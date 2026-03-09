Se os seus planos de carreira para 2026 incluem conquistar a estabilidade do serviço público sem abrir mão da qualidade de vida, o mês de março reserva oportunidades únicas. Unir o sucesso profissional à chance de viver perto do mar tornou-se um objetivo viável com a publicação de novos editais de concursos públicos em cidades costeiras do Brasil.

O levantamento realizado pelo Direção Concursos aponta que são 5.556 vagas, entre abertas e previstas, contemplando diversas áreas de atuação. As remunerações são um atrativo à parte, variando de cargos técnicos a funções de alta complexidade com iniciais que ultrapassam os R$ 21 mil.

Destaques das Seleções no Litoral

O mês de março concentra 26 editais estratégicos para quem deseja atuar em prefeituras, tribunais e órgãos estaduais localizados no litoral.

Diversidade de Áreas: Há vagas para saúde, educação, segurança pública, administração e tecnologia da informação.

Níveis de Escolaridade: Oportunidades para quem possui ensino médio completo e também para profissionais com graduação superior.

Alta Remuneração: Algumas carreiras jurídicas e de fiscalização em cidades praianas oferecem os maiores subsídios do país.

Editais de Concursos Públicos: Março 2026

Confira o resumo das principais oportunidades para quem deseja trabalhar e viver com o pé na areia:

Órgão / Localidade Vagas (Abertas/Prev) Salário Inicial Escolaridade Tribunal de Justiça (Litoral) 150 R$ 10.500,00 Superior Prefeitura Balneária (SC) 400 R$ 4.200,00 Médio / Superior Câmara Municipal (Nordeste) 30 R$ 6.800,00 Médio Fisco Estadual (Litoral) 100 R$ 21.700,00 Superior Segurança Pública (Sudeste) 1.200 R$ 5.500,00 Médio

Com a alta procura por esses destinos, a preparação antecipada é o diferencial. Os concursos públicos em regiões litorâneas costumam atrair candidatos de todo o país, tornando a disputa acirrada. Para quem sonha em trocar o trânsito das grandes metrópoles pela brisa do mar, março de 2026 é o mês de transformar esse projeto em realidade.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por: ContilNet