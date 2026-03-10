10/03/2026
ContilPop
Concursos de tribunais: salários de R$ 10 mil em editais de março

Vagas para níveis médio e superior contemplam diversos estados; levantamento aponta 90 oportunidades imediatas e em cadastro reserva no Judiciário brasileiro

Estudantes realizando prova de simulado para o Vestibular da USP 2027.
Cecília Bastos/USP Imagens

O mês de março de 2026 consolidou-se como um período estratégico para quem busca a estabilidade do Poder Judiciário. O levantamento realizado pelo Direção Concursos selecionou as principais frentes em concursos de tribunais, revelando que este é o momento ideal para iniciar ou intensificar a preparação. Com remunerações iniciais atraentes, os novos editais oferecem ganhos que podem chegar a R$ 10.400,77 logo no primeiro mês de posse.

Ao todo, estão mapeadas 90 oportunidades entre seleções já publicadas e certames previstos para as próximas semanas. As vagas atendem tanto candidatos com ensino médio completo quanto profissionais de nível superior em diversas especialidades, como Direito, Administração e Tecnologia da Informação.

Destaques da Área Judiciária

A carreira em tribunais é uma das mais cobiçadas devido aos benefícios e ao plano de cargos e salários progressivo.

  • Remunerações: Os editais deste mês apresentam uma média salarial impactante, com topos de carreira que ultrapassam os R$ 15 mil após as progressões.

  • Cargos de Nível Médio: Excelente porta de entrada para quem possui o segundo grau e busca salários acima da média do mercado privado.

  • Certames Previstos: Novos tribunais estaduais e regionais devem liberar seus editais até o final da segunda quinzena de março.

Editais de Concursos de Tribunais: Março 2026

Confira a tabela com os principais órgãos que estão movimentando o mercado de concursos neste mês:

Órgão / Tribunal Vagas Salário Inicial Escolaridade Status
TRT Regional 20 R$ 10.400,77 Superior Edital Aberto
Tribunal de Justiça (TJ) 35 R$ 6.200,00 Médio Inscrições em Breve
TRE (Unificado) 15 R$ 8.529,00 Médio / Superior Em Andamento
TRF Regional 10 R$ 10.100,00 Superior Edital Previsto
Tribunais de Contas 10 R$ 9.800,00 Superior Comissão Formada

A aprovação em concursos de tribunais exige foco absoluto nas legislações específicas e na resolução de questões de bancas tradicionais do setor, como FCC e FGV. Para o concurseiro que deseja morar em capitais e usufruir de uma das melhores estruturas de trabalho do serviço público, os editais de março de 2026 são o caminho definitivo.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet

