19/03/2026
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Concursos Cebraspe: 10 editais abertos e previstos para março

Aprovados em seleções organizadas pela banca podem receber salários de até R$ 26,6 mil

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O mês de março de 2026 está sendo um divisor de águas para quem estuda para os Concursos Cebraspe. A banca, conhecida pelo seu rigoroso modelo de questões de “Certo ou Errado”, está no comando de pelo menos 10 seleções de alto nível que estão com inscrições abertas ou com editais prestes a serem publicados. Ao todo, são mais de 330 oportunidades imediatas já confirmadas, com potencial para saltar para mais de 1.700 vagas caso as previsões de novos lançamentos se concretizem nos próximos dias.

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De acordo com o levantamento do portal Direção Concursos, o grande atrativo desta rodada de certames é o teto salarial. Para as carreiras policiais e de elite do Distrito Federal, as remunerações iniciais chegam a impressionantes R$ 26.690,15, colocando estas seleções entre as mais desejadas do país.

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Editais em Destaque e Previsões

A lista de Concursos Cebraspe para este período abrange órgãos federais, estaduais e municipais, garantindo opções para candidatos de diversas especialidades.

  • Vagas Abertas: Atualmente, são 330 vagas com editais na praça, distribuídas entre conselhos, agências e prefeituras estratégicas.

  • Ondas de Editais: Outras 1.379 vagas estão com o Cebraspe confirmado como banca e podem ter seus documentos de abertura publicados ainda em março.

  • Foco no Distrito Federal: Seleções para órgãos situados em Brasília oferecem remunerações acima de R$ 25 mil, atraindo concurseiros de todo o Brasil.

Resumo das Oportunidades: Concursos Cebraspe (Março 2026)

Confira os dados consolidados para o planejamento dos seus estudos:

Status do Edital Total de Vagas Salário Máximo Áreas Contempladas
Abertos (Inscrições) 330+ vagas R$ 26.690,15 Policial, Saúde e Adm.
Previstos (Banca Definida) 1.379 vagas R$ 25.400,00 Controle, Fiscal e DF
Nível de Escolaridade Médio e Superior Diversas Especialidades
Modelo de Prova Certo/Errado e Múltipla Escolha A definir por edital

Para os especialistas do Direção Concursos, o momento exige uma transição rápida da teoria para a prática de resolução de questões. Com editais que oferecem estabilidade e salários acima da média do mercado privado, a concorrência nos Concursos Cebraspe tende a ser qualificada. Por isso, focar nas jurisprudências recentes dos tribunais superiores e no perfil de cobrança da banca em 2025/2026 é o caminho mais seguro para garantir uma das centenas de vagas disponíveis.

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