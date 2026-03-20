Concursos 2026: veja os melhores editais previstos para este ano

O ano de 2026 consolidou-se como o “ano de ouro” para quem busca a estabilidade no setor público. Com a necessidade de recomposição de quadros em órgãos estratégicos, o cenário para os concursos 2026 é de abundância, com editais previstos para todas as esferas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem carreiras que vão desde a segurança pública até o controle externo, oferecendo atrativos financeiros que raramente são encontrados no setor privado.
De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, a expectativa é que os editais deste ano contemplem vagas em áreas de alta complexidade. Em alguns cargos das carreiras legislativa e jurídica, os vencimentos iniciais podem romper a barreira dos R$ 30 mil mensais, atraindo candidatos de alta performance de todo o país.
- Área Policial – concursos 2026
- Bombeiros MG
- Bombeiros SC
- Câmara dos Deputados — Polícia Legislativa
- CBMERJ – SMTV
- CBMERJ – Cadete
- Concursos Policiais PE
- Guarda Civil Municipal de Curitiba
- Guarda Civil Municipal de Florianópolis
- Guarda Civil Municipal de Maceió
- Guarda Civil Municipal de Manaus
- Guarda Civil Municipal de Porto Velho
- Guarda Civil Metropolitana de São Paulo
- Polícia Científica do Espírito Santo
- Polícia Civil de Alagoas
- Polícia Civil do Amapá
- Polícia Civil da Bahia
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)
- Polícia Civil do Maranhão
- Polícia Civil de Mato Grosso
- Polícia Civil do Paraná
- Polícia Civil de Pernambuco
- PC RJ — Delegado
- PC RJ — Perito e Piloto
- Polícia Civil de Sergipe
- Polícia Civil do Tocantins
- Polícia Militar de Alagoas
- Polícia Militar da Bahia
- Polícia Militar do Distrito Federal
- Polícia Militar do Espírito Santo
- Polícia Militar do Piauí
- Polícia Militar do Rio de Janeiro
- Polícia Militar do Rio Grande do Norte
- Polícia Militar de São Paulo – Aluno-Oficial
- Polícia Militar de São Paulo – Soldado
- Polícia Penal de Alagoas
- Polícia Penal do Ceará
- Polícia Penal do Maranhão
- Polícia Penal da Paraíba
- Polícia Penal do Rio Grande do Norte
- Polícia Penal do Rio Grande do Sul
- Polícia Penal do Tocantins
- Polícia Penal SP
- Polícia Rodoviária Federal
- Polícia Penal Federal
- Área Fiscal – concursos 2026
- Área de Controle – Concursos 2026
- Controladoria-Geral do Amazonas
- Controladoria-Geral de Alagoas
- Controladoria-Geral de Porto Velho
- Controladoria-Geral de Roraima
- Controladoria-Geral da União (CGU)
- Tribunal de Contas da Bahia
- Tribunal de Contas do Maranhão
- Tribunal de Contas da Paraíba
- Tribunal de Contas do Rio de Janeiro
- Tribunal de Contas de Santa Catarina
- Tribunal de Contas de Sergipe
- Tribunal de Contas do Município (TCM RJ)
- Área Jurídica – concursos 2026
- Defensoria Pública do Amazonas
- Defensoria Pública do Distrito Federal
- Defensoria Pública do Rio Grande do Norte
- Defensoria Pública da Paraíba
- Ministério Público de Alagoas (MP AL)
- Ministério Público de Goiás
- Procuradoria-Geral de Porto Alegre
- Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte
- Tribunal de Justiça do Ceará
- Tribunal de Justiça de Goiás
- Tribunal de Justiça de Santa Catarina
- Tribunal de Justiça do Paraná (TJ PR)
- Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT RS)
- Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT PR)
- Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT PI)
- Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT MT)
- Tribunal Superior do Trabalho (TST)
- Área Administrativa e Bancária – concursos 2026
- AGEPAR
- ALADA
- ANAC
- ANPD
- ANTT
- Badesul RS
- Banco do Brasil
- BNDES
- Câmara Municipal de Boa Vista
- CEETEPS
- Codern
- Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará
- Correios
- Ceasa DF
- Cofen
- Concursos Alagoas
- Concurso Unificado do Piauí
- FAPEAL
- DER DF
- DER SE
- Detran SP
- Detran RN
- Detran TO
- Emater MG
- Epamig
- EPC PB
- EPPGG BA
- FAPERN
- Fapesp
- Fundac PB
- Fundaj
- IBGE temporários
- IFCE
- IFPI
- Inea RJ
- INSS
- IPA SP
- IPE PREV RS
- IPECE
- ManausPrev
- METROFOR
- Ministério dos Transportes
- Obras PB
- PB Saúde
- Polícia Rodoviária Federal – área Administrativa
- Prefeitura de Angra dos Reis (RJ)
- Prefeitura de Campina Grande (PB)
- Prefeitura de João Pessoa
- Procon ES
- Procon RJ
- SEAD AP
- Secont ES
- Sedes DF
- SEDF
- Seduc CE
- SEDS SP
- Sesau AL
- Sema MT
- Semas PA
- Seduc MA
- Seduc PA
- Seplag RJ
- SES DF
- SES GO
- SES RJ
- Theatro Municipal do Rio de Janeiro
- UFMA
- UFT
- Área Legislativa – concursos 2026
- Assembleia Legislativa do Acre
- Assembleia Legislativa do Ceará
- Assembleia Legislativa da Paraíba
- Assembleia Legislativa de Pernambuco
- Assembleia Legislativa de Roraima
- Câmara dos Deputados
- Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- Câmara Municipal de Goiânia
- Câmara Municipal de João Pessoa
- Câmara Municipal de Londrina
- Câmara Municipal de Recife
O Que Esperar dos Concursos 2026?
A diversidade de áreas contempladas permite que o candidato escolha a carreira que melhor se adapta ao seu perfil de estudos e ambição profissional.
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Carreiras Policiais: Novos editais federais e estaduais são aguardados para fortalecer a inteligência e o policiamento ostensivo.
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Área de Tribunais (Judiciária): A unificação de certames e a vacância em tribunais regionais impulsionam a abertura de vagas para Técnicos e Analistas.
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Fiscal e Controle: Auditorias Fiscais e Tribunais de Contas continuam sendo o topo da pirâmide, com provas de alto nível de exigência técnica.
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Setor Legislativo: Casas legislativas estaduais e municipais preveem seleções com excelentes planos de carreira.
Resumo dos Editais Previstos: Concursos 2026
Confira os setores que devem publicar editais e as projeções de remuneração:
|Área de Atuação
|Previsão de Vagas
|Salário Inicial Estimado
|Nível de Escolaridade
|Judiciária (Tribunais)
|2.500+ vagas
|R$ 9.000 a R$ 22.000
|Médio e Superior
|Policial (PF/PRF/PM)
|4.000+ vagas
|R$ 6.000 a R$ 26.000
|Médio e Superior
|Fiscal (ISS/ICMS/RFB)
|800+ vagas
|R$ 15.000 a R$ 30.000
|Superior
|Administrativa
|3.000+ vagas
|R$ 4.000 a R$ 12.000
|Fundamental a Superior
Segundo os especialistas do Direção Concursos, o diferencial para a aprovação nos concursos 2026 será o tempo de preparação pré-edital. Com a profissionalização dos candidatos, não basta apenas dominar as matérias básicas; é preciso foco total nas legislações específicas e nas mudanças jurisprudenciais ocorridas nos últimos meses. Estar atento ao movimento das bancas examinadoras e garantir um material de estudo atualizado é o primeiro passo para garantir que 2026 seja, de fato, o ano da sua nomeação e da conquista da tão sonhada liberdade financeira.