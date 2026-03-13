Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para este ano!

O ano de Concursos 2026 está se consolidando como um dos mais promissores da década para quem busca estabilidade e alta remuneração. Com um cenário de reposição de pessoal em órgãos federais e estaduais, milhares de vagas estão previstas em setores estratégicos como tribunais, segurança pública, fiscal e legislativa. O levantamento exclusivo realizado pelo Direção Concursos aponta que as oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, com iniciais que partem de valores competitivos e chegam ao teto do funcionalismo.
- Área Policial – concursos 2026
- Bombeiros MG
- Bombeiros SC
- Câmara dos Deputados — Polícia Legislativa
- CBMERJ – SMTV
- CBMERJ – Cadete
- Concursos Policiais PE
- Guarda Civil Municipal de Curitiba
- Guarda Civil Municipal de Florianópolis
- Guarda Civil Municipal de Maceió
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- Guarda Civil Municipal de Porto Velho
- Guarda Civil Metropolitana de São Paulo
- Polícia Científica do Espírito Santo
- Polícia Civil de Alagoas
- Polícia Civil do Amapá
- Polícia Civil da Bahia
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Polícia Civil do Maranhão
- Polícia Civil de Mato Grosso
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Civil de Pernambuco
- PC RJ — Delegado
- PC RJ — Perito e Piloto
- Polícia Civil de Sergipe
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Militar de Alagoas
- Polícia Militar da Bahia
- Polícia Militar do Distrito Federal
- Polícia Militar do Espírito Santo
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Polícia Militar do Rio Grande do Norte
- Polícia Militar de São Paulo – Aluno-Oficial
- Polícia Militar de São Paulo – Soldado
- Polícia Penal de Alagoas
- Polícia Penal do Ceará
- Polícia Penal do Maranhão
- Polícia Penal da Paraíba
- Polícia Penal do Rio Grande do Norte
- Polícia Penal do Rio Grande do Sul
- Polícia Penal do Tocantins
- Polícia Penal SP
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Penal Federal
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – Concursos 2026
- Controladoria-Geral do Amazonas
- Controladoria-Geral de Alagoas
- Controladoria-Geral de Porto Velho
- Controladoria-Geral de Roraima
- Controladoria-Geral da União (CGU)
- Tribunal de Contas da Bahia
- Tribunal de Contas do Maranhão
- Tribunal de Contas da Paraíba
- Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
- Tribunal de Contas de Santa Catarina
- Tribunal de Contas de Sergipe
- Tribunal de Contas do Município (TCM RJ)
- Área Jurídica – concursos 2026
- Defensoria Pública do Amazonas
- Defensoria Pública do Distrito Federal
- Defensoria Pública do Rio Grande do Norte
- Defensoria Pública da Paraíba
- Ministério Público do Espírito Santo
- Ministério Público de Goiás
- Procuradoria-Geral de Porto Alegre
- Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte
- Tribunal de Justiça do Ceará
- Tribunal de Justiça de Goiás
- Tribunal de Justiça de Santa Catarina
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT RS)
- Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT PR)
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI)
- Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT MT)
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- AGEPAR
- ALADA
- ANAC
- ANPD
- ANTT
- Badesul RS
- Banco do Brasil
- BNDES
- Câmara Municipal de Boa Vista
- CEETEPS
- Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará
- Ceasa DF
- Cofen
- Concursos Alagoas
- Concurso Unificado do Piauí
- FAPEAL
- DER DF
- DER SE
- Detran SP
- Detran RN
- Detran TO
- Emater MG
- Epamig
- EPC PB
- EPPGG BA
- FAPERN
- Fapesp
- Fundac PB
- Fundaj
- IBGE temporários
- IFPI
- Inea RJ
- INSS
- IPA SP
- IPE PREV RS
- IPECE
- ManausPrev
- METROFOR
- Ministério dos Transportes
- Obras PB
- PB Saúde
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- Prefeitura de Angra dos Reis (RJ)
- Prefeitura de Campina Grande (PB)
- Prefeitura de João Pessoa
- Procon ES
- Procon RJ
- SEAD AP
- Secont ES
- Sedes DF
- SEDF
- Seduc CE
- SEDS SP
- Sesau AL
- Sema MT
- Semas PA
- Seduc MA
- Seduc PA
- Seplag RJ
- SES DF
- SES GO
- SES RJ
- Theatro Municipal do Rio de Janeiro
- Universidade Federal do Maranhão
- Área Legislativa – concursos 2026
- Assembleia Legislativa do Acre
- Assembleia Legislativa do Ceará
- Assembleia Legislativa da Paraíba
- Assembleia Legislativa de Pernambuco
- Assembleia Legislativa de Roraima
- Câmara dos Deputados
- Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- Câmara Municipal de Goiânia
- Câmara Municipal de João Pessoa
- Câmara Municipal de Londrina
- Câmara Municipal de Recife
Para os candidatos, o momento exige planejamento e foco, já que grandes certames — como o aguardado concurso do INSS e seleções de Tribunais Regionais — já estão com os preparativos em estágio avançado para este semestre.
Áreas com Maior Potencial em 2026
A diversidade de carreiras permite que o concurseiro escolha o foco que melhor se adapta ao seu perfil de estudos.
-
Carreiras Fiscais e de Controle: Fiscais de Fazenda (SEFAZ) e Tribunais de Contas lideram o ranking de melhores salários, muitos acima de R$ 20 mil.
-
Segurança Pública: Polícia Federal e Polícias Civis estaduais preparam editais com grande volume de vagas para fortalecer a segurança nacional.
-
Área Jurídica e Tribunais: TRTs, TRFs e TJ’s continuam com editais frequentes, oferecendo excelente qualidade de vida e benefícios.
Principais Editais Previstos para Concursos 2026
Confira a lista dos certames mais aguardados para os próximos meses e suas respectivas áreas:
|Órgão / Instituição
|Área
|Status Previsto
|Salário Estimado
|INSS
|Administrativa
|Edital até Maio
|Até R$ 9.027,11
|Receita Federal
|Fiscal
|Em Estudo
|R$ 22.000,00+
|Tribunais Regionais (TRTs)
|Judiciária
|Comissões Formadas
|R$ 13.000,00+
|PF (Área Administrativa)
|Policial
|Pedido no MGI
|R$ 5.500,00+
|Theatro Municipal RJ
|Cultural
|Banca Homologada
|A definir
|Câmaras Legislativas
|Legislativa
|Diversos editais
|Até R$ 30.000,00
Manter a constância nos estudos para os Concursos 2026 é o segredo para a aprovação. Com a homologação de bancas como Cebraspe e FGV em diversos órgãos, o candidato que dominar as matérias básicas (Português, Raciocínio Lógico e Direito) sairá na frente nesta corrida por uma vaga no serviço público. O segundo trimestre do ano promete ser o período com maior concentração de editais publicados, exigindo atenção redobrada aos Diários Oficiais.
Fonte: Direção Concursos / Diários Oficiais / Portais da Transparência
