intensificado logo após a publicação da nova lei no Diário Oficial.