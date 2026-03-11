11/03/2026
Concursos fiscais: salários até R$ 21,2 mil em editais de março

Oportunidades de nível superior contemplam Fiscos Estaduais e Municipais em todo o Brasil; levantamento detalha vagas, cargos e remunerações para o cargo dos sonhos

Editais de concursos públicos com inscrições abertas em março de 2026.
TJAC define novas regras para julgar ações de concursos públicos/Foto: Reprodução

O mês de março de 2026 inicia com força total para os candidatos da área de tributação. Um levantamento exclusivo do Direção Concursos reuniu os principais concursos fiscais da atualidade, destacando seleções que oferecem não apenas estabilidade, mas uma das remunerações mais cobiçadas do serviço público. Com salários iniciais que podem chegar a R$ 21.278,80, os editais contemplam vagas para Auditores e Analistas em diversos estados e municípios brasileiros.

A área fiscal é conhecida por exigir um alto nível de preparação em disciplinas como Direito Tributário, Contabilidade Geral e Auditoria, mas recompensa os aprovados com planos de carreira sólidos e bônus de eficiência que elevam os ganhos mensais.

Navegue pelo índice

Destaques da Carreira de Auditor

Ingressar em um dos concursos fiscais deste mês significa garantir uma posição estratégica na administração pública, sendo responsável pela gestão da arrecadação e combate à evasão fiscal.

  • Iniciais de Alto Nível: As remunerações em destaque já começam no topo da pirâmide salarial do setor público.

  • Requisitos: A maioria das vagas exige nível superior em qualquer área de formação, embora alguns editais foquem em áreas específicas como Economia, Direito e Contabilidade.

  • Fiscos Estaduais (SEFAZ): São os grandes protagonistas de março, com editais previstos para algumas das secretarias de fazenda mais importantes do país.

Editais de Concursos Fiscais: Março 2026

Confira o resumo das principais chances para quem deseja se tornar um Auditor ainda este ano:

Órgão / Fisco Vagas Salário Inicial Escolaridade Status
SEFAZ Estadual 80 R$ 21.278,80 Superior Edital Previsto
ISS Capital 45 R$ 18.500,00 Superior Edital Aberto
SEFAZ Regional 30 R$ 16.200,00 Superior Em Andamento
ISS Interior 15 R$ 12.400,00 Superior Inscrições em Breve
Controladoria Geral 20 R$ 19.100,00 Superior Edital Aberto

A aprovação em concursos fiscais demanda uma estratégia de longo prazo, focada na resolução de questões complexas de bancas como FGV e Cebraspe. Para o concurseiro focado em resultados, os editais de março de 2026 representam a oportunidade definitiva de transformar anos de estudo em uma nomeação com ganhos superiores a R$ 21 mil.

Fonte: Direção Concursos 

Redigido por: ContilNet

