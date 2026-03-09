Se os seus planos de carreira para 2026 incluem conquistar a estabilidade do serviço público sem abrir mão da qualidade de vida, o mês de março reserva oportunidades únicas. Unir o sucesso profissional à chance de viver perto do mar tornou-se um objetivo viável com a publicação de novos editais de concursos públicos em cidades costeiras do Brasil.
- Concurso público – Editais abertos
- Concurso público – Editais previstos
O levantamento realizado pelo Direção Concursos aponta que são 5.556 vagas, entre abertas e previstas, contemplando diversas áreas de atuação. As remunerações são um atrativo à parte, variando de cargos técnicos a funções de alta complexidade com iniciais que ultrapassam os R$ 21 mil.
Destaques das Seleções no Litoral
O mês de março concentra 26 editais estratégicos para quem deseja atuar em prefeituras, tribunais e órgãos estaduais localizados no litoral.
-
Diversidade de Áreas: Há vagas para saúde, educação, segurança pública, administração e tecnologia da informação.
-
Níveis de Escolaridade: Oportunidades para quem possui ensino médio completo e também para profissionais com graduação superior.
-
Alta Remuneração: Algumas carreiras jurídicas e de fiscalização em cidades praianas oferecem os maiores subsídios do país.
Editais de Concursos Públicos: Março 2026
Confira o resumo das principais oportunidades para quem deseja trabalhar e viver com o pé na areia:
|Órgão / Localidade
|Vagas (Abertas/Prev)
|Salário Inicial
|Escolaridade
|Tribunal de Justiça (Litoral)
|150
|R$ 10.500,00
|Superior
|Prefeitura Balneária (SC)
|400
|R$ 4.200,00
|Médio / Superior
|Câmara Municipal (Nordeste)
|30
|R$ 6.800,00
|Médio
|Fisco Estadual (Litoral)
|100
|R$ 21.700,00
|Superior
|Segurança Pública (Sudeste)
|1.200
|R$ 5.500,00
|Médio
Com a alta procura por esses destinos, a preparação antecipada é o diferencial. Os concursos públicos em regiões litorâneas costumam atrair candidatos de todo o país, tornando a disputa acirrada. Para quem sonha em trocar o trânsito das grandes metrópoles pela brisa do mar, março de 2026 é o mês de transformar esse projeto em realidade.
Fonte: Direção Concursos
Redigido por: ContilNet