O mês de março de 2026 consolidou-se como um período estratégico para quem busca a estabilidade do Poder Judiciário. O levantamento realizado pelo Direção Concursos selecionou as principais frentes em concursos de tribunais, revelando que este é o momento ideal para iniciar ou intensificar a preparação. Com remunerações iniciais atraentes, os novos editais oferecem ganhos que podem chegar a R$ 10.400,77 logo no primeiro mês de posse.
Ao todo, estão mapeadas 90 oportunidades entre seleções já publicadas e certames previstos para as próximas semanas. As vagas atendem tanto candidatos com ensino médio completo quanto profissionais de nível superior em diversas especialidades, como Direito, Administração e Tecnologia da Informação.
Destaques da Área Judiciária
A carreira em tribunais é uma das mais cobiçadas devido aos benefícios e ao plano de cargos e salários progressivo.
-
Remunerações: Os editais deste mês apresentam uma média salarial impactante, com topos de carreira que ultrapassam os R$ 15 mil após as progressões.
-
Cargos de Nível Médio: Excelente porta de entrada para quem possui o segundo grau e busca salários acima da média do mercado privado.
-
Certames Previstos: Novos tribunais estaduais e regionais devem liberar seus editais até o final da segunda quinzena de março.
Editais de Concursos de Tribunais: Março 2026
Confira a tabela com os principais órgãos que estão movimentando o mercado de concursos neste mês:
|Órgão / Tribunal
|Vagas
|Salário Inicial
|Escolaridade
|Status
|TRT Regional
|20
|R$ 10.400,77
|Superior
|Edital Aberto
|Tribunal de Justiça (TJ)
|35
|R$ 6.200,00
|Médio
|Inscrições em Breve
|TRE (Unificado)
|15
|R$ 8.529,00
|Médio / Superior
|Em Andamento
|TRF Regional
|10
|R$ 10.100,00
|Superior
|Edital Previsto
|Tribunais de Contas
|10
|R$ 9.800,00
|Superior
|Comissão Formada
A aprovação em concursos de tribunais exige foco absoluto nas legislações específicas e na resolução de questões de bancas tradicionais do setor, como FCC e FGV. Para o concurseiro que deseja morar em capitais e usufruir de uma das melhores estruturas de trabalho do serviço público, os editais de março de 2026 são o caminho definitivo.
