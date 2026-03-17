Concursos Norte: veja os editais publicados e previstos para 2026

As oportunidades para quem busca estabilidade no serviço público na região setentrional do Brasil estão em plena expansão. Com o avanço de 2026, os Concursos Norte tornaram-se o foco de milhares de candidatos que já iniciaram uma preparação intensiva.

Do Acre ao Amapá, os governos estaduais e municipais aceleram a publicação de editais para suprir carências em setores estratégicos como segurança, educação e saúde.

De acordo com o levantamento da equipe do Gran Concursos Online, o planejamento antecipado é o diferencial para conquistar uma das milhares de vagas ofertadas.

O portal reuniu em um único espaço as principais seleções com editais na praça e aquelas que estão “no forno”, facilitando a organização dos estudos para os concurseiros da região.

Editais em destaque e previsões

O cenário dos Concursos Norte é diversificado, contemplando desde cargos de nível médio até funções de alta complexidade jurídica e administrativa.

Foco no Acre: O estado segue com editais robustos, como o da PGE AC para Procurador e seleções temporárias no ICMBio para Brigadistas.

Gigantes do Pará e Amazonas: As forças de segurança (PM e PC) e os Tribunais de Justiça desses estados possuem previsões de novos certames ainda para o primeiro semestre.

Carreiras Fiscais e Administrativas: Prefeituras de capitais como Manaus, Belém e Rio Branco planejam concursos para áreas de arrecadação e gestão.

Panorama geral: concursos norte 2026

Confira o resumo das principais movimentações monitoradas pelo Gran Concursos Online:

Estado Órgão / Instituição Status Atual Escolaridade Acre (AC) PGE AC Inscrições Abertas Nível Superior Amazonas (AM) TJ AM / Polícia Civil Previsto / Autorizado Médio e Superior Pará (PA) SEED / PM PA Edital Iminente Diversos Níveis Rondônia (RO) CAU RO Inscrições Abertas Médio e Superior Tocantins (TO) Tribunal de Contas Comissão Formada Nível Superior

A descentralização das oportunidades nos Concursos Norte permite que o candidato escolha seleções que ofereçam não apenas bons salários, mas também auxílios regionalizados, como o adicional de fronteira em algumas localidades.

Segundo os especialistas do Gran Concursos Online, a tendência para 2026 é de editais com maior número de vagas para cadastro de reserva, garantindo convocações ao longo da validade do certame.

Estar atento aos diários oficiais de cada estado e manter o ritmo de resolução de questões de bancas tradicionais na região, como FGV e Cebraspe, é o caminho mais curto para a nomeação.