13/03/2026
ContilPop
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista

Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para este ano!

Milhares de vagas em diversas áreas de atuação prometem movimentar o serviço público; salários iniciais atrativos podem ultrapassar R$ 30 mil nas carreiras de elite

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Concursos públicos no Acre
Concursos públicos no Acre/Foto: Reprodução

O ano de Concursos 2026 está se consolidando como um dos mais promissores da década para quem busca estabilidade e alta remuneração. Com um cenário de reposição de pessoal em órgãos federais e estaduais, milhares de vagas estão previstas em setores estratégicos como tribunais, segurança pública, fiscal e legislativa. O levantamento exclusivo realizado pelo Direção Concursos aponta que as oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, com iniciais que partem de valores competitivos e chegam ao teto do funcionalismo.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Navegue pelo índice:

Para os candidatos, o momento exige planejamento e foco, já que grandes certames — como o aguardado concurso do INSS e seleções de Tribunais Regionais — já estão com os preparativos em estágio avançado para este semestre.

Áreas com Maior Potencial em 2026

A diversidade de carreiras permite que o concurseiro escolha o foco que melhor se adapta ao seu perfil de estudos.

  • Carreiras Fiscais e de Controle: Fiscais de Fazenda (SEFAZ) e Tribunais de Contas lideram o ranking de melhores salários, muitos acima de R$ 20 mil.

  • Segurança Pública: Polícia Federal e Polícias Civis estaduais preparam editais com grande volume de vagas para fortalecer a segurança nacional.

  • Área Jurídica e Tribunais: TRTs, TRFs e TJ’s continuam com editais frequentes, oferecendo excelente qualidade de vida e benefícios.

Principais Editais Previstos para Concursos 2026

Confira a lista dos certames mais aguardados para os próximos meses e suas respectivas áreas:

Órgão / Instituição Área Status Previsto Salário Estimado
INSS Administrativa Edital até Maio Até R$ 9.027,11
Receita Federal Fiscal Em Estudo R$ 22.000,00+
Tribunais Regionais (TRTs) Judiciária Comissões Formadas R$ 13.000,00+
PF (Área Administrativa) Policial Pedido no MGI R$ 5.500,00+
Theatro Municipal RJ Cultural Banca Homologada A definir
Câmaras Legislativas Legislativa Diversos editais Até R$ 30.000,00

Manter a constância nos estudos para os Concursos 2026 é o segredo para a aprovação. Com a homologação de bancas como Cebraspe e FGV em diversos órgãos, o candidato que dominar as matérias básicas (Português, Raciocínio Lógico e Direito) sairá na frente nesta corrida por uma vaga no serviço público. O segundo trimestre do ano promete ser o período com maior concentração de editais publicados, exigindo atenção redobrada aos Diários Oficiais.

Fonte: Direção Concursos / Diários Oficiais / Portais da Transparência

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.