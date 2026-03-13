Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para este ano!

O ano de Concursos 2026 está se consolidando como um dos mais promissores da década para quem busca estabilidade e alta remuneração. Com um cenário de reposição de pessoal em órgãos federais e estaduais, milhares de vagas estão previstas em setores estratégicos como tribunais, segurança pública, fiscal e legislativa. O levantamento exclusivo realizado pelo Direção Concursos aponta que as oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, com iniciais que partem de valores competitivos e chegam ao teto do funcionalismo.

Para os candidatos, o momento exige planejamento e foco, já que grandes certames — como o aguardado concurso do INSS e seleções de Tribunais Regionais — já estão com os preparativos em estágio avançado para este semestre.

Áreas com Maior Potencial em 2026

A diversidade de carreiras permite que o concurseiro escolha o foco que melhor se adapta ao seu perfil de estudos.

Carreiras Fiscais e de Controle: Fiscais de Fazenda (SEFAZ) e Tribunais de Contas lideram o ranking de melhores salários, muitos acima de R$ 20 mil.

Segurança Pública: Polícia Federal e Polícias Civis estaduais preparam editais com grande volume de vagas para fortalecer a segurança nacional.

Área Jurídica e Tribunais: TRTs, TRFs e TJ’s continuam com editais frequentes, oferecendo excelente qualidade de vida e benefícios.

Principais Editais Previstos para Concursos 2026

Confira a lista dos certames mais aguardados para os próximos meses e suas respectivas áreas:

Órgão / Instituição Área Status Previsto Salário Estimado INSS Administrativa Edital até Maio Até R$ 9.027,11 Receita Federal Fiscal Em Estudo R$ 22.000,00+ Tribunais Regionais (TRTs) Judiciária Comissões Formadas R$ 13.000,00+ PF (Área Administrativa) Policial Pedido no MGI R$ 5.500,00+ Theatro Municipal RJ Cultural Banca Homologada A definir Câmaras Legislativas Legislativa Diversos editais Até R$ 30.000,00

Manter a constância nos estudos para os Concursos 2026 é o segredo para a aprovação. Com a homologação de bancas como Cebraspe e FGV em diversos órgãos, o candidato que dominar as matérias básicas (Português, Raciocínio Lógico e Direito) sairá na frente nesta corrida por uma vaga no serviço público. O segundo trimestre do ano promete ser o período com maior concentração de editais publicados, exigindo atenção redobrada aos Diários Oficiais.

Fonte: Direção Concursos / Diários Oficiais / Portais da Transparência

Redigido por: ContilNet